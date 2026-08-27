Manelyk habría adelantado su llegada a La Granja VIP 2026 con un audio misterioso para sus seguidores (Redes Sociales)

Guardar

Manelyk González ha provocado un revuelo en las redes sociales, luego de que compartiera un audio misterioso en el que aseguró que sus fans deben estar atentos a un anuncio el próximo 2 de septiembre, fecha en la que TV Azteca tiene programado el anuncio de los participantes de La Granja VIP 2026 ante la prensa.

Fue a través de su canal de difusión en Telegram e Instagram donde la ex Acapulco Shore compartió un audio para sus seguidores, asegurando que les tiene una “sorpresa” y deben estar atentos en los próximos días, ya que les dará pistas sobre lo que viene.

PUBLICIDAD

Los fans interpretaron este audio como un adelanto sobre su participación en la segunda temporada de La Granja VIP, luego de los rumores que han salido en las últimas semanas, donde incluso se aseguró que ya tenía contrato firmado con TV Azteca.

El audio de Manelyk que confirmaría su participación en La Granja VIP 2026

(FB: manelyk_oficial)

Manelyk compartió un audio en sus canales de difusión de Telegram e Instagram en el que aseguró que tiene una sorpresa para sus fans este próximo 2 de septiembre, además aseguró que soltará pistas días antes para que sepan de qué se trata.

“Oigan les tengo una sorpresa, este 2 de septiembre tienen que estar muy atentas, les voy a dar pistas un día antes para que ajá”, se escucha en el audio del canal de difusión.

PUBLICIDAD

Aunque la influencer no dio más detalles sobre lo que trataría esa sorpresa, los fans comenzaron a especular que se trataría de su anuncio como participante de La Granja VIP 2026, ya que ese día habrá una conferencia de prensa del reality de TV Azteca.

Fernando Lozada se reencontraría con Manelyk en La Granja VIP

(Venga la alegría/Captura de pantalla)

Uno de los participantes ya confirmados para la nueva temporada del reality es el conductor y creador de contenido Fernando Lozada, quien es amigo cercano de Manelyk desde hace varios años, ya que ambos son dos de las personalidades más recordadas del reality de MTV Acapulco Shore.

Tras su confirmación, Fer Lozada fue cuestionado sobre las especulaciones que colocan a Mane en La Granja VIP, y el influencer aseguró que no sabía nada, ya que llamó personalmente a su amiga pero esta no quiso confirmar, ni negar los rumores.

PUBLICIDAD

“Le dije: ‘Oye, güey, hay un ching* de chismes, pues tú y yo somos compas’. Y me dijo: ‘No te voy a decir nada, güey’. Y le hablaron para dos proyectos, al igual que a mí. Entonces, no sé, no sé, ¡no sé! No me quiso decir Mane", aseguró Lozada, mencionando que si Manelyk entra al show harán alianza por la amistad.

¿Quién es Manelyk González?

Manelyk González confesó que se mandó a operar con el cirujano colombiano Freddy Pinto - crédito @manelyk_oficial/IG

Manelyk González Barrera (Ciudad de México, 12 de enero de 1989) es modelo, influencer, actriz y empresaria mexicana. Es conocida principalmente como figura de los reality shows en Latinoamérica, al grado de que el público la apodó “La Reina de los Realities”.

PUBLICIDAD

Saltó a la fama en 2014 al ser seleccionada para la primera temporada de Acapulco Shore, el programa de MTV Latinoamérica inspirado en Jersey Shore. Antes de eso, trabajaba en un restaurante y acudió a un casting del que no esperaba mucho. Según ella misma ha contado, el proceso de selección duró cerca de ocho meses.

Además de su carrera en televisión, Manelyk posó para Playboy, lanzó algunos sencillos musicales que se convirtieron en referentes de la comunidad LGBT, y cuenta con su propia línea de cuidado de la piel.

Reality shows en los que ha participado Manelyk

En la última conexión con 'La casa de los famosos All-Stars', Manelyk González y Yina Calderón hicieron las pases antes de la salida de la mexicana de regreso a su casa estudio - crédito Telemundo

También ha sido panelista en las temporadas 3, 4 y 6 de La Casa de los Famosos de Telemundo, y el programa Mawy: Del Antro al Campo de MTV.

PUBLICIDAD

Sobre su filosofía en los realities, ella misma ha declarado: “Llevo más de 10 años haciendo realities. Nunca he ganado uno, pero yo no juego para la gente de adentro. Yo intento darle a la gente lo que quiere”.