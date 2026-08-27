Mensaje para Inzunza: Ramírez Cuéllar alista una iniciativa para desaparecer el fuero

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar alista una iniciativa para eliminar el fuero. Crédito: X / @aramirezcuellar

Guardar

Luego de lo ocurrido con Enrique Inzunza, quien se separó del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, pero continuará como senador independiente, el diputado federal, Alfonso Ramírez Cuéllar, reiteró sus intenciones de presentar una iniciativa para eliminar el fuero constitucional.

De acuerdo con el integrante de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, la iniciativa para eliminar el fuero, afectaría directamente a las y los legisladores, así como a titulares de los poderes ejecutivos locales.

México debe avanzar a un régimen de responsabilidad pública: Ramírez Cuéllar

Desde el punto de vista de Ramírez Cuéllar, México debe avanzar hacia un régimen de responsabilidades públicas, en el que ninguna persona se encuentre por encima de la ley y los cargos de elección popular no puedan utilizarse como escudos frente a la justicia.

PUBLICIDAD

El legislador zacatecano también adelantó que busca reformar el juicio político, el cual solo se usa para amagos contra diversos rivales políticos, pero, rara vez, procede en la Sección Instructora y en el Pleno de San Lázaro.

Enrique Inzunza no avisó a Morena sobre decisión de separarse de la bancada en el Senado de la República. (Foto: redes sociales)

Morenista ya presentó una iniciativa para eliminar el fuero

Cabe recordar que el pasado mes marzo, el vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara Baja presentó una iniciativa para eliminar el fuero constitucional, pero nunca fue tomada en cuenta ni por su grupo parlamentario.

Ramírez Cuéllar también reconoció que el costo político de seguir protegiendo a políticos y gobernantes es ya demasiado alto, ya que esa prácticas han contribuido a construir extensos sistemas de impunidad.

PUBLICIDAD

“El pueblo necesita volver a creer que existe una decisión firme de profundizar la regeneración nacional, acabar con los privilegios y garantizar que nadie esté por encima de la ley. Recuperar esa confianza será indispensable para construir una nueva mayoría política y electoral que se exprese el primer domingo de junio de 2027.

“Las responsabilidades públicas exigen mayores niveles de legalidad y rendición de cuentas. Quien desempeña un cargo de elección popular debe responder ante la justicia bajo las mismas reglas aplicables a cualquier ciudadana o ciudadano”, dijo el morenista ante medios de comunicación, el miércoles 26 de agosto.

PUBLICIDAD

Iniciativa no desconocerá el debido proceso

Por otro lado, Alfonso Ramírez Cuéllar aclaró que eliminar el fuero no significa renunciar al debido proceso, a la presunción de inocencia ni al derecho de defensa. Al contrario, esas garantías deben quedar en manos del proceso penal ordinario y de los mecanismos de control que establece la Constitución, no supeditadas a una votación política como la que hoy representa la declaración de procedencia.

Ramírez Cuéllar insistió en que la eliminación del fuero y la continuidad de los procedimientos de juicio político forman parte de un mismo objetivo:

“Terminar con los privilegios, combatir la impunidad y garantizar que todas las autoridades rindan cuentas por sus actos”.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, habló sobre la decisión de Enrique Inzunza. Crédito: X/ @El_Universal_Mx

Inzunza rompe con Morena, pero no deja el Senado

Las declaraciones de Alfonso Ramírez se dieron después de que Enrique Inzunza anunció que se separaba de la bancada de Morena, pero continuará como senador independiente.

PUBLICIDAD

El movimiento llegó después de más de 100 días sin que acuda presencialmente al Senado de la República por las acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

Inzunza Cázares rechazó los señalamientos, y acusó una campaña de “calumnias” y lawfare (uso de procesos legales con fines políticos). Días antes, anunció que regresaría presencialmente a las actividades legislativas.

Pese a que Enrique Inzunza deja a Morena, conserva su escaño, el fuero constitucional como senador y seguirá cobrando su sueldo completo.

Vamos a ver si ahora avanza, ya que Alfonso Ramírez Cuéllar volverá a presentar una iniciativa para eliminar el fuero constitucional.