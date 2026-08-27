UNAM confirma cuándo salen los resultados del examen de control

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

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Miles de jóvenes que participaron en el examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recibirán los resultados días antes del inicio del semestre.

La UNAM confirmó que publicará sus resultados del examen de control en el último fin de semana de agosto, es decir, podrían darse a conocer entre el viernes 27 y el domingo 30 de agosto.

El anuncio oficial se presenta tras una extensa jornada de evaluaciones en cuatro sedes de la Ciudad de México.

La publicación de los resultados representa el paso más esperado para los más de 36 mil aspirantes que completaron el proceso de selección en este ciclo, por su parte, el rector Leonardo Lomelí, anunció que seis de cada 10 aspirantes obtendrán lugar.

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UNAM detectó al menos 22 intentos de trampa durante el examen de control (X/ @UNAM_MX)

La expectativa se centra en conocer quiénes obtendrán un lugar para iniciar clases el lunes 31 de agosto.

Según información proporcionada por el rector de la universidad, aproximadamente la mitad de los examinados accederá a la licenciatura.

Para quienes no sean seleccionados, la autoridad universitaria recomendó considerar otras alternativas dentro de la misma institución, como programas de maestría, especializaciones o cursos de educación continua.

Además, insistió en que la UNAM mantiene sus puertas abiertas a todos los mexicanos interesados en seguir formándose.

La decisión de publicar los resultados en la última semana de agosto responde al calendario académico y al deseo de garantizar la máxima transparencia en el proceso de admisión.

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Los aspirantes podrán consultar su estatus en las plataformas oficiales de la universidad.

En síntesis, la UNAM ha confirmado que los resultados del examen de control estarán disponibles en el cierre de agosto.

Este hecho determina el inicio de clases para los nuevos estudiantes y marca el final de una etapa clave para miles de jóvenes en México.

El rector también enfatizó la necesidad de aumentar el presupuesto universitario para responder a la creciente demanda y fortalecer la infraestructura y la investigación científica.

Negó cualquier posibilidad de incrementar las cuotas, recordando que la gratuidad en la educación pública sigue protegida por la Constitución.

Finalmente, la universidad se mantiene atenta a revisar y mejorar sus procedimientos de admisión, con el objetivo de incrementar la equidad y la calidad en el acceso a la educación superior en el país.

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La UNAM continúa con la aplicación del examen de control para el ingreso a la licenciatura (X/ @UNAM_MX)

¿Hubo trampa en el sistema a distancia de la UNAM?

La Comisión Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa revisando los resultados del examen piloto en línea del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), tras detectar puntajes atípicos entre los aspirantes que presentaron la prueba en noviembre de 2025.

El propio rector, Leonardo Lomelí Vanegas, reconoció ante la prensa que el análisis de los puntajes “muestra comportamientos anómalos”. Según sus declaraciones, esta situación llevó a la Comisión Técnica a examinar con detalle los datos y a documentar las irregularidades reportadas por los aspirantes que manifestaron inconformidad por la cancelación del examen.

Consecuencias académicas para quienes hicieron trampa

Lomelí Vanegas advirtió que, si se comprueba que hubo aspirantes que recurrieron a “trampas” para ingresar, serán ellos quienes enfrenten la exigencia académica propia de la universidad. “En un momento dado tuvieron algún tipo de ayuda para ingresar, pues ahora van a tener que hacerlo frente a la exigencia académica que corresponde a los estudios”, puntualizó el rector.

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La comisión ha dejado claro que las sanciones previstas en el marco normativo no contemplan la modificación de la inscripción de los estudiantes ya admitidos, por lo que los resultados de la revisión no tendrán repercusiones sobre quienes ya forman parte de la UNAM. La postura institucional es que el reto académico será el verdadero filtro de permanencia para quienes hayan llegado de manera irregular.

Proceso de revisión y fechas clave para los resultados

A raíz de las denuncias presentadas por aspirantes inconformes, las autoridades universitarias confirmaron que existen registros de irregularidades en los exámenes aplicados. Lomelí Vanegas explicó el procedimiento: “Cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón, no hay una cancelación, hay una llamada de atención y es hasta cierto número de llamadas de atención cuando se cancela el examen”.

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Para quienes se preguntan qué ocurrirá con los resultados del proceso de selección, la UNAM informó que los resultados finales del examen de control serán publicados justo antes del inicio de clases de los nuevos estudiantes de licenciatura.

El rector subrayó que la segunda prueba aplicada tiene como objetivo principal brindar mayor certidumbre a los aspirantes y a la comunidad universitaria sobre la transparencia y validez del proceso.