Con gol de Raúl Jiménez, el Wolverhampton se afianza de la primera posición en el Championship de Inglaterra

El mexicano estaría listo para firmar un contrato multianual con la institución que marcó la mejor etapa de su carrera en Europa.

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El romance entre Raúl Jiménez y los Wolves vive una segunda época dorada. En su regreso a la plantilla de Molineux para disputar la temporada 2026-2027 de la English Football League (EFL) Championship, el ariete mexicano ha vuelto a alzarse como la gran figura del ataque del cuadro dirigido por César Peixoto.

Con una anotación determinante del atacante hidalguense, el Wolverhampton Wanderers consiguió una victoria clave que lo consolida firmemente en la primera posición de la tabla general, ratificando su candidatura principal para firmar un pronto retorno a la Premier League.

El compromiso arrancó con una intensa propuesta táctica en la que el cuadro visitante buscó asfixiar la salida de los Wolves. Sin embargo, la jerarquía y el olfato goleador del ‘Lobo de Tepeji’ terminaron por desequilibrar la balanza en la segunda mitad. Tras un centro preciso a balón parado al corazón del área, Jiménez le ganó la posición a la zaga rival con un desmarque impecable y concretó el tanto que decretó la ventaja definitiva para la escuadra dorada.

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El mexicano contribuyó a una nueva victoria de los Wolves. (TW Wolves)

La contundencia y jerarquía de Raúl Jiménez lideran el ataque de las ‘Pastorales’

La actuación de Raúl Alonso Jiménez Rodríguez superó el impacto de su anotación. Portando nuevamente la emblemática camiseta número 9 en su segunda etapa con el club tras su paso por el Fulham, el internacional mexicano fungió como el faro ofensivo indiscutible del equipo.

Durante los minutos que estuvo en el terreno de juego, Jiménez registró un notable despliegue físico y táctico:

Efectividad de cara al arco: 1 gol anotado en 2 disparos con dirección a portería.

Juego de espaldas y retención: 4 duelos aéreos ganados en labores de poste y pivote.

Generación de juego: 85% de precisión en sus pases en el último tercio del campo.

Su influencia dentro del terreno de juego no solo sirvió para batir las redes contrarias, sino también para arrastrar marcas, descargar balones para los extremos y fijar a los defensas centrales. A sus 35 años, la experiencia de Jiménez está marcando la diferencia en una división tan física y exigente como el Championship, donde su liderazgo resulta fundamental para encarrilar las aspiraciones de ascenso del club.

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El mexicano contribuyó a una nueva victoria de los Wolves. (TW Wolves)

Así marcha el Wolverhampton en la tabla general del Championship

Gracias a esta victoria impulsada por la cuota goleadora de la ‘Hormiga’ azteca de las áreas, el Wolverhampton se consolida como líder en solitario del torneo inglés tras disputarse las primeras jornadas de la campaña 2026-2027.

La escuadra de los Wolves encabeza la clasificación general mostrando solvencia tanto en ataque como en la zona defensiva:

Wolverhampton Wanderers: 10 puntos Sunderland: 9 puntos West Bromwich Albion: 8 puntos Middlesbrough: 7 puntos

Con 10 unidades cosechadas de 12 posibles, el conjunto del centro de Inglaterra mantiene su invicto y marca el ritmo de la competencia en el arranque del año futbolístico.

El mexicano contribuyó a una nueva victoria de los Wolves. (TW Wolves)

¿Qué sigue para Jiménez y el Wolverhampton?

El calendario no da tregua en la división de plata del balompié británico, y el Wolverhampton saltará de nueva cuenta a la cancha a mitad de semana para defender su liderato en la tabla.

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Partido: Wolverhampton Wanderers vs. Sheffield United

Torneo: EFL Championship (Jornada 5)

Fecha: Miércoles 2 de septiembre de 2026

Horario: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Estadio Molineux, Wolverhampton

Transmisión en México: ESPN 2 (Televisión de paga)

Streaming digital: Disney+ (Suscripción Premium)