Detienen a instructor de academia militarizada en Tamaulipas por presunto abuso sexual contra Danna Yanina

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Juan Jesús “M”, instructor de la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, fue detenido este jueves en Altamira por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), acusado de violencia familiar equiparada y violación agravada en perjuicio de una adolescente.

El imputado fue localizado cuando se desplazaba a bordo de un automóvil negro acompañado de una mujer. La orden de aprehensión había sido emitida por un Juez de Control y fue cumplimentada por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), que conduce la investigación.

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“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará con una investigación exhaustiva, objetiva y conforme a derecho, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y respeto irrestricto a los derechos humanos, particularmente tratándose de una persona adolescente”, escribió la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas en su comunicado.

Cuarto detenido por el caso Dafne Zapata

Juan Jesús “M” es señalado como hermano de “Estrellita”, una de las personas ya presas por el feminicidio de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que murió el 16 de julio de 2026 al interior de la Academia Militarizada Doenitz, donde cursaba un programa de verano. Con su captura, suman cuatro los detenidos vinculados al plantel de Ciudad Madero.

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Detienen a instructor por abuso sexual en la misma academia donde murió Dafne Zapata. RRSS

Los tres imputados anteriores son Danna Yanina “N”, de 18 años; Jorge Luis “N”, director de la academia; y “Estrellita”. Los imputados se encuentran en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira. Danna Yanina fue la primera en ser arrestada, el 22 de julio, y vinculada a proceso seis días después por su presunta participación en el feminicidio.

Órdenes de aprehensión pendientes

La FGJET precisó que Juan Jesús quedó a disposición de la autoridad judicial para que se determine su situación jurídica. La fiscalía reservó cualquier dato que pudiera contribuir a identificar a la víctima adolescente, en atención a su integridad y privacidad.

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Danna Yanina relata lo que ocurrió en las horas posteriores a la muerte de Dafne Zapata Quintos. (FGJ Tamaulipas/Redes sociales)

Según la representante legal de la familia Zapata, aún estarían pendientes de ejecutarse órdenes de aprehensión contra otras cinco personas con presunta relación directa o indirecta con el feminicidio.

Quién era Dafne Zapata y qué ocurrió en la academia

Dafne Zapata Quintos Martínez tenía 13 años, era originaria de El Mante, Tamaulipas, e hija única de la profesora Alejandra Quintos. El 13 de julio de 2026 ingresó a un curso de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en avenida Sarabia 1203, colonia Primero de Mayo, en Ciudad Madero.

El programa estaba dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y concluiría el 31 de julio. El reglamento interno prohibía el contacto telefónico directo entre los alumnos y sus familias. “Estrellita” era el único canal de comunicación entre el plantel y los padres: enviaba reportes diarios a Alejandra Quintos sobre la estancia de su hija.

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dafne zapata

Dafne Zapata Quintos murió de asfixia por sumersión. (Captura de pantalla)

Cuatro días después del ingreso de Dafne, el 16 de julio, su madre recibió una llamada del personal de la academia: le informaron que la menor se había desvanecido mientras se bañaba y que ya no presentaba signos vitales. El director Jorge Luis “N” y “Estrellita” sostuvieron que la adolescente colapsó en el baño y que no se pudo hacer nada por ella.

La necropsia practicada por la FGJET contradijo esa versión. El estudio forense detectó una cantidad excesiva de agua en los pulmones y en la tráquea, y determinó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. El certificado de defunción clasificó el fallecimiento como homicidio. Alejandra Quintos denunció que recibió el cuerpo de su hija desnuda, con huesos rotos, nariz fracturada y sin señales de haber sido alimentada.

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La muerte de Dafne desató una oleada de denuncias de exalumnos sobre abusos físicos, castigos extremos y maltrato sistemático al interior del plantel. Cientos de personas marcharon en El Mante para exigir justicia. La FGJET abrió la carpeta de investigación 0027/2026 bajo protocolo de feminicidio, aseguró el inmueble y colocó sellos en todos sus accesos. La academia permanece clausurada desde entonces.