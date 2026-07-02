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Por qué la guayaba es ideal para cuidar la piel y estimular la producción de colágeno

Incorporar esta fruta a la dieta diaria puede marcar una enorme diferencia en la apariencia de tu piel

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Un frutero de cerámica contiene varias guayabas amarillas y verdes, dos de ellas cortadas con pulpa rosada. Un cuchillo y una taza están en la mesa de madera.
Esta fruta tradicional aporta antioxidantes y favorece la formación natural de colágeno, un proceso clave para mantener el rostro firme, nutrido y con mejor aspecto cuando se suma a hábitos saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La guayaba, fruta tradicional en la mesa de los mexicanos, destaca no solo por su sabor, sino también por sus propiedades para el cuidado de la piel.

Especialistas en nutrición coinciden en que su alto contenido de vitamina C y antioxidantes convierte a la guayaba en un aliado natural para mantener la piel firme, favorecer la producción de colágeno y proteger contra el envejecimiento prematuro.

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Incorporar esta fruta a la dieta diaria puede marcar la diferencia en la salud y apariencia de la piel.

Mujer joven de cabello rizado come una guayaba verde y amarilla en una mesa de madera, con un frutero lleno de guayabas y una cocina al fondo.
El alto contenido de vitamina C y antioxidantes de la guayaba favorece la producción de colágeno y ayuda a mantener la piel firme.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la guayaba es ideal para cuidar la piel y estimular la producción de colágeno

Aunque parezca extraño, la guayaba es una fruta ideal para cuidar la piel y estimular la producción de colágeno por su alto contenido de vitamina C y antioxidantes.

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Un estudio de la Indian Dermatology Online Journal encontró que el consumo de estas y otras frutas de elevado contenido de esta vitamina mejoran la apariencia de la piel si se combinan con otros hábitos saludables.

Entre algunos de sus beneficios para este efecto destacan los siguientes:

1. Fuente rica en vitamina C

La guayaba aporta más vitamina C que muchos otros frutos, incluso más que la naranja. Este nutriente es esencial para la síntesis de colágeno, una proteína clave que mantiene la piel firme, elástica y con buen aspecto.

2. Antioxidantes naturales

Además de la vitamina C, la guayaba contiene otros antioxidantes como licopeno, carotenoides y polifenoles. Estos compuestos protegen a la piel del daño causado por los radicales libres, que aceleran el envejecimiento y favorecen la aparición de manchas y arrugas.

3. Apoyo en la cicatrización

El consumo regular de guayaba contribuye a la reparación y cicatrización de la piel, gracias a su efecto en la formación de nuevas fibras de colágeno.

4. Hidratación y nutrición

La guayaba es rica en agua y aporta vitaminas A y E, que ayudan a mantener la piel hidratada y nutrida, lo que también favorece su apariencia.

5. Prevención de daños solares

El licopeno y otros antioxidantes presentes en la guayaba ayudan a proteger la piel de los efectos nocivos de la radiación solar, reduciendo el riesgo de daño y envejecimiento prematuro.

Por estas razones, incluir guayaba en la dieta diaria puede ser un aliado natural para el cuidado de la piel y la estimulación de la producción de colágeno.

Primer plano de una mujer joven con piel clara y luminosa, manos en las mejillas. Fondo suave y neutro con sombras verticales.
La guayaba aporta más vitamina C que la naranja, un nutriente esencial para la síntesis de colágeno en la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras frutas que brindan beneficios a la piel por su aporte de colágeno

Existen varias frutas que, al igual que la guayaba, favorecen la salud de la piel y estimulan la producción de colágeno gracias a su alto contenido de vitamina C, antioxidantes y otros nutrientes clave. Algunas de las más recomendadas son:

1. Kiwi

Aporta grandes cantidades de vitamina C, esencial para la síntesis de colágeno. Además, contiene vitamina E y antioxidantes que protegen la piel del envejecimiento.

2. Fresa

Rica en vitamina C, ácido fólico y antioxidantes, ayuda a mantener la piel firme, luminosa y a reparar el daño celular.

3. Naranja y cítricos

Naranja, toronja, mandarina y limón son conocidos por su alto contenido de vitamina C, fundamental para la producción de colágeno y la regeneración de tejidos.

4. Papaya

Contiene vitaminas C, A y E, además de enzimas como la papaína, que favorecen la renovación celular y la elasticidad de la piel.

5. Mango

Rico en vitamina C y betacarotenos, ayuda a proteger la piel contra el daño solar y favorece la producción de colágeno.

6. Piña

Aporta vitamina C y bromelina, una enzima que apoya la regeneración de tejidos y mejora la textura de la piel.

7. Granada

Contiene antioxidantes, vitamina C y compuestos fenólicos que estimulan la formación de colágeno y protegen contra el envejecimiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluir estas frutas en la dieta diaria contribuye a mantener la piel sana, firme y con mejor apariencia, apoyando la producción natural de colágeno en el organismo.

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