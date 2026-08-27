México

Bruno Mars anuncia nueva fecha en CDMX: cuándo son sus cinco shows en el Estadio GNP Seguros

Con cinco noches confirmadas en la Ciudad de México, el cantante supera su propia marca en el país

Bruno Mars
La nueva presentación se suma al calendario de The Romantic Tour, que ya acumula casi 80 conciertos en tres continentes. (Facebook Bruno Mars)
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Bruno Mars suma una quinta fecha en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de The Romantic Tour, luego de que las dos primeras presentaciones —programadas para el 3, 4, 7 y 8 de diciembre de 2026— se agotaran por completo desde los primeros días de venta. El anuncio fue publicado en la página oficial del artista y en sus redes sociales.

La nueva fecha se añade a las ya confirmadas para el próximo mes de diciembre, lo que convierte a la capital mexicana en una de las plazas con mayor número de noches del tour a nivel global. Con cinco conciertos en un mismo recinto, Mars supera su propia marca en suelo mexicano: en 2024, fue el encargado de inaugurar el Estadio GNP Seguros con tres funciones consecutivas con aforo completo.

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Las dos primeras fechas se agotaron en los primeros días tras el anuncio

La demanda en México refleja la tendencia que The Romantic Tour ha marcado en el resto del mundo. La gira estableció el récord de mayores ventas de boletos en un solo día en la historia de Live Nation, además de un nuevo tope en Ticketmaster con 2.1 millones de entradas vendidas. En respuesta, la producción sumó 34 fechas adicionales a un calendario que originalmente contemplaba menos de 40 presentaciones.

Bruno Mars
Con cinco noches confirmadas en el Estadio GNP Seguros, Bruno Mars supera su propia marca en México. (Instagram Bruno Mars)

Anderson .Paak, ganador de nueve premios Grammy y socio de Mars en el dúo Silk Sonic, se unirá a todas las presentaciones en la Ciudad de México bajo su nombre artístico DJ Pee-Wee.

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The Romantic Tour recorre estadios en tres continentes. Entre sus paradas más extensas figuran seis noches en el Wembley Stadium de Londres, cinco en el Rogers Stadium de Toronto y cinco en el SoFi Stadium de Los Ángeles. La Ciudad de México cierra el tramo norteamericano del tour en diciembre, con las cinco noches en el Estadio GNP Seguros como punto final del recorrido de 2026.

La gira llega respaldada por The Romantic, cuarto álbum de estudio de Mars, lanzado el 27 de febrero de 2026 a través de Atlantic Records. El disco debutó en el número uno de la lista global de Apple Music y encabeza también el ranking global de Spotify. Su primer sencillo, “I Just Might”, entró directamente en el primer lugar del Billboard Hot 100.

El regreso de Bruno Mars a México

La gira que batió el récord de ventas en un solo día en la historia de Live Nation llega a México con cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros; las presentaciones del 3, 4, 7 y 8 de diciembre ya no tienen boletos disponibles. REUTERS/Daniel Cole
La gira que batió el récord de ventas en un solo día en la historia de Live Nation llega a México con cinco conciertos en el Estadio GNP Seguros; las presentaciones del 3, 4, 7 y 8 de diciembre ya no tienen boletos disponibles. REUTERS/Daniel Cole

El vínculo de Bruno Mars con el público mexicano se ha profundizado en los últimos años. Su álbum abre con “Risk It All”, un tema cuyo video oficial incorpora referencias a la cultura mexicana, entre ellas trompetas al estilo mariachi. El disco, que llega casi una década después de 24K Magic, incluye también “Cha Cha Cha” y explora el soul y el funk con guiños a sus raíces latinas.

Mars acumula 16 premios Grammy y figura entre los artistas con más oyentes mensuales en Spotify en la historia de la plataforma, con un récord de 150 millones. También forma parte de las dos canciones que más rápido alcanzaron los mil millones de reproducciones: “Die with a Smile” junto a Lady Gaga y “APT.” con ROSÉ, esta última coronada como la canción más escuchada globalmente en 2025 por Apple Music.

Los boletos para la fecha del 11 de diciembre estarán disponibles en Ticketmaster. Sin embargo todavía no se anuncia de manera oficial los horarios para la venta.

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