México

Ruso Brailovsky se lanza contra los críticos del América: “Hay que comer y entonces hablan del equipo”

El histórico mediocampista no se guardó nada y afirmó que hablar mal de las Águilas se ha convertido en el sustento de varios analistas

Daniel Alberto Brailovsky Poliak, conocido popularmente como "El Ruso" Brailovsky, no es de nacionalidad mexicana por nacimiento, sino un exfutbolista, director técnico y analista de televisión argentino naturalizado mexicano e israelí - crédito AFP
El exjugador argentino lanzó dardo a los detractores del Club América- crédito AFP
Guardar

Daniel Ruso Brailovsky, exjugador argentino y actual analista de Fox Deportes, estuvo presente en la revelación del reloj conmemorativo de los 110 años del Club de Futbol América, escuadra que representó de 1982 a 1985 para celebrar tres títulos seguidos en la Liga Mx.

En la misma presentación, Brailovsky atendió a los medios de comunicación y aprovechó el momento para enviar un mensaje contundente para todos los detractores del Club de Futbol América, al destacar el arribo de Guillermo Almada como director técnico tras la salida del tricampeón André Soares Jardine.

“De entender que (Guillermo) Almada es de los mejores técnicos que han llegado a este futbol, guste o no”, declaró. Por el cambio, más que nada el técnico (André Jardine), que se fue ganó tres títulos consecutivos, nada fácil, más todos los torneos que ganó y que venga Almada, un tipo con otra idea, con otro criterio, pero con un futbol espectacular, porque lo ha hecho en diferentes lados, lo hizo en Ecuador, lo hizo en Pachuca", indicó Daniel Brailovsky.

PUBLICIDAD

Para el histórico exjugador azulcrema, la llegada de Guillermo Almada resalta que el club no se conforma y ”demuestra que el América siempre busca lo mejor y alguna vez escuché algún, perdón, tonto decir que el América no tenía dinero, que el América era austero", comentó.

“Con lo que trajeron, ¿era austero? Bueno, me parece que se equivocaron, como siempre, pero hay que comer y entonces hablan del América", sentenció Daniel Ruso Brailovsky desde las instalaciones del Nido de Coapa, donde se llevó a cabo el festejo por los 110 años del Club América.

América con Guillermo Almada

El charrúa tiene líder y en semifinales al conjunto azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez
El charrúa tiene líder y en semifinales al conjunto azulcrema. REUTERS/Eloisa Sanchez

Las Águilas presentaron al técnico charrúa de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx para poner fin a la era de André Soares Jardine, con quien el cuadro emplumado se consolidó tricampeón en los torneos cortos al levantar el títulos en el Apertura 2024. Clausura 2025 y Apertura 2025.

PUBLICIDAD

Almada, viejo conocido del Club Santos Laguna y Club Pachuca, llegó con la vara alta tras los éxitos de su antecesor y con el objetivo de levantar a un Club América que empezó a perder protagonismo en la Primera División del Futbol Mexicano.

No obstante, en las primeras cinco fechas del campeonato, el técnico uruguayo hace volar a las Águilas desde la primera posición general con trece unidades, fruto de sus cuatro triunfos sobre: Querétaro FC (0-1), Club Santos (3-0), Atlético de San Luis (3-0) y FC Juárez (1-1), aparte del empate con Atlante FC (1-1).

En paralelo, Almada instaló a los Azulcremas en la semifinal de la Leagues Cup 2026, luego de vencer 2-0 al Columbus Crew con anotaciones de Raphael Veiga y Brian Rodríguez. Su rival en la antesala de la gran final será Rayados de Monterrey.

Aun y con sus buenos números al frente de los emplumados, los críticos aseguran que el Club América aún no ha enfrentado a un equipo de alto nivel por lo que colocan en duda el verdadero potencial de las Cremas en el inicio de esta temporada.

Próximo rival, el Club Puebla

Las Águilas doblegaron a los estadounidenses en 4tos de Final. Credit: William Navarro-Imagn Images
Las Águilas doblegaron a los estadounidenses en 4tos de Final. Credit: William Navarro-Imagn Images

Días después de eliminar al Columbus Crew, las Águilas del Club América van a preparar el partido contra la Franja del Club Puebla, escuadra que, en la lógica, marcha como un rival a modo para el plantel de Guillermo Almada en la Liga Mexicana.

