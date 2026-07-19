¿Qué significa el icono de la estación Pino Suárez del Metro CDMX? Su origen está en el México antiguo

Una pirámide prehispánica expuesta en la estación Pino Suárez del Metro CDMX aparece junto al ícono del sistema de transporte que la representa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas utilizan diariamente la estación Pino Suárez del Metro de la Ciudad de México para transbordar entre las líneas 1 y 2. Sin embargo, pocos saben que en su interior se conserva uno de los vestigios arqueológicos más singulares del país: un templo dedicado a Ehécatl, el dios mexica del viento.

De acuerdo con Arqueología Mexicana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este espacio es un ejemplo único de cómo el patrimonio prehispánico convive con la infraestructura moderna de la capital.

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Antes de convertirse en uno de los puntos de conexión más importantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el sitio formó parte de la antigua México-Tenochtitlan, por lo que las excavaciones realizadas durante la construcción del transporte revelaron importantes hallazgos arqueológicos.

¿Qué hay dentro de la estación Pino Suárez del Metro?

Durante las obras de construcción del Metro, a finales de la década de 1960, arqueólogos descubrieron un adoratorio circular dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, deidad asociada con el viento y considerada una manifestación de Quetzalcóatl.

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En lugar de retirar el monumento, las autoridades decidieron preservarlo en su ubicación original e integrarlo a la estación, permitiendo que millones de usuarios puedan observarlo mientras realizan sus recorridos.

La estructura destaca por su forma circular, característica de los templos dedicados a Ehécatl, cuyo diseño permitía que el viento circulara alrededor del edificio, en consonancia con el simbolismo del dios.

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¿Por qué el logo de la estación Pino Suárez es una pirámide?

Aunque la estación lleva el nombre de la avenida José María Pino Suárez, su logotipo no hace referencia al exvicepresidente de México.

El ícono representa precisamente el Templo de Ehécatl, descubierto durante la construcción del Metro. Por ello, la imagen de la estación recuerda el pasado prehispánico del lugar, mientras que el nombre honra al político y periodista tabasqueño José María Pino Suárez, asesinado durante la Decena Trágica junto con el presidente Francisco I. Madero.

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¿Quién fue José María Pino Suárez?

José María Pino Suárez nació en Tenosique, Tabasco, en 1869. Fue abogado, periodista, poeta y político.

Antes de ocupar la Vicepresidencia de México, fundó el periódico El Peninsular, desde donde denunció abusos contra campesinos y promovió diversas causas sociales. Además de su trayectoria política, publicó tres libros de poesía, una faceta menos conocida de su vida.

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La avenida que hoy lleva su nombre fue bautizada así durante la década de 1930 y, posteriormente, la estación del Metro adoptó esa denominación por encontrarse sobre dicha vialidad.

Uno de los sitios arqueológicos más visitados de México sin pagar boleto

El Templo de Ehécatl es considerado uno de los vestigios arqueológicos urbanos más peculiares del país, ya que permanece en funcionamiento dentro de una estación del Metro.

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Cada año, millones de pasajeros pasan frente a esta estructura sin detenerse a observar que se trata de un fragmento de la antigua México-Tenochtitlan, preservado en medio de una de las redes de transporte más utilizadas del mundo. De acuerdo con el INAH, la pirámide forma parte de la ruta cultural denominada Sendero Prehispánico: Huellas en la ciudad, que reúne diversos sitios arqueológicos distribuidos por la capital.