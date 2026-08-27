“Estaba equivocada”: Sheinbaum reconoce que Cabeza de Vaca sí podría contender pese a orden de aprehensión

Durante la mañanera de este jueves, la mandataria pide leer en vivo los requisitos del artículo aplicable y, tras la revisión, reconoce su error al responder sobre la situación de Francisco García Cabeza de Vaca

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La presidenta Claudia Sheinbaum admitió este jueves, durante su conferencia matutina, que se equivocó al suponer que una orden de aprehensión podría representar un impedimento legal para que Francisco García Cabeza de Vaca compita por la Presidencia de México, luego de revisar en vivo los requisitos constitucionales para el cargo.

La pregunta inicial

El cuestionamiento surgió luego de que Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, confirmara su aspiración presidencial rumbo a 2030 en entrevista con la periodista Carmen Aristegui. Una reportera preguntó a la mandataria si la iniciativa de reforma sobre doble nacionalidad que su gobierno prepara le cerraría las puertas en definitiva al exmandatario, y si sus problemas legales por diversas denuncias también constituirían un impedimento.

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La pregunta no era menor: Cabeza de Vaca reside actualmente en Estados Unidos, país del que también posee la nacionalidad, y enfrenta una orden de aprehensión reactivada, confirmada en febrero por la Suprema Corte, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exgobernador no ha comparecido ante el juez que lleva su caso y ha declarado públicamente que no piensa regresar al país por temor a ser encarcelado, al tiempo que sostiene que el expediente en su contra responde a una persecución política derivada de señalamientos que, según su versión, hizo desde 2020 sobre presuntos vínculos de un funcionario del gobierno de López Obrador con el crimen organizado.

Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria federal dice que es difícil impulsar una aspiración nacional fuera del país, luego de que el exgobernador de Tamaulipas anuncia su intención de competir

Sobre la doble nacionalidad, Sheinbaum respondió que “está muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país”, en clara alusión a que el exmandatario tamaulipeco aspira a la Presidencia sin poner un pie en territorio mexicano. Respecto a los procesos legales que pesan sobre él, la presidenta contestó de forma menos tajante: “Sí, pero si es impedimento, no sé si quieran comentar eso”, frase con la que remitió la duda a los funcionarios presentes en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

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La duda que la llevó a revisar la Constitución

Fue en ese punto cuando la propia mandataria expresó abiertamente que no estaba segura de su respuesta. “Le voy a decir por qué tengo mi duda”, explicó, y recordó que cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, el entonces presidente Vicente Fox le fabricó un delito, según su relato, con el objetivo de impedir que se inscribiera como candidato presidencial.

Ante esa incertidumbre, Sheinbaum pidió que se buscara y leyera en vivo el artículo constitucional correspondiente. Los requisitos para ser presidente o presidenta de México, según fue leído durante la conferencia, incluyen:

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Ser ciudadano mexicano por nacimiento , hijo o hija de padre o madre mexicanos.

Haber residido en el país al menos veinte años .

Tener treinta y cinco años cumplidos al momento de la elección.

No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

No ocupar cargos como una secretaría de Estado, subsecretaría o la Fiscalía General, salvo que la persona se separe del puesto seis meses antes de la elección.

No tener vínculos de matrimonio, concubinato o parentesco con quien ejerce el Ejecutivo Federal en los tres años previos —el llamado criterio anti-nepotismo, incorporado durante la actual administración.

Tras escuchar la lectura completa del artículo, sin que apareciera mención alguna a una orden de aprehensión como causa de inelegibilidad, Sheinbaum concluyó: “Estaba yo equivocada”.

La revisión pública de los requisitos constitucionales para competir por el Ejecutivo expuso un vacío frecuente entre el discurso y la norma, mientras la orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca vuelve a tensionar el terreno electoral

La explicación de Zaldívar

El ministro en retiro Arturo Zaldívar, presente en la mañanera, ofreció contexto adicional sobre el criterio judicial vigente. Explicó que la Suprema Corte ya debatió este tema en el pasado, en relación con personas procesadas penalmente, y que el criterio resultante determinó que quienes están sujetos a proceso pueden votar, lo cual abrió la puerta al voto en centros de reclusión.

De acuerdo con Zaldívar, una orden de aprehensión no impide, por sí sola, que alguien se registre como candidato, aunque aclaró que no se refería a “ningún supuesto en particular”. El exministro advirtió que dicho criterio podría prestarse a abusos si se utilizara una orden de aprehensión con el fin de sacar a alguien de una contienda electoral.

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Durante la mañanera de este jueves, la mandataria pide leer en vivo los requisitos del artículo aplicable y, tras la revisión, reconoce su error al responder sobre la situación de Francisco García Cabeza de Vaca

Zaldívar contrastó el caso actual con el de López Obrador, señalando que en aquel momento regían criterios distintos, bajo los cuales prácticamente cualquier proceso penal impedía el registro como candidato. Según su explicación, la estrategia utilizada entonces consistió en retirar el fuero al hoy expresidente y procesarlo penalmente antes de que pudiera inscribirse.

El exministro precisó que, en última instancia, correspondería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver si una persona con orden de aprehensión puede registrarse para un cargo de elección popular. Adelantó que, con base en los precedentes existentes, el criterio previsible sería garantista, es decir, favorable a permitir la competencia electoral. Distinto sería el escenario, apuntó, si durante el proceso se dictara una medida cautelar de prisión preventiva, situación que sí impediría ejercer el cargo.

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El contexto detrás del debate

Cabeza de Vaca enfrenta una orden de aprehensión reactivada, según información de la Suprema Corte, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalamientos que el propio exgobernador ha calificado como una persecución política. Actualmente reside en Estados Unidos, país del que también posee la nacionalidad, y ha declarado que no regresará a México por temor a ser encarcelado.

El intercambio se dio en medio de la confrontación entre la presidenta y el exmandatario tamaulipeco, luego de que Sheinbaum anunciara que su gobierno analiza una iniciativa de reforma constitucional para prohibir la doble nacionalidad entre quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura. Hasta el momento, dicha iniciativa no ha sido presentada formalmente ante el Congreso.

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