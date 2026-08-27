‘Alito’ Moreno conoce la fórmula para vencer a Morena en Michoacán

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, habló sobre el proceso electoral en Michoacán. Crédito: X/ @alitomorenoc

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Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del PRI, consideró que en las elecciones de 2027, existen probabilidades para derrotar a Morena en Michoacán, pero será necesario que la oposición compita unida para evitar la división del voto.

Este miércoles, Moreno Cárdenas consideró que debe construirse un “gran frente amplio” político y ciudadano por parte de la oposición, con una propuesta seria, en el que participen todos los sectores.

“En Michoacán se puede construir una gran alternativa”, dijo. No obstante, reconoció que para lograrlo es necesario sumar a los distintos partidos políticos y a la ciudadanía, pues competir por separado, inevitablemente, beneficiará a Morena.

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No está de acuerdo con un voto opositor dividido

Detalló que si el PRI y el PAN, y otras fuerzas políticas postulan candidatos diferentes, el voto opositor corre riesgo de dividirse, lo que, eventualmente, volverá más complicada la posibilidad de vencer al partido guinda en la entidad michoacana.

“Hay que ir juntos, porque estar compitiendo separados lo único que hacen es ayudar a Morena”, comentó.

Alejandro Alito Moreno habló sobre la elección en Michoacán. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Evita hablar sobre Grecia Quiroz

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el tricolor apoye a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, como una posible candidata de la oposición, ‘Alito’ evitó pronunciarse a favor de un perfil en particular y afirmó que debe privilegiarse la competitividad electoral.

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También admitió que actualmente existen “muchos nombres” y perfiles, tanto dentro del PRI como del PAN, otros partidos y la ciudadanía, por lo que el objetivo de la oposición es identificar quién tenga mayores posibilidades de competir y ganar en los comicios del año entrante.

“Es un tema de competitividad. Lo importante es quién tiene la mayor competitividad, quién tiene un proyecto claro para resolver los temas”, explicó a Quadratín Michoacán.

El también senador reconoció que Quiroz García es una mujer “echada para adelante”, de lucha y trabajo, pero reiteró que no se deben construir candidaturas “a la medida” de una sola persona.

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Hay que considerar varios factores para elegir candidato

Además de la competitividad electoral, expuso, deberán considerarse factores como el proyecto, capacidad, responsabilidad y resultados, así como la disposición para convocar a los distintos sectores de la sociedad michoacana.

Alejandro Moreno subrayó que, antes de pertenecer a un partido político, quienes participen en la elección deben pensar en Michoacán y anteponer el interés de la entidad a los intereses personales o partidistas.

“Antes de ser priistas, panistas, de cualquier partido político, hay que ser michoacanos”, espetó el líder tricolor.

Por último, recordó que la elección será el próximo año y que aún hay tiempo para construir “una propuesta común, integrar a mujeres, hombres y los distintos perfiles”, con la finalidad de enfrentar juntos a Morena.

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Grecia Quiroz es un perfil que llama la atención entre los partidos de oposición en Michoacán. Crédito: Especial.

PRI no descarta alianza en San Luis Potosí

Otro estado donde el PRI no descarta buscar establecer una alianza electoral es en San Luis Potosí para evitar que Morena llegue a la gubernatura en las elecciones del año entrante.

‘Alito’ Moreno afirmó en conferencia de prensa que la dirigencia nacional del PRI no mantiene diálogo con Movimiento Ciudadano, aunque reconoció que “las dirigencias locales están dialogando” y que deberán hacerlo conforme se aproxime la jornada electoral.

Sobre el Partido Verde, el legislador señaló que con ese partido “tenemos relación siempre”. Recordó que, en San Luis Potosí, Morena no tiene un acuerdo con el PVEM, y dijo que el PRI dialoga con fuerzas como el PAN para construir una coalición “más competitiva”.

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Alejandro Moreno exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

Cabe señalar que en San Luis Potosí hay cierta discrepancia entre Morena y el Partido Verde, porque aún no se descarta que Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, busque la gubernatura en 2027, lo que rompería las reglas antinepotismo impulsadas por el oficialismo.

Bueno, parece que ‘Alito’ Moreno se despertó algo optimista hoy, pues reveló cómo vencer a Morena a Michoacán y no ve con malos ojos una alianza en San Luis Potosí rumbo al 2027.