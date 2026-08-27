México

Encuesta revela al posible quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

La peculiar gala de eliminación del pasado miércoles 27 de agosto puso a seis nominados en la placa: Karina Torres, Gema Garoa, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia

La peculiar gala de eliminación del pasado miércoles 27 de agosto puso a seis nominados en la placa: Karina Torres, Gema Garoa, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia
La peculiar gala de eliminación del pasado miércoles 27 de agosto puso a seis nominados en la placa: Karina Torres, Gema Garoa, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia
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El pasado miércoles 27de agosto se llevó a cabo una nueva gala de nominación en La Casa de los Famosos México 2026, en esta ocasión se desarrolló con una peculiar dinámica de alberca de pelotas, dejando como resultado a Karina Torres, Gema Garoa, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia como los nominados.

El sitio de Vaya Vaya del periodista de espectáculos Gerardo Escareño, lanzó durante las primeras horas de este jueves una encuesta para conocer la opinión del público sobre su favorito para que se quede en el reality show de Televisa.

La dinámica llamada “pelotas del destino”, determinó a los seis competidores que se enfrentarán a los votos del público este domingo, en espera de que también se desarrolle el robo de salvación y algunos de los seis sea retirado de la placa.

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Masad Altamimi blindó su semana y puso a Gema Garoa en la placa

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Masad Altamimi quedó fuera de la dinámica colectiva de nominación por su condición de líder de la semana. Esa misma posición le permitió mandar directamente a placa a Gema Garoa, movimiento que tomó por sorpresa a la actriz cuando escuchó su nombre.

Con ese escenario, dos participantes quedaron al margen del proceso grupal: el líder por estar protegido y la nominada directa por quedar definida antes del reparto general de puntos.

La nominación cara a cara de La Casa de los Famosos México

La quinta nominación se jugó con una dinámica en la que cada habitante se sumergió en una alberca de pelotas y sacó tres en cuestión de segundos. Cada pelota tuvo un valor que podía sumar o restar puntos: uno, dos o tres, tanto en positivo como en negativo.

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La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El orden de participación se definió desde la mañana con un sorteo, y los puntos acumulados determinaron quiénes terminaron en la placa. La unificación de los grupos Tulum y Malibú funcionó como telón de fondo de las estrategias al momento de repartir los votos.

Los nominados del 26 de agosto en La Casa de los Famosos México 2026

El próximo domingo 30 de agosto se anunciará al sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 con base en los resultados de las votaciones de la semana. Los nominados del 26 de agosto son: Gema Garoa, Luis Chaparro, Brianda Deyanara, Karina Torres, Mariana Ochoa y Ernesto Laguardia.

El posible sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026

El sitio Vaya Vaya sacó una encuesta en sus redes sociales para conocer la opinión del público sobre su favorito para quedarse en la casa una semana más, y de momento la influencer Karina Torres es la favorita en la encuesta en la que han participado más de 100 mil personas.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
  • Karina Torres: 25% de votos
  • Mariana Ochoa: 19% de votos
  • Brianda Deyanara: 17% de votos
  • Gema Garoa: 15% de votos
  • Ernesto Laguardia: 14% de votos
  • Luis Chaparro: 10% de votos

Esta encuesta daría un acercamiento a como vota el público en el sitio oficial de La Casa de los Famosos, por lo que de momento Luis Chaparro sería el eliminado el próximo domingo en la gala.

Cabe recordar que uno de estos habitantes saldrá de la placa el próximo viernes, cuando se determine el robo de salvación, privilegio que de momento tiene Masad Altamimi como líder de la semana.

Los eliminados de La Casa de los Famosos México hasta el momento

De momento han ocurrido seis salidas de habitantes en el reality show, sin embargo, sólo cinco han abandonado el programa de manera definitiva.

(Infobae/Jenifer Nava)

Lista completa de eliminados de La Casa de los Famosos México 2026:

  • Mariana Ochoa: Primera eliminada, pero regresó a la casa desde el exilio por votación del público.
  • Ximena Herrera: Segunda eliminada, salió tras recibir menos votos que Ochoa en el exilio.
  • Fede Vigevani: Dejó el programa por pacto con la producción, el creador de contenido nunca fue competidor.
  • Arantza Ruiz: Tercera eliminada, salió por eliminación normal.
  • Moisés Peñaloza: Cuarto eliminado, salió por eliminación normal.
  • Yanet García: Quinta eliminada, el público la eligió como “mueble” y sus compañeros no votaron para que regresara a la casa desde el exilio.

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