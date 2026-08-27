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Suprema Corte: artículo de Oaxaca sobre “narcomantas” terminó castigando todos los mensajes

Aunque los antecedentes legislativos hablaban de combatir esos textos, la SCJN indica que el texto aprobado no reguló varios aspectos

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El Pleno de la SCJN invalidó una norma penal de Oaxaca sobre narcomantas por violar el principio de legalidad. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
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El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una norma penal de Oaxaca por violar el principio de legalidad, al usar conceptos ambiguos que permiten castigar conductas sin claridad y abren la puerta a decisiones arbitrarias, según un comunicado difundido este 26 de agosto.

De acuerdo con la SCJN, la fracción IX del artículo 165 Quater del Código Penal de Oaxaca sancionaba de forma amplia la posesión de escritos o mensajes vinculados con grupos o actividades delictivas cuando atentaran contra actos de investigación o tareas de seguridad pública, sin definir con precisión esa conducta prohibida.

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La Corte sostuvo que el principio de taxatividad exige que las leyes penales describan con suficiente claridad qué está prohibido para que las personas lo conozcan y para evitar aplicaciones arbitrarias por parte de las autoridades.

Suprema Corte cuestiona la ambigüedad de “atentaran” en una norma penal de Oaxaca

Narcomanta; Michoacán; 18 de Marzo; Buenavista; CJNG
La SCJN apunta que, aunque los antecedentes legislativos aluden al combate a las “narcomantas”, el texto aprobado no reguló su colocación o difusión y sancionó la posesión en general. Crédito: Redes Sociales

En este caso, advirtió que la disposición no precisaba qué relación debía existir entre quien porta el escrito y el mensaje, qué vínculo debía tener con un grupo o actividad delictiva, ni cómo la simple posesión podía atentar contra investigaciones o labores de seguridad.

Según el comunicado de la SCJN, esa amplitud podía llevar a sancionar conductas sin finalidad ilícita, como la posesión de documentos con fines periodísticos, académicos, estadísticos o informativos. También apuntó que, aunque los antecedentes legislativos mencionaban el combate a las narcomantas, el texto aprobado no reguló su colocación o difusión y terminó castigando, en general, la posesión de escritos o mensajes.

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En el caso concreto, la SCJN revocó una sentencia y concedió el amparo liso y llano a una persona detenida con una hoja escrita a mano con un mensaje de amenaza dirigido a policías y atribuido a un grupo criminal, en el Amparo Directo en Revisión 2407/2026, resuelto en sesión de Pleno este 26 de agosto.

Suprema Corte concede un amparo a comunidades mayas de por indicios de glifosato en el agua

Reforma constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos
La resolución instruyó a instancias federales, estatales y locales a hacer estudios, mantener vigilancia continua y aplicar medidas de control sobre la calidad del líquido y agroquímicos.(INPI)

La SCJN concedió un amparo a comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, este 26 de agosto, tras detectar indicios de plaguicidas como glifosato en el agua de la región, según información difundida por el Máximo Tribunal en redes sociales.

Dicha resolución ordenó a autoridades federales, estatales y municipales realizar estudios, mantener monitoreo permanente y ejecutar acciones de control sobre la calidad del agua y el uso de plaguicidas. Los resultados deberán ser públicos, de acuerdo con la SCJN, en el caso identificado como el Amparo en Revisión 283/2025.

El Pleno sostuvo que la falta de certeza científica absoluta no justifica retrasar medidas de protección ante posibles riesgos ambientales. También instruyó a valorar las pruebas con perspectiva intercultural y sin trasladar indebidamente la carga probatoria a las comunidades indígenas.

Narcomantas atribuidas al CJNG y a La Mayiza aparecen en Tepic este miércoles 12 de agosto

Los mensajes colocados en San Cayetano y en el puente de Los Lobos sugieren un pulso entre ambas organizaciones, mientras el Gobierno de Nayarit pide calma. (Capturas de pantalla/Cuartoscuro)
Los mensajes colocados en San Cayetano y en el puente de Los Lobos sugieren un pulso entre ambas organizaciones, mientras el Gobierno de Nayarit pide calma. (Capturas de pantalla/Cuartoscuro)

Dos narcomantas atribuidas al CJNG y a La Mayiza aparecieron el pasado 12 de agosto en Tepic y exhiben un posible desafío entre ambos grupos, mientras el Gobierno de Nayarit llama a mantener la calma y el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero pone en duda la autenticidad del material difundido.

Esta confrontación no aparece aislada. El choque entre esas organizaciones ya se libra en otros estados, en especial Sinaloa y Zacatecas, donde se disputan al menos dos rutas estratégicas de tráfico de droga hacia la frontera norte.

La primera manta fue localizada durante la madrugada en San Cayetano, una zona rural sobre la carretera Federal 15, una de las vías de comunicación entre Nayarit y Jalisco. El mensaje presuntamente anuncia la llegada del grupo sinaloense a la entidad.

El texto decía: “A los que la deben, ya llegaron los MZ y los que quieran entrar al equipo serán bienvenidos y que aiga paz para los trabajadores y para todas las personas de NAYARIT”.

Horas después apareció otra manta en el puente de Los Lobos. En ese mensaje, firmado por el CJNG, se advertía: “Nayarit tiene dueño y se respeta. Aquí entran por la Verg*. Atte: CJNG”.

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