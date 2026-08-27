México prepara informe público sobre nuevas líneas de investigación del caso de Ayotzinapa

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Ciudad de México, 27 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves que su Gobierno prepara un informe público sobre las nuevas líneas de investigación y detenciones en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, que pretende presentar antes del próximo 26 de septiembre, cuando se cumplirán doce años de su desaparición.

La mandataria explicó que pidió a la Secretaría de Gobernación (Segob) preparar la presentación, que deberá realizarse sin revelar información que pueda perjudicar las investigaciones todavía en curso.

“Que pueda haber antes del 26 de septiembre, que se cumplen 12 años de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, una información pública de cuáles son estas líneas de investigación, sin que afecte evidentemente a la investigación, por qué hay nuevos detenidos y cuál es este trabajo que se ha venido haciendo”, señaló.

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Sheinbaum adelantó el informe antes de una nueva reunión este jueves con los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, a quienes las autoridades comunicarán los avances de las investigaciones y las nuevas detenciones.

Entre ellas mencionó el caso del exgobernador de Guerrero (sur de México), Ángel Aguirre, detenido recientemente y explicó que el fiscal encargado del caso detallará a las familias “cómo fue que se hizo la investigación para llegar a esta detención”.

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La mandataria destacó especialmente el análisis de registros de llamadas de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala (Guerrero).

Según la presidenta, existen “sábanas de llamadas telefónicas de esa noche y esa madrugada que nunca se analizaron a fondo” y cuya revisión permitió abrir nuevas líneas de investigación.

Esos datos condujeron, agregó, hacia “personas que no habían sido involucradas y que hoy están detenidas”.

“Es muy relevante el avance que se tiene y nuestro compromiso con madres y padres y el pueblo de México de alcanzar la verdad y la justicia y encontrar a los jóvenes”, afirmó.

La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa desaparecieron mientras se dirigían a Ciudad de México para manifestarse por el aniversario de la matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968.

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El caso, considerado una de las violaciones de derechos humanos más graves ocurridas recientemente en México, continúa sin resolverse doce años después, y hasta ahora, solo se han identificado los restos de tres de los jóvenes. EFE

(foto)(video)