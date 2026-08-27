Gobierno ha recaudado más de 3 billones de pesos de enero a julio, declara el SAT

Los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 407 mil 331 millones de pesos en los primeros siete meses de 2026, según el SAT. Credito: cuartoscuro

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El SAT informó que los ingresos del Gobierno federal sumaron 3 billones 830 mil 732 millones de pesos de enero a julio de 2026, un crecimiento nominal de 117 mil 65 millones de pesos frente al mismo periodo de 2025, de acuerdo con el organismo.

En esos siete meses, los ingresos tributarios se ubicaron en 3 billones 407 mil 331 millones de pesos, con un aumento nominal de 128 mil 523 millones de pesos respecto a enero-julio del año previo, según el comunicado del SAT.

IEPS deja más de 401 millones de pesos en los primeros siete meses del 2026

La recaudación por IVA alcanzó 1 billón 41 mil 19 millones de pesos en enero-julio de 2026. Credito: cuartoscuro

Por IEPS ingresaron 401 mil 712 millones de pesos, 22 mil 628 millones de pesos más que en el mismo lapso de 2025.

La recaudación por IVA alcanzó 1 billón 41 mil 19 millones de pesos, un crecimiento de 129 mil 667 millones de pesos a tasa nominal anual, y por ISR se reportaron 1 billón 777 mil 785 millones de pesos.

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El SAT añadió que el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes fortalece la recaudación, la economía mexicana y el bienestar de la población.

En términos presupuestales, la recaudación tributaria forma parte central de los recursos del Gobierno Federal. Ese dinero se destina a programas sociales y pensiones; servicios de salud y compra de medicamentos; educación pública; infraestructura carretera, hidráulica y de transporte; seguridad pública, procuración de justicia y operación de dependencias federales; y organismos públicos.

Registra el país en julio un récord de exportaciones e importaciones, informa el Inegi

El intercambio con el exterior alcanzó 81,420 millones de dólares en ventas y 82 mil 268 millones de dólares en adquisiciones. REUTERS/Edgar Su/Foto de archivo

México marcó en julio un récord de exportaciones e importaciones, con ventas al exterior por 81 mil 420 millones de dólares y compras por 82 mil 268 millones de dólares, un resultado que confirma el repunte del comercio exterior aunque ese mismo mes deja un déficit comercial por 847.5 millones de dólares, según las cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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El avance anual también alcanzó máximos en ambos flujos: las exportaciones crecieron 43.7% frente a julio de 2025 y las importaciones subieron 45%. En el acumulado de enero a julio, el saldo se mantiene positivo, con un superávit de 9 mil 255 millones de dólares.

De acuerdo con el Inegi, el dinamismo de julio se concentró sobre todo en las mercancías no petroleras y en la industria manufacturera. Dentro de ese bloque, los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos aparecen como uno de los motores del repunte.

Manufacturas llevan las exportaciones mexicanas a su mayor nivel mensual

Las exportaciones manufactureras impulsaron el máximo mensual, con 76 mil 306 millones de dólares en julio. EFE/ José Pazos

Las mercancías no petroleras aumentaron 45% respecto de julio de 2025. En ese segmento, las ventas hacia Estados Unidos crecieron 49.8%, mientras las dirigidas al resto del mundo avanzan 21%.

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Las exportaciones manufactureras sumaron 76 mil 306 millones de dólares y registraron un incremento anual de 45.7%. El dato confirmó que el mayor empuje del comercio exterior mexicano en julio provino de la producción industrial.

Dentro de las manufacturas, las exportaciones no automotrices alcanzaron 59 mil 841 millones de dólares y suben 64.9%. Las automotrices llegaron a 16 mil 465 millones de dólares, con un alza de 2.4%.

El Inegi atribuyó el dinamismo de julio a las mercancías no petroleras y a la industria manufacturera, con impulso de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos. (Archivo Infobae)

Ese desempeño automotriz se explica por trayectorias distintas según el destino. Los envíos a Estados Unidos aumentaron 3.7%, pero las ventas a otros mercados bajaron 3.9%.

Entre los productos con mayores incrementos destacan los equipos y aparatos eléctricos y electrónicos, con un salto de 134%. También subieron los productos de la minerometalurgia, con 27.3%; la maquinaria y equipo para industrias diversas, con 13.9%; los productos plásticos y de caucho, con 13.3%; y los productos automotrices, con 2.4%.

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Las exportaciones extractivas también mostraron un repunte de 87.1% anual. En el caso de las petroleras, el valor exportado asciende a 1 mil 988 millones de dólares, con un crecimiento de 6.8%.