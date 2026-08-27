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Harlem shake y batallas de tecktonik: así farmeaban aurea los millennials antes de los dolores de rodilla

Sin duda desde el surgimiento del internet son varias las tendencias que han surgido y cada generación tiene la suya propia

Harlem Shake
El Harlem Shake fue una tendencia en internet que se volvió viral en todo el mundo (Fb: The Harlem Shake)
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Ser therain o farmear aurea son dos de las tendencias que las nuevas generaciones han impulsado y que reflejan las inquietudes, malestares y formas de percibir el mundo de los jóvenes.

Y aunque los millennials ya tenemos que ir con nuestro sobrino o directo a internet a buscar la explicación para poder entender los terminos de la “chaviza” no debemos olvidar que alguna vez, antes de los dolores de rodilla, tuvimos nuestros propios bailes extraños titulados con palabras que seguramente nuestros padres no podían entender.

En honor a esos tiempos y con un poco de nostalgia recordemos cómo farmeaban aura los millenials lo cual demuestra que las tendencias no se crean ni se destruyen, solo se transforman.

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Una multitud rodeó a dos jóvenes que se enfrentaron con movimientos y gestos mientras intentaban demostrar quién tenía más presencia.

Harlem shake y batallas de tecktonik que hacían los milenillas

El Harlem Shake y las batallas de tecktonik fueron fenómenos virales y de baile que marcaron a la generación millennial, especialmente entre mediados de los 2000 y principios de los 2010.

Harlem Shake

El Harlem Shake fue un meme y tendencia viral que explotó en internet a principios de 2013. Consistía en grabar videos cortos donde, al inicio, una persona (generalmente enmascarada o disfrazada) bailaba sola la canción “Harlem Shake” de Baauer, mientras el resto del grupo actuaba normalmente. Cuando la canción cambiaba de ritmo (“do the Harlem Shake”), todos los presentes comenzaban a bailar de forma caótica y exagerada, muchas veces usando disfraces, objetos aleatorios o haciendo movimientos absurdos.

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El formato era simple:

  1. Unos segundos con una persona bailando sola.
  2. Corte brusco al cambio de ritmo.
  3. Todos bailan de manera descontrolada y creativa.

Miles de grupos en escuelas, oficinas, equipos deportivos y hasta militares grabaron su propia versión, convirtiendo el Harlem Shake en un fenómeno global que se mantuvo durante largo tiempo.

Este video, una recreación del reto viral Harlem Shake de 2013, muestra una secuencia de eventos en una sala. Una persona con un casco de motocicleta baila sola en primer plano mientras un grupo de individuos permanece inmóvil en el fondo. Seguidamente, la escena se transforma con un gran número de personas bailando de forma desorganizada y levantando objetos como tablas de surf. Entre los participantes se observa a una mujer con vestido de novia, un hombre con traje oscuro y otra persona con casco, quien luego aparece en una silla de ruedas rodeada por el grupo.

Batallas de Tecktonik

La tecktonik (o Electro Dance) fue una moda de baile urbano originada en Francia a mediados de los 2000. Se caracterizaba por movimientos rápidos de brazos, gestos angulosos y pasos inspirados en el techno y el hip hop. La música que acompañaba era electrónica, principalmente hardstyle y techno francés.

Las batallas de tecktonik consistían en competencias o duelos, usualmente improvisados, donde dos o más jóvenes se enfrentaban mostrando su destreza en ese estilo de baile. Se realizaban en fiestas, plazas, parques o centros comerciales y eran populares en videos de YouTube y redes sociales.

El baile se identificaba por:

  • Movimientos de brazos enérgicos y coordinados.
  • Estética visual con ropa ajustada, colores neón y peinados llamativos.
  • Coreografías individuales pero también enfrentamientos amigables.
Los adolescentes de los primeros años de los 2000 bailaban estos pasos

Ambas modas reflejan cómo los millennials usaron internet para difundir tendencias globales, compartir creatividad y participar en fenómenos colectivos, todo a partir de la cultura digital y la música.

Qué otras modas de internet llevaron a cabo los millenialls

Algunas de las modas de internet más populares entre los millennials incluyen:

1. Ice Bucket Challenge

Reto viral de 2014 que buscaba crear conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Los participantes se grababan arrojándose un balde de agua helada sobre la cabeza y nominaban a otros a hacerlo, difundiendo el video.

2. Flashmobs

Convocatorias masivas, generalmente organizadas por redes sociales, para realizar coreografías, bailes, actuaciones o bromas en lugares públicos y luego dispersarse como si nada hubiera pasado.

3. Lip Sync Battles / Dubsmash

Videos de personas sincronizando los labios con canciones, diálogos de películas o audios virales, a menudo con gestos exagerados. Plataformas como Dubsmash y después TikTok impulsaron este formato.

4. TBT (Throwback Thursday)

Publicar fotos antiguas los jueves con el hashtag #TBT, como forma de nostalgia digital.

5. Selfies y duck face

La moda de las selfies y la típica “duck face” (gesto de labios fruncidos) fue un sello distintivo de la cultura millennial en redes como Facebook, Instagram y Snapchat.

6. Hashtags virales

El uso de hashtags como #YOLO (“You Only Live Once”), #NoFilter, #Blessed para acompañar publicaciones y sumarse a tendencias globales.

7. Vine y memes

La creación y difusión de videos cortos en Vine (predecesor de TikTok) y memes virales con imágenes y frases que se compartían masivamente.

Estas modas reflejan cómo los millennials aprovecharon internet y redes sociales para crear, compartir y sumarse a tendencias colectivas de manera instantánea y global.

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