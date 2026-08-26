México

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

El exmandatario panista aseguró que respaldará a todas las fuerzas opositoras y llamó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones

Vicente Fox vuelve a la arena electoral y anuncia su respaldo a la oposición rumbo a 2027.
Vicente Fox vuelve a la arena electoral y anuncia su respaldo a la oposición rumbo a 2027.
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El expresidente Vicente Fox anunció este martes que regresará activamente a la arena electoral para respaldar a las fuerzas de oposición en las elecciones de 2027, justo el día en que Morena adelantó sus primeras definiciones rumbo a la contienda por varias gubernaturas.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Fox aseguró que hará campaña personalmente y que apoyará a todos los partidos que compitan contra Morena. “Ya estoy cabalgando”, afirmó al ser cuestionado sobre su participación en los próximos comicios.

El anuncio ocurre mientras Morena comenzó a delinear su estrategia electoral con el nombramiento de sus primeros coordinadores estatales para 2027: Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche y Rosa María Bayardo en Colima.

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Fox llama a la oposición a derrotar a Morena en 2027

El exmandatario panista no ocultó su intención de convertirse nuevamente en un actor activo de la oposición. Al ser cuestionado sobre si existen posibilidades de que las fuerzas opositoras obtengan la mayoría en la Cámara de Diputados, respondió de manera contundente.

Fox llama a los mexicanos a sacar a Morena del poder en las elecciones de 2027.
Fox llama a los mexicanos a sacar a Morena del poder en las elecciones de 2027.

“Mexicanas, mexicanos, 2027 lo sacamos de Palacio Nacional. No hay duda”, sostuvo Fox.

El expresidente consideró que existen condiciones para que Morena pierda respaldo electoral y atribuyó ese escenario a un supuesto desgaste del gobierno y al descontento ciudadano.

Fox también llamó a la población a participar en las elecciones y aseguró que el objetivo debe ser impulsar un cambio político mediante las urnas.

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Morena adelanta sus cartas para las elecciones de 2027

El mensaje de Fox coincidió con un movimiento relevante dentro de Morena.

Este martes, el partido dio a conocer a sus primeros perfiles para competir por gubernaturas en Aguascalientes, Campeche y Colima, aunque formalmente fueron presentados como coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación.

Morena comienza a mover sus piezas y perfila a sus primeros candidatos rumbo a 2027.
Morena comienza a mover sus piezas y perfila a sus primeros candidatos rumbo a 2027.

Los nombres anunciados fueron:

  • Nora Ruvalcaba, para Aguascalientes.
  • Pablo Gutiérrez Lazarus, para Campeche.
  • Rosa María Bayardo Cabrera, para Colima.

Las definiciones anticipan parte del escenario electoral del próximo año y colocan frente a frente, desde ahora, a Morena y a una oposición que busca reorganizarse.

Vicente Fox respalda a Ernesto Ruffo frente a la FGR

El anuncio de Fox sobre su regreso a las campañas se produjo durante un acto en apoyo al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo, realizado frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México.

Vicente Fox cierra filas con Ernesto Ruffo y cuestiona su proceso ante la FGR.
Vicente Fox cierra filas con Ernesto Ruffo y cuestiona su proceso ante la FGR.

Fox acudió junto con figuras opositoras como Ricardo Anaya, Emilio Álvarez Icaza, Jorge Romero, Juan Carlos Romero Hicks y Guadalupe Acosta Naranjo, además de Verónica Ruffo, hija del exmandatario bajacaliforniano.

Durante el encuentro, el expresidente aseguró que “mete la mano al fuego” por Ruffo y cuestionó las condiciones de su reclusión. También afirmó que el exgobernador habría sufrido tortura psicológica, una acusación que corresponde a su postura y que no equivale a una determinación judicial.

Fox endurece críticas contra Morena y prepara campaña opositora

Ruffo permanece bajo proceso por acusaciones de la FGR relacionadas con presunto contrabando de combustibles. El caso ha generado una respuesta política de sectores del PAN y de Somos México, que han cuestionado la actuación de las autoridades y demandado garantías para el exgobernador.

Ruffo permanece bajo proceso por acusaciones de la FGR relacionadas con presunto contrabando de combustibles. El caso ha generado una respuesta política de sectores del PAN y de Somos México, que han cuestionado la actuación de las autoridades y demandado garantías para el exgobernador.
Ruffo permanece bajo proceso por acusaciones de la FGR relacionadas con presunto contrabando de combustibles. El caso ha generado una respuesta política de sectores del PAN y de Somos México, que han cuestionado la actuación de las autoridades y demandado garantías para el exgobernador.

En este contexto, Fox aprovechó su aparición pública para ampliar su mensaje político.

El expresidente afirmó que la ciudadanía está cansada de lo que calificó como incumplimientos de Morena y reclamó mayores resultados en materia de educación, salud, medicinas y hospitales.

Su retorno a la actividad electoral ocurre, por tanto, cuando el tablero rumbo a 2027 comienza a tomar forma.

Morena ya presentó sus primeras cartas estatales, mientras Fox confirmó que recorrerá el terreno político para respaldar a quienes enfrenten al partido gobernante.

Con ello, el expresidente vuelve a colocarse en primera línea del discurso opositor y anticipa una disputa electoral en la que buscará que PAN, Somos México y otras fuerzas contrarias a Morena lleguen fortalecidas a las urnas.

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