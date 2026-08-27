Yanet García evade la pregunta y se delata sobre si tuvo un crush en La Casa de los Famosos México

Yanet García evitó responder a Marie Claire si tuvo un crush en La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

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Yanet García se negó a revelar si alguien dentro de La Casa de los Famosos México 2026 le gustaba, la conductora regiomontana evadió la pregunta dos veces en entrevista con Marie Claire.

Tras su reciente eliminación del reality el 25 de agosto por ser considerada “un mueble”, Yanet se tapó la cara entre risas y zanjó el tema con un escueto “La siguiente”.

García había ingresado al reality el 26 de julio declarándose soltera y sin descartar encontrar una conexión especial dentro de la competencia.

La conductora de Marie Claire lanzó la pregunta directamente: “¿Alguien de la casa te gustaba? ¿Quién es ese mega afortunado?”.

Yanet García no respondió con palabras, gritó, soltó una carcajada y se cubrió el rostro con las manos, visiblemente nerviosa.

Ante la insistencia de Marie Claire, García volvió a esquivar la respuesta, la segunda vez que fue cuestionada, se limitó a decir: “La siguiente”, pidiendo que pasaran a otro tema sin ofrecer ningún nombre ni pista adicional.

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En la conferencia de prensa de presentación del elenco, la modelo y health coach se describió a sí misma como una mujer “ingobernable” y dejó abierta la posibilidad de que el encierro la sorprendiera también en el terreno sentimental.

Sin embargo, la pregunta de Marie Claire quedó sin respuesta, el nombre del supuesto crush dentro de La Casa de los Famosos México 2026 sigue siendo, por decisión de García, un secreto.

Yanet García en entrevista con Marie Claire. (Captura de pantalla )

Yanet García llegó al Exilio por “mueble”

La eliminación de García fue el desenlace de una dinámica inédita en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

El lunes 24 de agosto, el público votó para señalar a los tres participantes que consideraba “muebles”, es decir, quienes menos contenido generaban dentro de la casa.

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García quedó junto a Luis Chaparro y Ese Pérez, y los tres fueron enviados al Exilio durante 24 horas.

Al día siguiente, los habitantes restantes acudieron al confesionario para votar por quién debía regresar, Ese Pérez obtuvo seis votos y Chaparro tres. García recibió únicamente dos apoyos: los de Brianda Deyanara y Yahir.

Fue la conductora Galilea Montijo quien comunicó la decisión durante la gala: “Por decisión de sus compañeros, después de la del público, quien no continúa en la competencia, eres tú, Yanet”.

La diferencia fue de un solo punto, según le confirmó la propia Marie Claire a García antes de llegar a la postgala.

Yanet García abandonó el reality luego de ser considerada "un mueble" por sus compañeros. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

García defendió su paso por el reality

Lejos de mostrarse afectada, García salió del reality con una postura firme.

“Una salida inesperada, mis compañeros decidieron que no regresara… pero no pasa nada, es parte del juego”, dijo la exchica del clima.

Agregó que no estaba dispuesta a modificar su forma de ser para ganar: “Quizá el público pide drama, peleas, pero ese contenido yo no lo hago”.

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La conductora Galilea Montijo también se pronunció al respecto durante la gala con una declaración que puso en perspectiva lo ocurrido: “Yo prefiero ser la primera eliminada de La Casa de los Famosos México a que me digan mueble, yo mejor me voy a mi casa”.

Con una sola frase, Yanet García desarmó el argumento de Galilea Montijo en plena gala. (Captura de pantalla YouTube)

Su vida amorosa, un tema que siguió dentro de la casa

El interés por la vida sentimental de García no era nuevo dentro del reality, días antes de su eliminación, el creador de contenido Masad Altamimi reveló durante una conversación informal que conocía a uno de sus exnovios y lo describió como “muy codo”. García respondió sin inmutarse: “Sí, uno de ellos”, sin dar nombres.

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Su historial amoroso más mediático incluye al gamer profesional Doug “Censor” Martin, con quien mantuvo una relación de aproximadamente tres años que terminó en 2018 cuando él anunció públicamente que priorizaría su carrera en los deportes electrónicos.

Después vino el exjugador de futbol americano y empresario Lewis Howes, con quien estuvo entre 2019 y 2021 y por quien llegó a dejar temporalmente el programa Hoy para mudarse a Estados Unidos.

La última pareja pública de García fue Lewis Howes, quién se caso con Martha Higareda. (Fotos: Instagram/@iamyanetgarcia/@marthahigareda)

La ruptura con Howes generó polémica porque semanas después él inició una relación con la actriz Martha Higareda, con quien se casó en febrero de 2025 y tuvo gemelas en noviembre del mismo año.

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García aclaró en su momento que ya había superado esa etapa y que estaba enfocada en su crecimiento profesional.