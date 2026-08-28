México

Ebrard reconoce que negociaciones comerciales con EEUU avanzan lento

El secretario de Economía recomendó que México no sea parte de las tensiones que hay en la región

El secretario de Economía Marcelo Ebrard reconoció que las negociaciones con EEUU avanzan poco a poco. Crédito: X/ @m_ebrard
El secretario de Economía Marcelo Ebrard reconoció que las negociaciones con EEUU avanzan poco a poco. Crédito: X/ @m_ebrard
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Este jueves, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que México avanza lento, pero constante, en las negociaciones comerciales con Estados Unidos, que tienen el objetivo de mantener “la mejor posición relativa a todos los demás países”.

Tras su participación en el Segundo Encuentro de Economía Social, el funcionario ofreció una entrevista, en donde reveló que las conversaciones bilaterales continúan de forma semanal.

En ese sentido, adelantó que la próxima ronda de diálogos se llevará a cabo el próximo mes de septiembre; sin embargo, Ebrard aclaró que no hay una fecha definida. “Vamos avanzando poco a poco”, admitió.

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México debe evitar tensiones en la región: Marcelo Ebrard

Para el secretario de Economía es fundamental que México evite tensiones en la región de América del Norte, esto, en referencia a las fallidas negociaciones entre la Unión Americana y Canadá.

“No nos favorece que haya tensión entre ellos, a nosotros nos gustaría que no lo hubiese. Ojalá pronto lleguen a algún acuerdo”, comentó.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, nuestro país mantiene “varias pistas” o frentes en el diálogo con los representantes comerciales de Estados Unidos. Sobre diversos temas, que abarcan desde la modernización del tratado comercial hasta cuestiones sobre la Sección 232.

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Dicha sección es de vital importancia, porque afecta sectores como vehículos, acero y semiconductores. En ese sentido, México trabaja en lograr una reducción de aranceles, especialmente, considerando el alto componente estadounidense en la producción nacional.

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Destaca sectores de alta tecnología

Marcelo Ebrard también consideró importante y estratégico, la integración norteamericana en sectores de alta tecnología, como los semiconductores, ante la creciente demanda impulsada por el desarrollo de inteligencia artificial en Estados Unidos.

“Porque es el epicentro, por decirlo así, de lo que tiene que ver con la tecnología de semiconductores y nos interesa ampliar la participación de México en ello”, explicó sobre su reciente visita a Arizona.

Economía mexicana está creciendo: Marcelo Ebrard

Pese a que muchos especialistas opinan lo contrario, incluso algunas instituciones financieras lo han advertido, Ebrard aseguró que hay una tendencia positiva respecto al crecimiento de la economía mexicana.

“El crecimiento está viendo por los datos que la economía mexicana está empezando a crecer más de lo que preveían los expertos, lo que refuerza la estrategia de fortalecer la integración regional y aprovechar las oportunidades en sectores clave”, agregó.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla en una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habla en una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional en la Ciudad de México (México). EFE/Isaac Esquivel

Reiteró que México mantiene su apuesta por la cooperación regional, no cayendo en fricciones con Canadá y consolidando su posición como socio estratégico para Estados Unidos en el comercio y la innovación tecnológica.

Comercio exterior de México repunta

En medio de lo dicho por el secretario de Economía, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el comercio exterior de México registró un importante repunte en julio de 2026, con máximos históricos tanto en exportaciones como en importaciones.

Según el Inegi, las ventas mexicanas al exterior alcanzaron 81 mil 420 millones de dólares, mientras que las compras sumaron 82 mil 268 millones de dólares.

La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC
La reunión ocurre mientras los equipos de México y Estados Unidos buscan un acuerdo para frenar nuevos gravámenes, en un momento de tensión comercial por el choque entre Washington y Ottawa sobre el futuro del T-MEC

Lo anterior, en términos anuales, muestra que las exportaciones aumentaron 43.7 por ciento, mientras que las importaciones avanzaron 45 por ciento, reflejando un considerable dinamismo en el intercambio de mercancías con otros países.

Mientras se espera un repunte de la economía nacional en el segundo semestre del año, Marcelo Ebrard reconoció que las negociaciones con Estados Unidos avanzan lento, pero de manera constante.

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