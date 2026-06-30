Gobierno de Sheinbaum abrirá debate sobre uso y regulación de IA y redes sociales tras el Mundial 2026: “Sin caer en la censura”

La presidenta explicó que se revisarán experiencias internacionales de regulación en materia de redes sociales e IA. (imagen ilustrativa | Infobae México)

El Gobierno federal abrirá un proceso de discusión sobre el uso y la regulación de la inteligencia artificial (IA), redes sociales y dispositivos móviles en México una vez concluido el Mundial de Futbol 2026, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria señaló que, a partir del 19 de julio, se invitará a especialistas a participar en su conferencia matutina y en otros espacios de debate para abordar el impacto de las plataformas digitales en niños y adolescentes, particularmente en lo relacionado con la adicción a redes sociales y el uso de teléfonos celulares.

PUBLICIDAD

Sheinbaum explicó que uno de los ejes del análisis será la concentración del poder en las plataformas digitales, al plantear la discusión sobre quiénes son los propietarios de estas redes y cómo se distribuye el control de la información en el entorno digital.

También indicó que se revisarán experiencias internacionales de regulación en materia de redes sociales, así como encuestas y estudios sobre la percepción de madres y padres de familia respecto al uso de estas tecnologías por parte de menores de edad.

PUBLICIDAD

En ese contexto, adelantó que se evaluarán posibles medidas de regulación en el país, entre ellas la implementación de límites al uso de teléfonos celulares en escuelas a nivel nacional.

La presidenta agregó que otro de los temas centrales será el desarrollo de la inteligencia artificial, su evolución en el mundo y los marcos normativos existentes en distintos países. Señaló que se analizará quién controla esta tecnología, cuáles son sus usos benéficos y qué riesgos deben considerarse en su implementación en México.

PUBLICIDAD

Sheinbaum sostuvo que el objetivo es abrir una discusión amplia sin caer en la censura, en la que participen expertos y actores sociales, con el fin de definir posibles lineamientos de regulación en el país.