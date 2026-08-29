Décadas creyeron que Juan Gabriel sólo sabía tres acordes, su arreglista de toda la vida dice otra cosa

( Juan Gabriel, FB/Un día a la vez)

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El mito de que Juan Gabriel solo dominaba tres acordes circuló durante décadas entre músicos y fans, alimentado quizás por la sencillez aparente de canciones como No tengo dinero, que cualquier principiante puede tocar con La mayor, Mi séptima y Si menor séptima.

Pero el arreglista Eduardo Magallanes, quien trabajó con Alberto Aguilera Valadéz desde 1968, desmintió esa versión en el podcast Un día a la vez, de Noticias Telemundo.

Lo que Magallanes dijo sobre los tres acordes de Juan Gabriel

La pregunta llegó directa: ¿Es verdad que Juan Gabriel solo sabía tres acordes? Magallanes no tardó en responder. “No, no. Él era muy musical. A él se le ocurrían cosas verdaderamente geniales, cambios de tono y cosas que no las hace un tipo de primera, segunda y reversa”, dijo al podcast Un día a la vez.

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El argumento del músico no era solo de oídas. Magallanes pasó décadas traduciendo las melodías que Juan Gabriel tarareaba de la cabeza al papel, convirtiendo frases como “tirurá, rubirurá” en arreglos para orquesta, mariachi y violines. Desde esa posición, sabía exactamente de qué estaba hecho el material que recibía.

El cantante mexicano Juan Gabriel interpreta una canción durante su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990, con mariachis en el fondo. (YouTube: Juan Gabriel)

“Decían: ‘Si él hubiera estudiado hubiera sido otro Mozart’. Y otros decían: ‘Si estudia se le quita lo que es Juan Gabriel’. No sé”, reflexionó Magallanes. Y luego fue contundente: “Juan Gabriel era ya por sí mismo un genio, porque el genio comunica a la masa y él comunicó a la masa su obra”.

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El músico explicó que Alberto Aguilera no necesitó formación académica para construir una obra que sigue cantándose.

“No necesitó estudiar música para hacerlo. Si lo hubiera hecho, yo no sé a dónde hubiera llegado”, dijo, dejando la pregunta abierta como una nota sin resolver.

Lo que sí era cierto, aclaró Magallanes, es que las composiciones las hacía en soledad. “Tenía sus libretitas de sus letras”, contó.

La música, en cambio, la dictaba de memoria, de viva voz, con onomatopeyas que el arreglista transcribía y desarrollaba. “Las melodías son de él. No son ni mías ni de los arreglistas que concursamos con él”, subrayó.

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La edición especial de Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes llega este 28 de agosto. ((YouTube: Juan Gabriel))

La herida que Juan Gabriel nunca cerró del todo y que su arreglista encontró en cada canción

Había mucho dolor en Juan Gabriel y él lo convirtió en canción. Esa fue la conclusión del arreglista Eduardo Magallanes cuando el periodista Julio Vaqueiro le preguntó por qué algunas letras del cantautor duelen tanto al escucharlas.

La respuesta de Magallanes apuntó a la infancia. Alberto Aguilera Valadéz tenía alrededor de dos años cuando su madre lo dejó en un orfanatorio y pasó meses sin visitarlo.

“Mientras los otros niños recibían a su mamá o a su papá, ella no. Así de repente se olvidó del muchacho y no lo visitaba. Ese era el resentimiento más grande que él tenía con la vida”, dijo el músico.

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Esta imagen, difundida por Sony Music Entertainment México, muestra a Juan Gabriel en una escena de la película "Juan Gabriel: Mi primer Bellas Artes". (Sony Music Entertainment México via AP)

Para Magallanes, ese abandono fue la materia prima de una obra que el público sigue cantando décadas después.

“Fue un niño muy lastimado. Fue un niño muy lastimado”, repitió, como si la frase necesitara decirse dos veces para entenderse del todo.

Al ser preguntado si Juan Gabriel logró superar esa herida, el músico fue preciso: “En mucho sí, pero en mucho no. Yo creo que todos traemos algo ahí que nos hace rin tin tin toda la vida”. La respuesta, como muchas de las canciones del cantautor, dejó la pregunta abierta.