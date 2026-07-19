México

¿Qué significa el icono de la estación Pino Suárez del Metro CDMX? Su origen está en el México antiguo

Aunque cientos de personas pasan por la estación todos los días, no todos saben que en su interior se conserva uno de los vestigios arqueológicos más singulares

Guardar
Google icon
Una pirámide escalonada de piedra, vegetación y una estructura de edificio, junto a un logo gráfico azul y rosa con una burbuja, un brazo y una pirámide.
Una pirámide prehispánica expuesta en la estación Pino Suárez del Metro CDMX aparece junto al ícono del sistema de transporte que la representa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de personas utilizan diariamente la estación Pino Suárez del Metro de la Ciudad de México para transbordar entre las líneas 1 y 2. Sin embargo, pocos saben que en su interior se conserva uno de los vestigios arqueológicos más singulares del país: un templo dedicado a Ehécatl, el dios mexica del viento.

De acuerdo con Arqueología Mexicana y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este espacio es un ejemplo único de cómo el patrimonio prehispánico convive con la infraestructura moderna de la capital.

PUBLICIDAD

Antes de convertirse en uno de los puntos de conexión más importantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el sitio formó parte de la antigua México-Tenochtitlan, por lo que las excavaciones realizadas durante la construcción del transporte revelaron importantes hallazgos arqueológicos.

¿Qué hay dentro de la estación Pino Suárez del Metro?

Durante las obras de construcción del Metro, a finales de la década de 1960, arqueólogos descubrieron un adoratorio circular dedicado a Ehécatl-Quetzalcóatl, deidad asociada con el viento y considerada una manifestación de Quetzalcóatl.

PUBLICIDAD

En lugar de retirar el monumento, las autoridades decidieron preservarlo en su ubicación original e integrarlo a la estación, permitiendo que millones de usuarios puedan observarlo mientras realizan sus recorridos.

La estructura destaca por su forma circular, característica de los templos dedicados a Ehécatl, cuyo diseño permitía que el viento circulara alrededor del edificio, en consonancia con el simbolismo del dios.

¿Por qué el logo de la estación Pino Suárez es una pirámide?

Aunque la estación lleva el nombre de la avenida José María Pino Suárez, su logotipo no hace referencia al exvicepresidente de México.

El ícono representa precisamente el Templo de Ehécatl, descubierto durante la construcción del Metro. Por ello, la imagen de la estación recuerda el pasado prehispánico del lugar, mientras que el nombre honra al político y periodista tabasqueño José María Pino Suárez, asesinado durante la Decena Trágica junto con el presidente Francisco I. Madero.

¿Quién fue José María Pino Suárez?

José María Pino Suárez nació en Tenosique, Tabasco, en 1869. Fue abogado, periodista, poeta y político.

Antes de ocupar la Vicepresidencia de México, fundó el periódico El Peninsular, desde donde denunció abusos contra campesinos y promovió diversas causas sociales. Además de su trayectoria política, publicó tres libros de poesía, una faceta menos conocida de su vida.

La avenida que hoy lleva su nombre fue bautizada así durante la década de 1930 y, posteriormente, la estación del Metro adoptó esa denominación por encontrarse sobre dicha vialidad.

Uno de los sitios arqueológicos más visitados de México sin pagar boleto

El Templo de Ehécatl es considerado uno de los vestigios arqueológicos urbanos más peculiares del país, ya que permanece en funcionamiento dentro de una estación del Metro.

Cada año, millones de pasajeros pasan frente a esta estructura sin detenerse a observar que se trata de un fragmento de la antigua México-Tenochtitlan, preservado en medio de una de las redes de transporte más utilizadas del mundo. De acuerdo con el INAH, la pirámide forma parte de la ruta cultural denominada Sendero Prehispánico: Huellas en la ciudad, que reúne diversos sitios arqueológicos distribuidos por la capital.

Temas Relacionados

MetroPino SuárezCDMXPirámideIconomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: peregrinos avanzan sobre la México-Querétaro rumbo a la Basílica de Guadalupe

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy domingo 19 de julio: peregrinos avanzan sobre la México-Querétaro rumbo a la Basílica de Guadalupe

Fede Vigevani revela el trastorno que padece y su preocupación antes de entrar a La Casa de los Famosos México

El creador uruguayo contó una situación que lo alarma antes de encerrarse en la casa y explicó por qué teme que sus compañeros hagan bromas sobre su condición

Fede Vigevani revela el trastorno que padece y su preocupación antes de entrar a La Casa de los Famosos México

Tu aguinaldo de pensionado podría reducirse a la mitad: qué aprobó la Suprema Corte y a quiénes aplica

Un fallo de la Suprema Corte cambia las reglas del retiro para miles de trabajadores y podría marcar el camino para otros estados del país

Tu aguinaldo de pensionado podría reducirse a la mitad: qué aprobó la Suprema Corte y a quiénes aplica

En qué lugar marcha Checo Pérez en la F1 tras haber abandonado el GP de Bélgica 2026

Con el abandono en Spa-Francorchamps, el piloto mexicano no suma puntos en la fecha y se mantiene fuera de los primeros lugares del campeonato

En qué lugar marcha Checo Pérez en la F1 tras haber abandonado el GP de Bélgica 2026

¿Qué sigue para la planta de amoniaco en Topolobampo? Secretaría de Economía retoma el diálogo con la comunidad

En la segunda mesa, representantes comunitarios sostienen que la actividad captura y venta de especies sostiene a numerosas familias y forma parte de su identidad y organización, por lo que prevén impactos directos si opera el complejo

¿Qué sigue para la planta de amoniaco en Topolobampo? Secretaría de Economía retoma el diálogo con la comunidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Yucatán presunto operador financiero del Cártel del Noreste: aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Cae en Yucatán presunto operador financiero del Cártel del Noreste: aseguran bienes por más de 145 millones de pesos

Blindan a Zacatecas con más de 400 elementos tras cuerpos hallados sin vida

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de julio: condenan a 50 años de prisión a mujer por secuestro agravado en Puebla

Dictan prisión preventiva contra Ernesto Ruffo Appel por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El caso El Mayo Zambada reaviva la tensión entre México y EEUU: esto es lo que está en juego

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani revela el trastorno que padece y su preocupación antes de entrar a La Casa de los Famosos México

Fede Vigevani revela el trastorno que padece y su preocupación antes de entrar a La Casa de los Famosos México

Osamu Menéndez, padre del hijo de Aylín Mujica, publica video de su fallecido hijo: “Vuela alto”

Salud mental en jóvenes mexicanos: las tres tendencias que los padres deben conocer

Aylín Mujica habría presenciado la muerte de su hijo por videollamada, según reportes

Maestro Shifu explota en redes y revela la polémica que terminó con una pared borrada: “190 mil pesos por un mural”

DEPORTES

En qué lugar marcha Checo Pérez en la F1 tras haber abandonado el GP de Bélgica 2026

En qué lugar marcha Checo Pérez en la F1 tras haber abandonado el GP de Bélgica 2026

A una semana de que acabe el Tour de Francia 2026, Isaac del Toro se mete como tercero en la clasificación general

Desde el Pato Merlín hasta el “¿Y si sí?“: todo lo que México le regaló al Mundial 2026 tras una fiesta inolvidable

Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

Matías Almeyda pide unión entre mexicanos y argentinos: “Quiero que se lleven bien”