¿Semifinales de la Leagues Cup 2026 se jugarán en México? Esto dice el reglamento

León, América, Monterrey y Toluca hicieron historia al convertirse en los cuatro semifinalistas mexicanos del torneo

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La Leagues Cup 2026 ya tiene un hecho inédito: por primera ocasión desde la creación del certamen, los cuatro equipos que alcanzaron las semifinales pertenecen a la Liga MX. León, América, Monterrey y Toluca dejaron en el camino a sus respectivos rivales de la MLS y garantizaron que el trofeo permanecerá en manos de un club mexicano.

La hazaña, sin embargo, abrió una pregunta entre los aficionados. Si ya no queda ningún representante de Estados Unidos o Canadá en la competencia, ¿las siguientes eliminatorias podrán trasladarse a México?

La respuesta está en el reglamento y es contundente: no. Aunque todos los semifinalistas son clubes mexicanos, las últimas rondas deberán celebrarse en territorio estadounidense.

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Un dominio mexicano que no cambiará las sedes

Soccer Football - Leagues Cup - Group A - America v San Diego FC - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 6, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

El camino hacia las semifinales dejó a cuatro instituciones de la Liga MX con vida. León eliminó a Real Salt Lake, América hizo lo propio ante Chicago Fire, Monterrey superó a Austin y Toluca derrotó a Columbus Crew, resultados que provocaron un escenario nunca antes visto en la Leagues Cup.

Con cuatro conjuntos mexicanos entre los mejores del torneo, surgió la posibilidad de que alguno de los encuentros pudiera organizarse en estadios de México. Incluso durante la fase previa hubo actividad en inmuebles mexicanos como el Estadio Banorte y el Nemesio Díez, por lo que la posibilidad parecía cobrar fuerza.

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Soccer Football - Leagues Cup - Toluca v FC Dallas - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - August 12, 2026 General view of a corner flag with the Leagues Cup logo on it inside the stadium before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Sin embargo, las reglas establecidas para las etapas decisivas contemplan condiciones específicas para las sedes. Los encuentros de semifinales y la gran final deben disputarse en inmuebles previamente contemplados y autorizados por la organización.

Por esa razón, ninguno de los estadios mexicanos utilizados durante las primeras fases puede recibir los partidos restantes de la edición 2026.

¿Qué dice el reglamento de la Leagues Cup?

La explicación se encuentra en la sección VII, correspondiente a los estadios contemplados para los encuentros. Ahí se establece cuáles son los inmuebles neutrales que pueden albergar partidos del torneo.

El documento señala textualmente:

“Los Estadios Neutrales para Partidos pueden ser los siguientes: BMO Stadium (Los Ángeles, CA); Dignity Health Sports Park (Carson, CA); Soldier Field (Chicago, IL); SeatGeek Stadium (Bridgeview, IL); PayPal Park (San José, CA); Shell Energy Stadium (Houston, TX); y Q2 Stadium (Austin, TX) y Sports Illustrated Stadium (Harrison, NJ)”,

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La lista deja fuera a cualquier recinto ubicado en México. Por lo tanto, aunque León, América, Monterrey y Toluca sean los protagonistas de las semifinales, la condición de equipos mexicanos no modifica las reglas establecidas para las sedes.

Esto significa que los aficionados que esperaban ver una semifinal o la final en territorio mexicano tendrán que esperar otra oportunidad, pues el reglamento vigente para esta edición no contempla esa posibilidad.

¿Cuándo serán las semifinales y la final?

Club América Leagues Cup semifinales Monterrey (Club América﻿/FB)

El calendario de la competencia establece que las semifinales de la Leagues Cup 2026 se disputarán entre el martes 1 y el miércoles 2 de septiembre.

Después de conocer a los dos clubes que avanzarán al partido por el campeonato, la gran final está programada para el domingo 6 de septiembre, apenas unos días después de las semifinales.

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Toluca se enfrentará a León en la Leagues Cup (Toluca FC﻿/FB)

Así, la edición 2026 tendrá un desenlace particular: por primera vez, un club de la Liga MX se coronará campeón después de que cuatro equipos mexicanos ocuparan los lugares disponibles en las semifinales, pero ninguno de esos partidos podrá celebrarse en México.

El dominio mexicano está garantizado dentro de la cancha; las últimas batallas, en cambio, tendrán que librarse en territorio estadounidense.