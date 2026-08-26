INE vigilará la ironía y el sarcasmo en noticiarios: así monitoreará a los medios rumbo a elecciones del 2027

INE aprueba calendario electoral rumbo a la renovación de la Cámara de Diputados en 2027.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó la metodología con la que se realizará el monitoreo de las transmisiones de radio y televisión que difundan noticias relacionadas con las precampañas y campañas rumbo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, dando un enfoque particular al registro de mecanismos discursivos indirectos, como la ironía y el sarcasmo, empleados para descalificar a precandidaturas y candidaturas a diputaciones federales.

De acuerdo con el “Anexo 1. Metodología para la realización del monitoreo de las transmisiones sobre precampañas y campañas electorales del Proceso Electoral Federal 2026-2027 en los programas que difundan noticias”, aprobado por el INE, el monitoreo tendrá como uno de sus objetivos identificar expresiones o comentarios que, si bien no constituyen una agresión explícita, transmiten mensajes de descalificación, menosprecio o cuestionamiento mediante medios discursivos indirectos.

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¿Cómo identificará el INE la ironía y el sarcasmo en los medios?

Como parte de la variable 14 de la metodología, denominada “Mecanismos discursivos indirectos de descalificación de personas precandidatas o candidatas”, el monitoreo consistirá en detectar expresiones cuyo sentido literal contrasta con la intención descalificatoria, tales como la ironía o el sarcasmo.

El análisis busca determinar casos en los que, por ejemplo, se utilicen elogios aparentes o comentarios sarcásticos que encubran críticas o burlas en la cobertura noticiosa.

Dentro de este rubro también se consideran otros mecanismos como la minimización, infantilización, cuestionamiento implícito de la legitimidad, y la asociación negativa por identidad (cuando se alude de manera indirecta a características de género, origen étnico, edad u orientación sexual de las y los candidatos).

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La variable de mecanismos discursivos indirectos será aplicada en los programas de noticias de radio y televisión contenidos en el catálogo aprobado por el Consejo General del INE, con cobertura durante los periodos de precampaña —del 4 de enero al 12 de febrero de 2027— y campaña —del 4 de abril al 2 de junio de 2027.

Alcance del monitoreo

El proceso abarcará 73 programas (59 noticiarios, 10 de espectáculos y revista, y 4 de debate, opinión y análisis) durante la etapa de precampaña, y 503 programas (489 noticiarios, 10 de espectáculos y revista, y 4 de debate, opinión y análisis) en periodo de campaña.

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La observación se centrará en piezas informativas que incluyan menciones sobre las precandidaturas y candidaturas a diputaciones federales, partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes.

La metodología contempla que la información recolectada en el monitoreo se presentará de forma desagregada por género, con el objetivo de identificar si los mecanismos discursivos indirectos, como la ironía o el sarcasmo, afectan de manera diferenciada a las mujeres precandidatas y candidatas, así como a personas pertenecientes a grupos en situación de discriminación.

Proceso de registro y análisis

El registro de las expresiones identificadas será realizado a partir de los testigos de grabación de los programas monitoreados y sistematizado en un sistema informático desarrollado por el INE.

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Las frases en las que se empleen mecanismos discursivos indirectos, incluidas aquellas con ironía y sarcasmo, deberán ser acompañadas de una descripción que justifique por qué se considera que la expresión corresponde a alguna de las categorías establecidas.

El control de calidad del monitoreo incluirá validaciones y controles cruzados para asegurar la objetividad y consistencia del análisis, así como la documentación de incidencias y acciones correctivas.

La Institución de Educación Superior que colabore con el INE en la realización del monitoreo entregará informes semanales y finales que integrarán la información sobre la presencia de mecanismos discursivos indirectos, incluyendo la ironía y el sarcasmo. Los informes serán publicados públicamente en el Portal de Monitoreo del INE y estarán disponibles para consulta.

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Con este mecanismo, el INE busca fortalecer la transparencia, la equidad en cobertura mediática y el respeto a los principios de igualdad y no discriminación en el contexto electoral.

Así, las manifestaciones indirectas de descalificación, como la ironía y el sarcasmo en la cobertura de precampañas y campañas, formarán parte del seguimiento y análisis oficial rumbo a las elecciones de 2027.