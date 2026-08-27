Campeón de la Leagues Cup 2026 será de la Liga Mx: cuándo fue la última vez que un equipo mexicano ganó el trofeo

América, Monterrey, Toluca y León pelearán por el trofeo de la Leagues Cup 2026 (REUTERS)

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El trofeo de la Leagues Cup 2026 se quedará en México luego de que Toluca, Monterrey, León y América consiguieron su boleto a las Semifinales del torneo venciendo a los equipos de la MLS.

Con estos resultados, se aseguró que un equipo de la Liga Mx se quede con el trofeo binacional después de muchos años de no conseguirlo.

La organización del torneo en 2026 introdujo un nuevo formato. Los participantes se dividieron en dos grupos principales: uno integrado por equipos de la Liga MX y otro por conjuntos de la MLS. Los cuatro mejores de cada sector consiguieron su pase a la fase de eliminación directa, donde los duelos definieron a los semifinalistas.

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Soccer Football - Carabao Cup - Second Round - Newcastle United v West Bromwich Albion - St James' Park, Newcastle, Britain - August 26, 2026 West Bromwich Albion's Isaac Price celebrates scoring their second goal Action Images via Reuters/Lee Smith EDITORIAL USE ONLY. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES, NO VIDEO EMULATION. NO USE IN BETTING, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. PLEASE CONTACT YOUR ACCOUNT REPRESENTATIVE FOR FURTHER DETAILS..

Monterrey y León los primeros en conseguir su pase a las Semifinales de la Leagues Cup

La jornada definitoria comenzó con la clasificación de los Rayados. El equipo de Monterrey logró imponerse al Chicago Fire en el Toyota Park, gracias a los goles de Víctor Guzmán y Orbelín Pineda, estableciendo un marcador de 2 a 1 que selló su pase y dejó a los estadounidenses fuera del certamen.

En otro escenario, el conjunto de León mostró autoridad y avanzó tras derrotar al Real Salt Lake por 3 a 0 en el Dick’s Sporting Goods Park. La figura fue Díber Cambindo, quien marcó dos de los tantos; el tercero lo aportó Sebastián Vegas. Así, León se convirtió en el segundo club mexicano con boleto asegurado para la próxima fase.

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León, América, Monterrey y Toluca eliminaron a sus rivales de la MLS. (Ilustración: Jovani Pérez)

Toluca y América los últimos en clasificar

En la siguiente jornada, Toluca se sumó al grupo de clasificados al vencer 2 a 0 al Austin FC. Las anotaciones llegaron por conducto de Helinho y Jorge Roberto Díaz, quienes inclinaron la balanza a favor del conjunto escarlata, dejando sin opciones al club texano.

Aug 26, 2026; Harrison, NJ, USA; Toluca defender Federico Pereira (6) and Austin FC forward Myrto Uzuni (10) compete for the ball during the second half of the Leagues Cup Quarterfinals at Sports Illustrated Stadium. Mandatory Credit: John Jones-Imagn Images

El último partido de la serie de cuartos de final fue protagonizado por América. El equipo azulcrema consiguió su revancha frente al Columbus Crew, imponiéndose 2 a 0 con goles de Raphael Veiga y Brian Rodríguez. Con ese resultado, América se instaló entre los mejores cuatro del torneo.

Aug 26, 2026; Carson, CA, USA; America midfielder Raphael Veiga (23) controls the ball between two Columbus Crew players in the second half during the Leagues Cup Quarterfinals at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: William Navarro-Imagn Images

Cuándo fue la última vez que ganó un equipo mexicano la Leagues Cup

La pregunta sobre el más reciente título mexicano en la Leagues Cup encuentra respuesta en el año 2021. En esa edición, Club León se proclamó campeón tras vencer al Seattle Sounders con marcador de 3 a 2. El equipo esmeralda logró así sumar un trofeo internacional a sus vitrinas.

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Un antecedente clave ocurrió en 2019, cuando el formato del torneo era más reducido. En esa ocasión, Cruz Azul fue el primer club mexicano en levantar el trofeo, superando a Tigres por 2 a 1 en la final.