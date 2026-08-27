Homenaje gratis a Juan Gabriel en CDMX por los diez años de su muerte: dónde y cuándo es

La alcaldía Cuauhtémoc organiza este viernes 28 de agosto un homenaje gratuito a Juan Gabriel en Plaza Garibaldi para conmemorar el décimo aniversario luctuoso del Divo de Juárez. El evento va de las 16:00 a las 20:00 horas en Eje Central Lázaro Cárdenas 43, en la Ciudad de México.
El cantautor Alberto Aguilera Valadéz —conocido mundialmente como Juan Gabriel— murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años, a causa de un infarto agudo de miocardio. A lo largo de 45 años de trayectoria registró más de 1,800 obras ante la Sociedad de Autores y Compositores de México.
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Eder Gael, Unión de Norteños y Hilda Betanzos encabezan el cartel
El programa incluye a artistas invitados como Eder Gael, Unión de Norteños y Hilda Betanzos, además de otros talentos.
La convocatoria, publicada en la cuenta de Instagram de Cuauhtémoc Corazón Cultural, describe la noche como “llena de música y recuerdos”.
Plaza Garibaldi es uno de los escenarios más vinculados al folclor musical mexicano y al género que Juan Gabriel popularizó a lo largo de su carrera. Que el homenaje se realice ahí no es una decisión menor.
Diez años desde que murió el artista más vendido de la música mexicana
Juan Gabriel murió dos días después de su último concierto, que ofreció el 26 de agosto de 2016 ante 17,500 personas en el Forum de Inglewood, en Los Ángeles, en el marco de su gira MeXXIco es Todo. Esa noche dijo desde el escenario: “Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser lo que son”. Fueron sus últimas palabras frente a un público.
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Sus restos fueron cremados en Anaheim, California, por decisión de sus hijos. Las cenizas descansan en su casa de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El velorio en el Palacio de Bellas Artes convocó a más de 700,000 personas y una audiencia televisada de 11,800,000 espectadores, en uno de los funerales con mayor asistencia en la historia del país. Sus ventas discográficas se estiman en más de 150,000,000 de copias en todo el mundo, lo que lo posiciona entre los artistas latinos con mayor número de álbumes vendidos de la historia.
El homenaje es gratuito y en uno de los espacios más representativos de la CDMX
La entrada al evento no tiene costo. La alcaldía Cuauhtémoc organiza la velada como parte de su programa de difusión cultural. Plaza Garibaldi se ubica en Eje Central Lázaro Cárdenas 43, en la alcaldía Cuauhtémoc, y es accesible desde varias líneas del Metro.
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El horario de cuatro horas —de las 16:00 a las 20:00— permite que el evento cierre antes del anochecer. La alcaldía no informó si habrá restricción de aforo.
Alberto Aguilera Valadéz: de Parácuaro a Bellas Artes
Alberto Aguilera Valadéz nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán. Era el menor de diez hijos de una familia de campesinos. Creció en un albergue y construyó su carrera desde Ciudad Juárez, donde adoptó el nombre artístico con el que se volvió referencia de la música popular en América Latina.
Sus canciones fueron traducidas al inglés, japonés, alemán, turco, griego, francés y tagalo, y versionadas por más de 1,500 artistas alrededor del mundo. A diez años de su muerte, el homenaje en Garibaldi reúne a sus seguidores en el mismo tipo de plaza donde la música que él popularizó sigue sonando cada noche.
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