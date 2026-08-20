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¿México se queda atrás?: CEPAL prevé que Argentina, Colombia y Perú crecerán más rápido en 2026

El Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026 prevé que el avance del país queda lejos del 2.2% esperado para la zona

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mantuvo este jueves su proyección de crecimiento de 2.2% para la región en 2026, en un entorno marcado por presiones energéticas y la incertidumbre derivada de las tensiones en Medio Oriente. En ese contexto, México aparece entre las economías de menor dinamismo, con una expansión estimada de 1.3% en 2026 y 1.9% en 2027, según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2026, presentado en Santiago de Chile.

La cifra contrasta con la de países como Argentina (3.3%), Perú (3.2%) o Venezuela (6.5%), que crecerían a un ritmo notablemente mayor. Sin embargo, comparar estos porcentajes de forma directa puede llevar a conclusiones engañosas.

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Por qué el porcentaje no cuenta toda la historia

El crecimiento porcentual mide la velocidad de cambio de una economía año con año, no su tamaño ni su solidez. Varios de los países que superan a México en la tabla vienen de un punto de partida muy distinto:

  • Argentina arrastra años de recesión y crisis inflacionaria; un repunte desde un piso muy bajo produce tasas porcentuales más altas, aunque el nivel absoluto de su economía siga siendo menor al de México.
  • Venezuela parte de una base “muy baja” por su crisis económica, según reporta Bloomberg Línea, y su crecimiento está ligado a la reactivación del sector petrolero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026. No se trata de una economía sólida creciendo, sino de una economía devastada repuntando desde un colapso.
  • Perú, por su parte, está más asociado al ciclo internacional de precios de minerales que a una transformación estructural.
El organismo de la ONU deja sin cambios su previsión para la región pese a las presiones energéticas y la incertidumbre asociada a las tensiones en Medio Oriente, de acuerdo con su Estudio Económico 2026
El organismo de la ONU deja sin cambios su previsión para la región pese a las presiones energéticas y la incertidumbre asociada a las tensiones en Medio Oriente, de acuerdo con su Estudio Económico 2026

México, en cambio, no atraviesa una crisis previa de esa magnitud: parte de una base económica más estable, por lo que un crecimiento porcentual menor no equivale necesariamente a un peor desempeño frente a economías que están en fase de rebote poscrisis o posconflicto.

Guyana y Cuba, los extremos del mapa regional

En el otro extremo de la tabla, Guyana volverá a ser la economía de mayor crecimiento en América Latina y el Caribe, con una expansión proyectada de 16.2% en 2026 y 19.7% en 2027, impulsada por su auge petrolero. Cuba, en cambio, presenta la peor perspectiva de la región, con una contracción estimada de 10.3% en 2026 y 5.1% en 2027.

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La “trampa de baja capacidad para crecer”

Más allá de los casos individuales, la Cepal reiteró que la región completaría cinco años consecutivos con un crecimiento promedio de alrededor de 2.3%, una tasa que el organismo considera insuficiente para elevar de forma sostenida el ingreso por habitante y cerrar las brechas de desarrollo.

El diagnóstico de fondo, según el organismo, es estructural: la región —y México dentro de ella— sigue inmersa en lo que la Cepal llama una “trampa de baja capacidad para crecer”, caracterizada por:

  • Bajos niveles de inversión.
  • Escaso crecimiento de la productividad.
  • Elevada informalidad laboral, que ronda el 50% de los ocupados a nivel regional.

“Preservar la estabilidad macroeconómica continuará siendo una condición necesaria, pero no suficiente para acelerar el crecimiento”, señaló la Cepal durante la presentación del informe.

Una precisión sobre la Cepal como fuente

La Cepal es una de las cinco comisiones regionales de la ONU, creada en 1948, financiada con el presupuesto regular de Naciones Unidas y aportaciones de sus países miembros.

El panorama completo por subregión

  • Sudamérica: pasaría de 2.9% en 2025 a 2.5% en 2026 y 2027.
  • Centroamérica (donde la Cepal agrupa a México): se desaceleraría de 2.3% en 2025 a 1.6% en 2026, con repunte a 2.8% en 2027.
  • El Caribe: bajaría de 6.1% en 2025 a 5.6% en 2026, antes de saltar a 7.9% en 2027, impulsado en gran medida por Guyana.

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