Sin embargo, en el Club América no se deben confiar ante el Club Puebla que se presenta como una de las sorpresas del Apertura 2026 al estar en quinta posición con diez unidades y dos victorias en fila, tras derrotar por 3-2 a Club Pachuca y Club Santos Laguna.

El encuentro perteneciente a la fecha 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx se jugará en el Monumental estadio Azteca, el día sábado 29 de agosto en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

¿Cuándo enfrentará el América a Rayados de Monterrey?

Ramón Juárez festeja un gol.. (X / Club América)
Ramón Juárez festeja un gol.. (X / Club América)

La Leagues Cup confirmó el cruce entre capitalinos y regiomontanos en las semifinales del torneo binacional. Por ahora, no ha revelado cuál será la sede y cuándo se disputará el boleto a la gran final del certamen que verá campeón a un equipo mexicano.

Club América, Rayados de Monterrey, Diablos Rojos del Toluca FC y Club León son los últimos cuatro sobrevivientes de la Leagues Cup 2026. Los clubes de la Liga Mx eliminaron a: Columbus Crew, Chicago Fire, Austin FC y Real Salt Lake en 4tos de Final.

Temas Relacionados

Club AméricaLiga MXmexico-deportesmexico.noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se muestran optimistas por el presupuesto semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se muestran optimistas por el presupuesto semanal

Alito Moreno ataca y sostiene que “la cara de Morena es Rocha Moya”

El líder del PRI afirma que en Sinaloa hay más de 4 mil desaparecidos y más de 3 mil homicidios

Alito Moreno ataca y sostiene que “la cara de Morena es Rocha Moya”

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Mónica Gámez Grijalva aseguró que fue seguida por una camioneta en Hermosillo y recibió advertencias de que podrían abrirle una carpeta de investigación a ella y a su abogado si continúa hablando del caso

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Sheinbaum reabre registro para recibir hasta 5 mil 800 pesos: requisitos y  quiénes pueden inscribirse

Los interesados deben recordar que el registro es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios

Sheinbaum reabre registro para recibir hasta 5 mil 800 pesos: requisitos y  quiénes pueden inscribirse

Defensa de Fernando Farías Laguna revela apodos clave en la investigación de huachicol fiscal: “Andy” y un político de Tabasco

En declaraciones a medios de comunicación, el abogado Epigmenio Mendieta confirmó que el sobrenombre con el que se le relaciona al hijo de Andrés Manuel López Obrador fue mencionado en la audiencia del excontralmirante

Defensa de Fernando Farías Laguna revela apodos clave en la investigación de huachicol fiscal: “Andy” y un político de Tabasco
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Defensa de Fernando Farías Laguna revela apodos clave en la investigación de huachicol fiscal: “Andy” y un político de Tabasco

Óscar Soto, la historia del policía de la CDMX que recibió siete disparos y despertó de un coma de casi dos meses

Mexicano se declara culpable en EEUU de fabricar fentanilo para el Cártel de Sinaloa: cabildeaba ingreso de precursores químicos

De la pantalla a los festejos: el actor Rafael Amaya y sus apariciones junto a las hijas del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se muestran optimistas por el presupuesto semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Los habitantes se muestran optimistas por el presupuesto semanal

Encuesta revela al posible quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

Juan Gabriel en Bellas Artes: tomas inéditas, audio remasterizado y vinilos de colección llegan con el estreno en cines

El Burro Van Rankin visitaba a su cuñada Ana Lucía cuando estaba hospitalizada: “Dame la oportunidad de verte fuera de ahí”

Cuándo se estrena “La Isla Olvidada”, nueva película de Dreamworks que contará con la participación de Kenia Os

DEPORTES

Brian Rodríguez lanza indirecta a la afición americanista de la CDMX: “Es una lástima”

Brian Rodríguez lanza indirecta a la afición americanista de la CDMX: “Es una lástima”

Álvaro Fidalgo, Obed Vargas y los mexicanos que jugarían la Champions League 2026-27

Cruz Azul busca repatriar a Heriberto Jurado, exjugador de Necaxa: próximo rival de la Máquina

Chino Huerta contactó a Antonio Sancho para volver a Pumas: “Conseguí su número”

Un taco de billar y un gancho en la joroba: la pelea que casi protagonizaron el “Conejo” Pérez y Cuauhtémoc Blanco en el Tri