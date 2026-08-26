México

PAN se abre a alianzas pero con condiciones: ningún estado dictará la estrategia para elecciones 2027

Jorge Romero dice que no permitirá que una “realidad local” se imponga

Jorge Romero sostuvo que una decisión local no debe determinar la línea nacional del PAN. (Foto: PAN)
Jorge Romero sostuvo que una decisión local no debe determinar la línea nacional del PAN. (Foto: PAN)
Guardar

El presidente del PAN, Jorge Romero, aseguró en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario del partido en la Cámara de Diputados que la organización no permitirá que una realidad local se imponga a 800 kilómetros de distancia ni que una decisión local determine la línea nacional.

Romero sostuvo que el objetivo central del PAN no es acumulartriunfos electorales en un Excel”, sino, dijo, salvar a México del tumor guinda.

PAN anuncia que pedirá la desaparición de poderes en Sinaloa

Jorge Romero sostuvo que la entidad enfrenta una etapa de ingobernabilidad tras la segunda licencia temporal de Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX
Jorge Romero sostuvo que la entidad enfrenta una etapa de ingobernabilidad tras la segunda licencia temporal de Rubén Rocha Moya. Crédito: X/ @Juan_OrtizMX

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, anunció este 26 de agosto que su partido pedirá formalmente la desaparición de poderes en Sinaloa, al sostener que hay una crisis de ingobernabilidad tras la nueva licencia temporal del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y en medio de reclamos por la conducción política del estado.

PUBLICIDAD

La exigencia panista llegó después de que Rocha Moya volvió a sus funciones el pasado 21 de junio y, en menos de 40 horas, solicitó por segunda vez separarse temporalmente del cargo. Esa decisión ocurrió después de no recibir respaldo de Morena ni de la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Romero hizo el anuncio en conferencia de prensa y enmarcó la petición como una herramienta prevista en la Constitución. También acusó al gobierno de la llamada 4T de haber agravado la situación del país durante dos sexenios.

“Y por cierto, que ya dejen de usar la gubernatura de Sinaloa como si fueran papitas, como si fuera papel higiénico. Lo que el PAN está pidiendo formalmente como herramienta jurídica que existe en la Constitución es la desaparición de poderes en Sinaloa, dijo el dirigente panista.

PUBLICIDAD

El PAN vincula la licencia de Rocha con una crisis de gobernabilidad

Romero afirmó que la desaparición de poderes es una herramienta jurídica prevista en la Constitución. Crédito: X/ @AccionNacional
Romero afirmó que la desaparición de poderes es una herramienta jurídica prevista en la Constitución. Crédito: X/ @AccionNacional

La posición del partido no se limitó a la salida temporal del gobernador. La bancada panista también exigió juicio político contra Rocha Moya al considerar que el permiso concedido no resuelve la crisis de gobernabilidad ni atiende los señalamientos sobre presuntos vínculos criminales hechos por autoridades de Estados Unidos.

Romero Herrera sostuvo que las familias sinaloenses siguen en incertidumbre y temor. Afirmó que la separación temporal del mandatario responde a intereses partidistas y no a una búsqueda de justicia, y agregó que la integridad y la tranquilidad de la población no deben quedar sujetas a cálculos políticos.

El reclamo del PAN se formuló mientras el Congreso local designó a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. La diputada de Morena cuenta con el respaldo de la presidenta y ofreció trabajar por la paz y la atención a víctimas, aunque reconoció problemas económicos y de seguridad en la entidad.

Autoridades electorales incorporan la ironía y el sarcasmo al monitoreo de radio y televisión rumbo a 2027

El seguimiento busca ubicar si los contenidos sobre aspirantes a diputaciones federales afectan la equidad, la igualdad y la no discriminación. (Archivo Infobae)
El seguimiento busca ubicar si los contenidos sobre aspirantes a diputaciones federales afectan la equidad, la igualdad y la no discriminación. (Archivo Infobae)

El INE incorporará ironía, sarcasmo y otros mecanismos indirectos de descalificación al monitoreo de radio y televisión rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, con el objetivo de detectar si la cobertura de precandidaturas y candidaturas a diputaciones federales vulnera la equidad, la igualdad y la no discriminación.

La metodología abarcará 73 programas durante la precampaña y 503 programas en campaña. La revisión incluirá 59 noticiarios, 10 programas de espectáculos y revista, y cuatro espacios de debate, opinión y análisis en la primera etapa; después crecerá a 489 noticiarios, 10 programas de espectáculos y revista, y cuatro de debate, opinión y análisis.

De acuerdo con el “Anexo 1. Metodología para la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en los programas que difundan noticias”, aprobado por el INE, el seguimiento se concentrará en INE informativas con menciones sobre precandidaturas, candidaturas, partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes.

La variable 14 de la metodología, llamada “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas, ordena identificar expresiones cuyo sentido literal contradiga una intención de menosprecio. En ese rubro entran la ironía y el sarcasmo cuando se usan para cuestionar o ridiculizar a aspirantes a una diputación federal.

Temas Relacionados

PANElecciones 2027 MexicoJorge RomeroÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa que antes vendió zapatos en la calle y autos Ford en Monterrey

A los 17 años vendía zapatos en las calles de Tampico, décadas después, su nombre quedó ligado al conglomerado televisivo más grande de habla hispana

Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa que antes vendió zapatos en la calle y autos Ford en Monterrey

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Guadalupe Taddei declara cuánto gana al frente del INE pero oculta patrimonio

La presidenta del Instituto Nacional Electoral mantiene en privado y pone freno a la rendición de cuentas a través de su declaración pública

Guadalupe Taddei declara cuánto gana al frente del INE pero oculta patrimonio

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de agosto

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Acusan a Ramón Álvarez Ayala, “El R1″ del CJNG, por traficar cocaína y metanfetamina hacia EEUU

Procesan a Sergio “N”, alias “El Búho”, por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa que antes vendió zapatos en la calle y autos Ford en Monterrey

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

DEPORTES

Esta sería la fecha para el debut del “Chino” Huerta en su regreso a Pumas

Esta sería la fecha para el debut del “Chino” Huerta en su regreso a Pumas

Checo Pérez se muestra honesto tras un año en Cadillac: “Aquí soy mucho más que un piloto”

Así respondió Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante los cuestionamientos sobre su inminente partida al Mónaco

Huiqui niega conflicto con Iván Alonso en medio de la crisis de Cruz Azul: “Mi relación es respetuosa”

Checo Pérez hará historia en el GP de México: disputará su carrera 300 en Fórmula 1