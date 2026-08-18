Morena ve una alianza entre Grecia Quiroz y Movimiento Ciudadano: “Serán parte de un proyecto muy distinto al nuestro”

Ariadna Montiel Reyes participa en un evento del partido Morena, hablando ante dos micrófonos con el logo del partido al fondo. (@A_MontielR)

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Arianda Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena, cuestionó en conferencia de prensa el respaldo de Movimiento Ciudadano (MC) a Grecia Quiroz, al señalar que el gobierno federal ha otorgado protección a la activista y ha desplegado el Plan Michoacán en beneficio de la población del estado. En declaraciones recientes, Montiel Reyes afirmó: “No sé defender de qué, porque el gobierno de México le ha brindado protección, pero también ha intervenido a través del Plan Michoacán, no solamente en el caso de la persona de Grecia Quiroz, sino de todas y todos los michoacanos”.

Respecto a la incorporación de figuras independientes a las filas de Movimiento Ciudadano, la líder de Morena sostuvo que quienes se presentan como movimiento independiente terminan integrándose bajo la candidatura de ese partido. Explicó: “Si quienes hoy están manifestándose como movimiento independiente, porque no son un partido político, y Movimiento Ciudadano se pone el sombrero y los adopta, los hace sus candidatos, serán candidatos de Movimiento Ciudadano”.

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Ariadna Montiel Reyes también se refirió a los proyectos políticos en disputa y anticipó que “si alguien tiene aspiraciones, en su momento las va a manifestar”, lo que, según sus palabras, colocaría a esas personas en un proyecto político ajeno al de Morena. “Presentaremos nuestro contraste de proyectos”, indicó.

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