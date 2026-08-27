Tras reunirse con Sheinbaum, padres de los 43 de Ayotzinapa buscan reactivar investigación contra Ángel Aguirre

Padres de los 43 de Ayotzinapa piden fortalecer la investigación contra Ángel Aguirre tras reunirse con Sheinbaum. (Foto AP/Eduardo Verdugo, archivo)

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Las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa solicitaron al gobierno federal reforzar la investigación y la acusación contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, durante la reunión que sostuvieron este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Después de casi tres horas y media de encuentro, los familiares señalaron que recibieron información sobre los avances de distintas líneas de investigación y sobre la detención y posterior vinculación a proceso del exmandatario estatal, quien permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano.

El abogado de los padres explicó ante medios que uno de los puntos centrales fue el proceso contra Aguirre, pues consideraron necesario que durante los cuatro meses otorgados para la investigación complementaria la Fiscalía fortalezca los elementos que sostienen la acusación.

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El abogado de los padres pidió fortalecer los elementos de la acusación contra Ángel Aguirre durante la investigación complementaria.

La solicitud ocurre luego de que un juez federal vinculara a proceso al exgobernador por su probable participación en el delito de desaparición forzada relacionado con los hechos ocurridos en Iguala en septiembre de 2014.

Investigación de Ayotzinapa abre nuevas líneas con telefonía celular

Otro de los temas abordados durante el encuentro fueron los avances en nuevas líneas de investigación. Los familiares confirmaron que las autoridades les informaron sobre trabajos relacionados con registros de telefonía celular de la noche y madrugada en que desaparecieron los estudiantes.

Aunque los padres evitaron proporcionar detalles debido al sigilo de las investigaciones, señalaron que esta línea representa un avance para reconstruir lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

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Previamente, Sheinbaum había adelantado que existen registros telefónicos que no fueron analizados a profundidad durante las primeras investigaciones y que su revisión permitió identificar a personas que hasta ahora no habían sido involucradas formalmente en el caso.

Investigación de Ayotzinapa abre nuevas pistas a través de registros de telefonía celular. (AP Foto/Félix Marquez)

Entre los principales asuntos tratados estuvieron:

El avance de las investigaciones relacionadas con registros de telefonía .

La situación jurídica del exgobernador Ángel Aguirre Rivero .

La necesidad de fortalecer la acusación durante la investigación complementaria.

La posibilidad de informar públicamente sobre los nuevos avances antes del 26 de septiembre .

Las condiciones para las movilizaciones de los familiares durante la jornada por los 12 años de la desaparición.

Sheinbaum plantea transparentar avances antes del aniversario de Ayotzinapa

La presidenta también planteó que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, pueda ofrecer información pública sobre las nuevas líneas de investigación y las detenciones realizadas, siempre que la Fiscalía responsable autorice la difusión y no se comprometa el desarrollo de las indagatorias.

Sheinbaum plantea revelar avances del caso Ayotzinapa antes del aniversario de los 43. EFE/Isaac Esquivel

Los padres pidieron que, antes de realizarse esa comunicación pública, sean informados directamente para mantenerse al tanto de los avances.

La intención es que esta información pueda darse a conocer antes del 26 de septiembre, cuando se cumplirán 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

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Padres de Ayotzinapa piden libertad para manifestarse en septiembre

Durante la reunión, los familiares también solicitaron garantías para realizar sus movilizaciones durante la jornada de septiembre.

Recordaron que en meses anteriores han enfrentado cercos policiales y restricciones para llegar al Centro Histórico de la Ciudad de México.

Padres de Ayotzinapa piden garantías para manifestarse libremente en septiembre. Crédito: X/ @en_plano

El abogado señaló que el año pasado se instalaron muros y bloques de cemento que dificultaron el paso de las manifestaciones, por lo que pidieron evitar que se repita una situación similar.

Sheinbaum, según los familiares, se comprometió a dialogar con autoridades capitalinas para que las movilizaciones puedan desarrollarse sin un escenario de confrontación.

Ángel Aguirre permanece preso por el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrió la desaparición de los 43 normalistas. Tras los hechos, dejó el cargo en octubre de 2014.

Actualmente enfrenta un proceso penal por acusaciones relacionadas con el presunto ocultamiento y destrucción de evidencias.

Ángel Aguirre permanece en prisión preventiva por el caso Ayotzinapa. (Crédito: Proceso)

Entre los elementos señalados por la Fiscalía se encuentran videograbaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, cuyo contenido podría aportar información sobre el recorrido de los estudiantes y las personas que participaron en su detención.

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Un juez determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso y mantuvo la prisión preventiva.

La defensa, por su parte, ha rechazado las acusaciones y sostiene que el exgobernador no recibió las evidencias en la fecha señalada por la Fiscalía.

La reunión con Sheinbaum ocurre apenas un día después de que estudiantes de Ayotzinapa exigieran que Aguirre y la exmagistrada Lambertina Galeana fueran interrogados para esclarecer lo ocurrido durante la Noche de Iguala.

Con el compromiso de reforzar la investigación y transparentar avances antes del aniversario, los padres mantienen como principal demanda conocer el paradero de los 43 estudiantes y alcanzar justicia por su desaparición.

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