México

PAN exige desaparición de poderes en Sinaloa: considera que existe una crisis de ingobernabilidad

Estas declaraciones se dan en un contexto donde Rubén Rocha Moya pidió por segunda vez una licencia temporal, dejando sus funciones como gobernador del estado

PAN exige desaparición de poderes en Sinaloa
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El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero anunció que el partido solicitará formalmente la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar que existe una crisis de ingobernabilidad tras el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

“Y por cierto, que ya dejen de usar la gubernatura de Sinaloa como si fueran papitas, como si fuera papel higiénico. Lo que el PAN está pidiendo formalmente como herramienta jurídica que existe en la Constitución es la desaparición de poderes en Sinaloa”, declaró el funcionario durante una conferencia de prensa este 26 de agosto.

Asimismo, aseguró que el gobierno de la 4T durante dos sexenios ha demostrado que “no solo no fueron ni esperanza ni transformación, fueron los que vinieron con un discurso hipócrita y mentiroso y estafador a perjudicar como nunca antes a nuestro país”.

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Estas declaraciones se dan en un contexto donde Rocha Moya anunció su regreso a sus funciones como gobernador de Sinaloa el pasado 21 de junio, pero en menos de 40 horas pidió por segunda vez licencia temporal para dejar el cargo tras no recibir el respaldo de Morena y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

PAN denuncia simulación en salida del gobernador y pide justicia para Sinaloa

La bancada panista exigió un juicio político contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya tras los últimos sucesos. El dirigente del movimiento argumentó que el permiso otorgado al mandatario no resuelve la grave crisis de gobernabilidad, ni atiende los señalamientos de presuntos vínculos criminales hechos por autoridades estadounidenses.

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Romero Herrera afirmó que las familias sinaloenses no pueden seguir viviendo en la incertidumbre y el temor, y acusó que la salida temporal del funcionario responde a intereses partidistas y no a la búsqueda de justicia. El PAN enfatizó que la integridad y la tranquilidad de la población no deben estar sujetas a cálculos políticos.

Rubén Rocha Moya (Foto: redes sociales)
Rubén Rocha Moya (Foto: redes sociales)

A pesar del reclamo, el Congreso local nombró a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina. La diputada de Morena, respaldada por la jefa de Estado, se comprometió a trabajar por la paz y la atención a víctimas, aunque reconoció los retos económicos y de seguridad que enfrenta la entidad.

Vicente Fox regresa a la política para enfrentar a Morena en 2027

El expresidente Vicente Fox anunció su regreso a la política con el objetivo de apoyar a la oposición en las elecciones de 2027. En un acto público, afirmó que hará campaña de manera activa para respaldar a todas las fuerzas que compitan contra el parido guinda, convencido de que existen condiciones para un cambio político y para que el partido gobernante pierda respaldo entre la ciudadanía.

Su anuncio coincidió con la revelación de los primeros perfiles estatales de Morena rumbo a los comicios, lo que perfila desde ahora una contienda electoral polarizada. El exmandatario hizo un llamado a la población para participar masivamente en las urnas y aseguró que la clave está en la movilización ciudadana para sacar a la bancada de la 4T del poder.

El regreso de Fox ocurrió durante un evento en apoyo a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, donde criticó al gobierno actual y denunció supuestos incumplimientos en materia de salud y educación. Con esta postura, el expresidente se coloca nuevamente en el centro del discurso opositor y anticipa una campaña de confrontación directa en el proceso electoral del próximo año.

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