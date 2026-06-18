México

Ruda, una planta con historia en la herbolaria mexicana: lo que sí funciona, lo que es mito y lo que puede ser peligroso

Entre la creencia y la controversia, una planta tradicional desafía los límites de la herbolaria mexicana

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Mujer con chaqueta color caqui y guantes de jardinería inspecciona una planta de ruda con flores amarillas usando una lupa en un jardín.
Un ingrediente habitual en casas y rituales populares vuelve a estar bajo la lupa de autoridades y expertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruda (Ruta graveolens) se ha convertido en una de las plantas más emblemáticas de la herbolaria mexicana y latinoamericana.

Su uso recorre desde rituales de protección y prácticas de “limpia” hasta remedios caseros para calmar los nervios, aliviar cólicos y tratar supuestamente múltiples dolencias.

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Sin embargo, la posición de las principales instituciones de salud y agencias regulatorias nacionales e internacionales es clara: el consumo de esta planta encierra riesgos que superan ampliamente sus beneficios potenciales.

Postura de las instituciones sanitarias: advertencias contundentes

En México, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) clasifican a la ruda como “planta tóxica”.

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Ambas instituciones advierten que su consumo puede provocar intoxicaciones, lesiones hepáticas y renales, así como complicaciones graves en mujeres embarazadas y niños.

La COFEPRIS permite el uso de la ruda en productos agrícolas como plaguicida, pero desaconseja su ingesta sin control profesional.

En Argentina, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán ha lanzado campañas específicas para prevenir la automedicación con té de ruda, en especial en menores y embarazadas.

La doctora Liliana Mistretta, pediatra, señala que “puede producir irritaciones estomacales, vómitos, problemas de sueño y dañar tanto el hígado como los riñones del niño”.

Además, ha documentado casos de acidosis metabólica en niños, algunos de los cuales han requerido hospitalización.

También advierte que, durante la lactancia, los compuestos tóxicos pueden transmitirse al bebé y provocar espasmos intestinales.

Validación científica y límites reales de la planta

Tres científicos con batas blancas y guantes azules revisan una planta de ruda en un laboratorio con microscopios, tubos de ensayo y material de vidrio.
Expertos advierten que el consumo de esta planta encierra riesgos que superan ampliamente sus beneficios potenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalla que la ruda es utilizada en rituales y como “planta caliente” para protección del hogar.

Investigaciones de la UNAM y el National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos han identificado en la ruda más de 200 compuestos, entre ellos flavonoides, alcaloides y furanocumarinas.

Destaca la rutina, un flavonoide con acción antioxidante y neuroprotectora.

El NIH ha comprobado que los extractos de ruda pueden inhibir enzimas clave en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas y relajar el músculo liso, lo que explica su uso tradicional contra cólicos.

Sin embargo, tanto la UNAM como el NIH advierten que el margen entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy estrecho, por lo que el riesgo de intoxicación es alto incluso en adultos sanos.

Regulación internacional y advertencias de la FDA

La Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos considera a la ruda segura solo como saborizante en dosis mínimas y prohíbe su uso medicinal sin supervisión.

Tanto la FDA como el NIH alertan que automedicarse con ruda puede causar daño hepático, insuficiencia renal y alteraciones neurológicas.

En Europa, la European Medicines Agency (EMA) mantiene a la ruda bajo evaluación toxicológica estricta y la American Botanical Council indica que la Comisión E en Alemania no la aprobó como fitoterápico regular, precisamente por sus riesgos.

Separando mitos de realidades: lo que sí y lo que no

Especialistas señalan que el margen entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy estrecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Especialistas señalan que el margen entre la dosis terapéutica y la tóxica es muy estrecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de sus efectos antiinflamatorios y neuroactivos comprobados en laboratorio, no existen ensayos clínicos que respalden a la ruda como fortalecedora del sistema inmune o protectora cardíaca.

Tanto la Secretaría de Salud como el Ministerio de Salud Pública de Tucumán insisten: no hay pruebas de que la ruda prevenga resfríos ni actúe como protector general de la salud.

El uso de ruda como abortivo representa uno de los mayores peligros.

El NIH ha documentado muerte fetal en modelos animales, y la planta no actúa como “estrógeno vegetal”.

El margen entre dosis abortiva y tóxica es tan reducido que puede poner en riesgo la vida de la mujer.

Recomendaciones institucionales

El mensaje de COFEPRIS, Secretaría de Salud, FDA, NIH y el Ministerio de Salud Pública de Tucumán es inequívoco: evite la ruda como remedio casero, especialmente en niños, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

El uso ritual, sin ingestión, puede formar parte de la tradición, pero su consumo requiere la máxima prudencia y consulta profesional.

En caso de síntomas de intoxicación, servicios como el Servicio de Información Toxicológica en España y los centros toxicológicos en América Latina recomiendan buscar atención médica inmediata.

La ruda ocupa un lugar central en la herbolaria mexicana, pero la evidencia reunida por la UNAM, NIH, FDA y las autoridades de salud pública indica que sus riesgos toxicológicos superan los posibles beneficios en la mayoría de los usos domésticos.

El mensaje institucional es contundente: “natural” no equivale a “seguro”. Prudencia, respeto por la tradición y atención a la evidencia científica deben guiar cualquier decisión sobre su uso.

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