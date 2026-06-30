México

Gobierno de Sheinbaum abrirá debate sobre uso y regulación de IA y redes sociales tras el Mundial 2026: “Sin caer en la censura”

La presidenta anunció que a partir del 19 de julio se convocará a expertos para discutir adicción digital, control de plataformas e impacto de la inteligencia artificial en México

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La presidenta explicó que se revisarán experiencias internacionales de regulación en materia de redes sociales e IA. (imagen ilustrativa | Infobae México)
La presidenta explicó que se revisarán experiencias internacionales de regulación en materia de redes sociales e IA. (imagen ilustrativa | Infobae México)

El Gobierno federal abrirá un proceso de discusión sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial (IA), redes sociales y dispositivos móviles en México una vez concluido el Mundial de Futbol 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria señaló que, a partir del 19 de julio, se invitará a especialistas a participar en su conferencia matutina y en otros espacios de debate para abordar el impacto de las plataformas digitales en niños y adolescentes, particularmente en lo relacionado con la adicción a redes sociales y el uso de teléfonos celulares.

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Sheinbaum explicó que uno de los ejes del análisis será la concentración del poder en las plataformas digitales, al plantear la discusión sobre quiénes son los propietarios de estas redes y cómo se distribuye el control de la información en el entorno digital.

También indicó que se revisarán experiencias internacionales de regulación en materia de redes sociales, así como encuestas y estudios sobre la percepción de madres y padres de familia respecto al uso de estas tecnologías por parte de menores de edad.

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En ese contexto, adelantó que se evaluarán posibles medidas de regulación en el país, entre ellas la implementación de límites al uso de teléfonos celulares en escuelas a nivel nacional.

La presidenta agregó que otro de los temas centrales será el desarrollo de la inteligencia artificial, su evolución en el mundo y los marcos normativos existentes en distintos países. Señaló que se analizará quién controla esta tecnología, cuáles son sus usos benéficos y qué riesgos deben considerarse en su implementación en México.

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es abrir una discusión amplia sin caer en la censura, en la que participen expertos y actores sociales, con el fin de definir posibles lineamientos de regulación en el país.

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