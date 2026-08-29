Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

El cantante Natanael Cano presentó un corrido inspirado en Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial. El tema, titulado CR7, destaca por su letra que fusiona elementos del éxito deportivo y la narrativa de superación personal, convirtiéndose en tendencia en plataformas digitales desde su estreno.
La canción surge en un momento donde Cano reafirmó su postura frente a las críticas y la presión gubernamental, asegurando que seguirá interpretando corridos tumbados pese a la polémica.
Letra completa de “CR7”, el corrido de Natanael Cano sobre Cristiano Ronaldo
A continuación te dejamos los lyrics del nuevo corrido:
Verso 1
Hoy ya nada es como antes
Hoy me brillan los diamantes
La pobreza la hice historia
Hoy me miran a la moda
Polvo de ángel y botellas
Me gusta la vida buena
Su mal augurio no llega
Sigo pisando la tierra
Un Piguet Bamboo de los 90
Más de mil en la recta
No hay cifras en las apuestas
En cortito el P90
Interludio
Ea
Bien jalapeño, compadre
Ajay
Eso
Verso 2
Trucha con los que se acerquen
No soy de confiar en nadie
No me enredo entre corrientes
Verme acá arriba les arde
Paso a pasito subiendo
Ya no hay nada que me espante
Hoy solo me miran riendo
Solito con mis maldades
En la H esquivando baches
Rolando el toque y un pase
Sí, señor, yo soy Cristiano
De tanto gol que he anotado
Así reaccionaron las redes
El lanzamiento de CR7 provocó una ola de comentarios y memes en la plataforma YouTube. Usuarios como @El_Richhh escribieron: “Hasta Portugal mi viejooooo, puros corridos deportivos”, y lograron más de 500 “me gusta” en pocas horas.
PUBLICIDAD
La publicación más votada fue: “Mi abuela estaba en silla de ruedas pero cuando escuchó esta rola se paró y caminó para subirle”, que reunió más de 690 reacciones.
Otros comentarios destacaron la figura de Cristiano Ronaldo como símbolo de éxito y disciplina, comparando su trayectoria con la de Natanael Cano
“Nata es como cr7 en el futbol, una leyenda”, mientras que otro señaló: “Donde se mencione con respeto a Cristiano siempre estaré apoyando, excelente tema Nata SIUUU”.
Desde diferentes regiones, como Jalisco y Colombia, los seguidores extendieron mensajes de apoyo tanto al cantante como al futbolista:
“Cr7 ejemplo de Disciplina, Mentalidad Ganadora, Trabajo, esfuerzo, perseverancia igual que el Compa Nata, y enseñanza pa todos nosotros, saludos desde Colombia hermanos mexicanos”.
Natanael Cano reitera que seguirá cantando corridos pese a la presión: “Voy a cantar hasta que lo decida yo”
En días recientes, Natanael Cano declaró que no modificará su música pese a cualquier prohibición o presión de las autoridades mexicanas: “Voy a cantar corridos tumbados hasta que lo decida yo, aunque quieran prohibirlos o quitarme de carteles”,expresó.
PUBLICIDAD
El artista subrayó que su compromiso es con su público y la libertad creativa: “No me van a callar, yo seguiré haciendo mi música”. Cano también enfatizó que la inspiración para escribir sobre figuras como Cristiano Ronaldo responde a la admiración por su disciplina y el mensaje de superación que representa para jóvenes en México y el extranjero.
La controversia por el género de los corridos tumbados ha crecido durante 2026, con varias voces oficiales sugiriendo restricciones. A pesar de ello, los lanzamientos recientes de Cano mantienen alta popularidad y presencia en listas globales de streaming.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD