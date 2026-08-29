México

Letra completa de ‘CR7’ de Natanael Cano, su nuevo corrido que alude a Cristiano Ronaldo

Las reacciones no se hicieron esperar y los comentarios a favor del futbolista portugués inundaron las redes

natanael cano, cristiano ronaldo -México- 29 agosto
(Instagram/Thomas COEX / AFP)
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El cantante Natanael Cano presentó un corrido inspirado en Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más reconocidos a nivel mundial. El tema, titulado CR7, destaca por su letra que fusiona elementos del éxito deportivo y la narrativa de superación personal, convirtiéndose en tendencia en plataformas digitales desde su estreno.

La canción surge en un momento donde Cano reafirmó su postura frente a las críticas y la presión gubernamental, asegurando que seguirá interpretando corridos tumbados pese a la polémica.

Letra completa de “CR7”, el corrido de Natanael Cano sobre Cristiano Ronaldo

A continuación te dejamos los lyrics del nuevo corrido:

Verso 1

Hoy ya nada es como antes

Hoy me brillan los diamantes

La pobreza la hice historia

Hoy me miran a la moda

Polvo de ángel y botellas

Me gusta la vida buena

Su mal augurio no llega

Sigo pisando la tierra

Un Piguet Bamboo de los 90

Más de mil en la recta

No hay cifras en las apuestas

En cortito el P90

Interludio

Ea

Bien jalapeño, compadre

Ajay

Eso

Verso 2

Trucha con los que se acerquen

No soy de confiar en nadie

No me enredo entre corrientes

Verme acá arriba les arde

Paso a pasito subiendo

Ya no hay nada que me espante

Hoy solo me miran riendo

Solito con mis maldades

En la H esquivando baches

Rolando el toque y un pase

Sí, señor, yo soy Cristiano

De tanto gol que he anotado

Así reaccionaron las redes

El lanzamiento de CR7 provocó una ola de comentarios y memes en la plataforma YouTube. Usuarios como @El_Richhh escribieron: “Hasta Portugal mi viejooooo, puros corridos deportivos”, y lograron más de 500 “me gusta” en pocas horas.

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La publicación más votada fue: Mi abuela estaba en silla de ruedas pero cuando escuchó esta rola se paró y caminó para subirle”, que reunió más de 690 reacciones.

Otros comentarios destacaron la figura de Cristiano Ronaldo como símbolo de éxito y disciplina, comparando su trayectoria con la de Natanael Cano

“Nata es como cr7 en el futbol, una leyenda”, mientras que otro señaló: “Donde se mencione con respeto a Cristiano siempre estaré apoyando, excelente tema Nata SIUUU”.

Desde diferentes regiones, como Jalisco y Colombia, los seguidores extendieron mensajes de apoyo tanto al cantante como al futbolista:

“Cr7 ejemplo de Disciplina, Mentalidad Ganadora, Trabajo, esfuerzo, perseverancia igual que el Compa Nata, y enseñanza pa todos nosotros, saludos desde Colombia hermanos mexicanos”.

Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Taawoun - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - August 28, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo acknowledges the fans after the match REUTERS/Hamad I Mohammed
Soccer Football - Saudi Pro League - Al Nassr v Al Taawoun - Al Awwal Park, Riyadh, Saudi Arabia - August 28, 2026 Al Nassr's Cristiano Ronaldo acknowledges the fans after the match REUTERS/Hamad I Mohammed

Natanael Cano reitera que seguirá cantando corridos pese a la presión: “Voy a cantar hasta que lo decida yo”

En días recientes, Natanael Cano declaró que no modificará su música pese a cualquier prohibición o presión de las autoridades mexicanas: “Voy a cantar corridos tumbados hasta que lo decida yo, aunque quieran prohibirlos o quitarme de carteles”,expresó.

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El artista subrayó que su compromiso es con su público y la libertad creativa: “No me van a callar, yo seguiré haciendo mi música”. Cano también enfatizó que la inspiración para escribir sobre figuras como Cristiano Ronaldo responde a la admiración por su disciplina y el mensaje de superación que representa para jóvenes en México y el extranjero.

La controversia por el género de los corridos tumbados ha crecido durante 2026, con varias voces oficiales sugiriendo restricciones. A pesar de ello, los lanzamientos recientes de Cano mantienen alta popularidad y presencia en listas globales de streaming.

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