Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

El aislamiento social y la soledad son condiciones distintas con efectos independientes sobre la salud cerebral en la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los adultos mayores que viven en aislamiento social tienen hasta un 50% más riesgo de desarrollar demencia, según datos de la Organización Mundial de la Salud y estudios publicados en la revista Alzheimer’s & Dementia.

En México, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) documentó que 8 de cada 10 adultos mayores presenta aislamiento social, y 1 de cada 2 experimenta soledad: una epidemia silenciosa que el cerebro paga con deterioro cognitivo acelerado.

Uno de cada dos adultos mayores en México experimenta soledad, según el Instituto Nacional de Salud Pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, el aislamiento social afecta a 8 de cada 10 adultos mayores, vivan solos o acompañados

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2023-2024 del INSP reporta que el 34.5% de los adultos mayores en México presenta síntomas depresivos, una de las principales vías hacia el deterioro cognitivo.

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Datos previos de la misma encuesta muestran que el 30% vive solo y que el aislamiento social supera el 81%, independientemente de si se vive solo o acompañado.

La Organización Mundial de la Salud estima que una cuarta parte de los adultos mayores en el mundo vive en condición de aislamiento social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones del IMSS en la Ciudad de México estiman que la prevalencia del aislamiento social en adultos mayores oscila entre el 7% y el 49%, con mayor afectación en mujeres, quienes representan el 40.3% de los casos.

Diferencias entre la soledad y el aislamiento

La ciencia distingue dos fenómenos que suelen confundirse. El aislamiento social es una condición objetiva: pocas interacciones, redes pequeñas, escaso contacto presencial.

La soledad es una experiencia subjetiva: sentirse solo aunque haya personas alrededor.

El 34.5% de las personas mayores de 60 años en México presenta síntomas depresivos, uno de los 14 factores de riesgo modificables para la demencia identificados por la Comisión Lancet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis publicado en el Journal of Gerontology —con datos de casi tres décadas del Health and Retirement Study— determinó que solo el 6% del efecto del aislamiento social sobre el deterioro cognitivo opera a través de la soledad.

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El 94% restante actúa por vías independientes. Esto significa que intervenir solo en el plano emocional no protege el cerebro.

Sentirse solo en un cuarto lleno de gente es posible: la soledad es una percepción subjetiva, no una condición objetiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los casos de demencia en el mundo podrían prevenirse con cambios concretos

La Comisión Lancet sobre prevención de la demencia —el documento de referencia global en la materia— identificó 14 factores de riesgo modificables que en conjunto explican hasta el 45% de los casos de demencia en el mundo.

El aislamiento social figura en esa lista, con una contribución de entre el 4% y el 5% de todos los casos globales, equivalente a 2.75 millones de pacientes.

El aislamiento social explica entre el 4% y el 5% de todos los casos de demencia en el mundo, según la Comisión Lancet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida auditiva sin tratar es el factor individual con mayor peso: explica el 7% de los casos.

Le siguen la baja escolaridad con el 5% y el colesterol LDL elevado con otro 7%.

El tabaquismo, la obesidad, la inactividad física y la contaminación del aire completan un mapa de riesgos que, en su mayoría, pueden reducirse con cambios concretos a lo largo de la vida.

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Reducir el aislamiento social protege la función cognitiva por igual en hombres y mujeres, y en todos los niveles educativos, según el Journal of Gerontology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin conversaciones ni estímulos sociales, el cerebro de un adulto mayor empieza a deteriorarse

Una revisión publicada en Alzheimer’s & Dementia —con investigadores de la Universidad de Texas, de la Escuela de Medicina de Harvard y de la Universidad Estatal de Pensilvania— identificó los mecanismos concretos.

El aislamiento eleva el cortisol de forma sostenida, una hormona que daña el hipocampo, la región del cerebro donde se forma la memoria.

El Instituto Nacional de Geriatría clasifica la soledad en la vejez como un problema de salud pública con consecuencias físicas, no solo emocionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También reduce el volumen de materia gris en zonas vinculadas al aprendizaje y genera inflamación sistémica que acelera procesos neurodegenerativos.

En paralelo, la falta de interacción social priva al cerebro de estimulación continua: sin conversaciones, sin resolución de problemas compartidos, sin actividad lingüística regular, las redes neuronales se debilitan.

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La revisión publicada en Alzheimer's & Dementia integra evidencia sobre las vías fisiológicas y conductuales que conectan el aislamiento social con el deterioro cognitivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cerca de una cuarta parte de los adultos mayores en el mundo vive en aislamiento social. A ese ritmo, advierte, la demencia se perfila como una de las mayores crisis de salud pública del siglo.