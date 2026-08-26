PAN se abre a alianzas pero con condiciones: ningún estado dictará la estrategia para elecciones 2027

Jorge Romero sostuvo que una decisión local no debe determinar la línea nacional del PAN. (Foto: PAN)

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El presidente del PAN, Jorge Romero, aseguró en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del partido en la Cámara de Diputados que la organización no permitirá que una “realidad local” se imponga a 800 kilómetros de distancia ni que una decisión local determine la línea nacional.

Romero sostuvo que el objetivo central del PAN no es acumular “triunfos electorales en un Excel”, sino, dijo, “salvar a México del tumor guinda”.

PAN anuncia que pedirá la desaparición de poderes en Sinaloa

Jorge Romero sostuvo que la entidad enfrenta una etapa de ingobernabilidad tras la segunda licencia temporal de Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció este 26 de agosto que su partido pedirá formalmente la desaparición de poderes en Sinaloa, al sostener que hay una crisis de ingobernabilidad tras la nueva licencia temporal del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y en medio de reclamos por la conducción política del estado.

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La exigencia panista llegó después de que Rocha Moya volvió a sus funciones el pasado 21 de junio y, en menos de 40 horas, solicitó por segunda vez separarse temporalmente del cargo. Esa decisión ocurrió después de no recibir respaldo de Morena ni de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Romero hizo el anuncio en conferencia de prensa y enmarcó la petición como una herramienta prevista en la Constitución. También acusó al gobierno de la llamada 4T de haber agravado la situación del país durante dos sexenios.

“Y por cierto, que ya dejen de usar la gubernatura de Sinaloa como si fueran papitas, como si fuera papel higiénico. Lo que el PAN está pidiendo formalmente como herramienta jurídica que existe en la Constitución es la desaparición de poderes en Sinaloa”, dijo el dirigente panista.

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El PAN vincula la licencia de Rocha con una crisis de gobernabilidad

Romero afirmó que la desaparición de poderes es una herramienta jurídica prevista en la Constitución. Crédito: X/ @AccionNacional

La posición del partido no se limitó a la salida temporal del gobernador. La bancada panista también exigió juicio político contra Rocha Moya al considerar que el permiso concedido no resuelve la crisis de gobernabilidad ni atiende los señalamientos sobre presuntos vínculos criminales hechos por autoridades de Estados Unidos.

Romero Herrera sostuvo que las familias sinaloenses siguen en incertidumbre y temor. Afirmó que la separación temporal del mandatario responde a intereses partidistas y no a una búsqueda de justicia, y agregó que la integridad y la tranquilidad de la población no deben quedar sujetas a cálculos políticos.

El reclamo del PAN se formuló mientras el Congreso local designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. La diputada de Morena cuenta con el respaldo de la presidenta y ofreció trabajar por la paz y la atención a víctimas, aunque reconoció problemas económicos y de seguridad en la entidad.

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Autoridades electorales incorporan la ironía y el sarcasmo al monitoreo de radio y televisión rumbo a 2027

El seguimiento busca ubicar si los contenidos sobre aspirantes a diputaciones federales afectan la equidad, la igualdad y la no discriminación. (Archivo Infobae)

El INE incorporará ironía, sarcasmo y otros mecanismos indirectos de descalificación al monitoreo de radio y televisión rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el objetivo de detectar si la cobertura de precandidaturas y candidaturas a diputaciones federales vulnera la equidad, la igualdad y la no discriminación.

La metodología abarcará 73 programas durante la precampaña y 503 programas en campaña. La revisión incluirá 59 noticiarios, 10 programas de espectáculos y revista, y cuatro espacios de debate, opinión y análisis en la primera etapa; después crecerá a 489 noticiarios, 10 programas de espectáculos y revista, y cuatro de debate, opinión y análisis.

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De acuerdo con el “Anexo 1. Metodología para la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en los programas que difundan noticias”, aprobado por el INE, el seguimiento se concentrará en INE informativas con menciones sobre precandidaturas, candidaturas, partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes.

La variable 14 de la metodología, llamada “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”, ordena identificar expresiones cuyo sentido literal contradiga una intención de menosprecio. En ese rubro entran la ironía y el sarcasmo cuando se usan para cuestionar o ridiculizar a aspirantes a una diputación federal.

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