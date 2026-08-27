Ruso Brailovsky se lanza contra los críticos del América: “Hay que comer y entonces hablan del equipo”

El exjugador argentino lanzó dardo a los detractores del Club América- crédito AFP

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Daniel Ruso Brailovsky, exjugador argentino y actual analista de Fox Deportes, estuvo presente en la revelación del reloj conmemorativo de los 110 años del Club de Futbol América, escuadra que representó de 1982 a 1985 para celebrar tres títulos seguidos en la Liga Mx.

En la misma presentación, Brailovsky atendió a los medios de comunicación y aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente para todos los detractores del Club de Futbol América, al destacar el arribo de Guillermo Almada como director técnico tras la salida del tricampeón André Soares Jardine.

“De entender que (Guillermo) Almada es de los mejores técnicos que han llegado a este futbol, guste o no”, declaró. Por el cambio, más que nada el técnico (André Jardine), que se fue ganó tres títulos consecutivos, nada fácil, más todos los torneos que ganó y que venga Almada, un tipo con otra idea, con otro criterio, pero con un futbol espectacular, porque lo ha hecho en diferentes lados, lo hizo en Ecuador, lo hizo en Pachuca", indicó Daniel Brailovsky.

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Para el histórico exjugador azulcrema, la llegada de Guillermo Almada resalta que el club no se conforma y ”demuestra que el América siempre busca lo mejor y alguna vez escuché algún, perdón, tonto decir que el América no tenía dinero, que el América era austero", comentó.

“Con lo que trajeron, ¿era austero? Bueno, me parece que se equivocaron, como siempre, pero hay que comer y entonces hablan del América", sentenció Daniel Ruso Brailovsky desde las instalaciones del Nido de Coapa, donde se llevó a cabo el festejo por los 110 años del Club América.

América con Guillermo Almada

El charrúa tiene líder y en semifinales al conjunto azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas presentaron al técnico charrúa de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx para poner fin a la era de André Soares Jardine, con quien el cuadro emplumado se consolidó tricampeón en los torneos cortos al levantar el títulos en el Apertura 2024. Clausura 2025 y Apertura 2025.

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Almada, viejo conocido del Club Santos Laguna y Club Pachuca, llegó con la vara alta tras los éxitos de su antecesor y con el objetivo de levantar a un Club América que empezó a perder protagonismo en la Primera División del Futbol Mexicano.

No obstante, en las primeras cinco fechas del campeonato, el técnico uruguayo hace volar a las Águilas desde la primera posición general con trece unidades, fruto de sus cuatro triunfos sobre: Querétaro FC (0-1), Club Santos (3-0), Atlético de San Luis (3-0) y FC Juárez (1-1), aparte del empate con Atlante FC (1-1).

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En paralelo, Almada instaló a los Azulcremas en la semifinal de la Leagues Cup 2026, luego de vencer 2-0 al Columbus Crew con anotaciones de Raphael Veiga y Brian Rodríguez. Su rival en la antesala de la gran final será Rayados de Monterrey.

Aun y con sus buenos números al frente de los emplumados, los críticos aseguran que el Club América aún no ha enfrentado a un equipo de alto nivel por lo que colocan en duda el verdadero potencial de las Cremas en el inicio de esta temporada.

Próximo rival, el Club Puebla

Las Águilas doblegaron a los estadounidenses en 4tos de Final. Credit: William Navarro-Imagn Images

Días después de eliminar al Columbus Crew, las Águilas del Club América van a preparar el partido contra la Franja del Club Puebla, escuadra que, en la lógica, marcha como un rival a modo para el plantel de Guillermo Almada en la Liga Mexicana.

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Sin embargo, en el Club América no se deben confiar ante el Club Puebla que se presenta como una de las sorpresas del Apertura 2026 al estar en quinta posición con diez unidades y dos victorias en fila, tras derrotar por 3-2 a Club Pachuca y Club Santos Laguna.

El encuentro perteneciente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx se jugará en el Monumental estadio Azteca, el día sábado 29 de agosto en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Cuándo enfrentará el América a Rayados de Monterrey?

Ramón Juárez festeja un gol.. (X / Club América)

La Leagues Cup confirmó el cruce entre capitalinos y regiomontanos en las semifinales del torneo binacional. Por ahora, no ha revelado cuál será la sede y cuándo se disputará el boleto a la gran final del certamen que verá campeón a un equipo mexicano.

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Club América, Rayados de Monterrey, Diablos Rojos del Toluca FC y Club León son los últimos cuatro sobrevivientes de la Leagues Cup 2026. Los clubes de la Liga Mx eliminaron a: Columbus Crew, Chicago Fire, Austin FC y Real Salt Lake en 4tos de Final.