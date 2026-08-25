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La pensión más alta posible: cómo fusionar IMSS e ISSSTE para elevar tu pago

Este mecanismo sin costo permite juntar etapas laborales en ambos institutos para alcanzar semanas mínimas y evitar que se pierdan años cotizados al cambiar entre el sector público y el privado

El IMSS y el ISSSTE tienen un mecanismo para unificar periodos cotizados en ambos institutos y calcular una pensión más alta. (X/@ISSSTE_mx)
El IMSS y el ISSSTE tienen un mecanismo para unificar periodos cotizados en ambos institutos y calcular una pensión más alta. (X/@ISSSTE_mx)
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Si trabajaste una parte de tu vida en una empresa privada y otra en el gobierno, el IMSS y el ISSSTE tienen un mecanismo gratuito para unificar esos años en un solo historial y calcular una pensión más alta: se llama Portabilidad de Derechos Pensionarios.

Lo pueden solicitar quienes tengan al menos 59 años, hayan cotizado en los dos institutos en periodos distintos y estén inscritos en el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. El trámite se inicia en el instituto donde se registró la última cotización.

En 2026, quien tramite su pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1997 necesita acreditar 875 semanas cotizadas.

Ilustración en acuarela de una pareja de ancianos en una mesa con una alcancía rosa, monedas y billetes mexicanos, con los logos de IMSS e ISSSTE.
Quienes trabajaron en el sector privado y en el gobierno pueden sumar sus años de cotización para el retiro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa cifra sube 25 semanas cada año hasta llegar a 1,000 en 2031, según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de diciembre de 2020. Sumar los periodos de ambos institutos puede ser la diferencia entre alcanzar ese mínimo o no.

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Los años simultáneos no se cuentan dos veces

Un punto que genera confusión: si una persona cotizó al IMSS y al ISSSTE al mismo tiempo, ese lapso se cuenta una sola vez.

El beneficio real aplica para los periodos no simultáneos. La Ley del ISSSTE establece en su artículo 150 que un año de cotización en el instituto equivale a 52 semanas en otro sistema de seguridad social.

Una mano sostiene dos tarjetas rectangulares, una verde y otra blanca, con emblemas dorados en relieve.
La portabilidad de derechos es un trámite gratuito que evita que se pierdan años de aportaciones al cambiar de sector laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien trabajó cinco años en el gobierno y luego quince en el sector privado puede acreditar 20 años de servicio combinados. Eso es lo que permite la portabilidad: que ningún año cotizado se pierda por haber cambiado de sector.

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Cinco requisitos para acceder al trámite

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) lista los requisitos en su portal oficial.

El primero es haber cotizado en ambos institutos. El segundo, pertenecer a la Ley del Seguro Social de 1973 o de 1997 y estar inscrito en el Régimen de Cuentas Individuales del ISSSTE.

Infografía con el título Requisitos para trasladar tu pensión IMSS-ISSSTE, ilustraciones de edificios, un trabajador y texto explicativo.
No todos los trabajadores del ISSSTE pueden acceder a la portabilidad de derechos pensionarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes pertenecen al Décimo Transitorio del ISSSTE —trabajadores que cotizaban antes del 1 de abril de 2007 y eligieron quedarse bajo la ley anterior— no pueden usar este mecanismo.

El tercero es tener al menos 60 años, aunque el trámite puede iniciarse desde los 59. El cuarto, para quienes buscan pensionarse bajo la Ley 73, estar dentro del periodo de Conservación de Derechos del IMSS.

Una mujer y un hombre adultos mayores leen documentos en una mesa de madera. Sobre la mesa, dos hojas impresas con los logotipos del IMSS y el ISSSTE.
El trámite puede iniciarse desde los 59 años, aunque la pensión se solicita formalmente a los 60 por cesantía en edad avanzada o a los 65 por vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto, contar con la Constancia de Periodos Reconocidos ISSSTE-IMSS, el documento que acredita el historial laboral en los dos institutos.

Qué documentos se necesitan y dónde presentarlos

La Consar señala cuatro documentos: identificación oficial con fotografía, CURP, copia del documento que acredite la inscripción al régimen de cuentas individuales del ISSSTE y el último estado de cuenta de la afore.

Un hombre mayor en silla de ruedas recibe documentos de una empleada del IMSS con una camisa azul y credencial. Se observa el logo de IMSS al fondo.
Antes de iniciar el trámite, el ISSSTE recomienda verificar datos personales y laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de iniciar, el ISSSTE recomienda verificar que los datos personales y laborales estén correctos en su oficina virtual. Si hay algún error, hay que corregirlo en ventanilla antes de arrancar el trámite de pensión.

El proceso dura hasta 90 días hábiles

La solicitud se presenta en el instituto de la última cotización. Si fue en el sector privado, ante el IMSS: en la subdelegación más cercana o en línea a través de IMSS Digital, con Número de Seguridad Social, CURP y correo electrónico, disponible las 24 horas. Si fue en el sector público, en las subdelegaciones de Prestaciones del ISSSTE.

Una mano de hombre contando billetes mexicanos de 1000 pesos sobre una mesa de madera con una calculadora, plumas, documentos y tazas de café.
La Ley del ISSSTE establece que un año de cotización en el instituto equivale a 52 semanas en otro sistema de seguridad social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El instituto cruza los periodos con el otro y entrega la constancia que totaliza las semanas reconocidas. Ese paso tarda aproximadamente 30 días hábiles.

Después, el trabajador solicita formalmente la pensión en el mismo instituto y manifiesta su voluntad de transferir los recursos acumulados en sus subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Vista cercana de una calculadora blanca con la palabra "PENSIONES" en la pantalla, y dos figuras en miniatura de adultos mayores sobre las teclas.
La resolución de pensión tarda 90 días hábiles en el ISSSTE y 12 días hábiles en el IMSS; el depósito de recursos llega en cinco días hábiles posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resolución tarda 90 días hábiles en el ISSSTE y 12 días hábiles en el IMSS, de acuerdo con las autoridades. Una vez autorizada, el depósito de los recursos llega en cinco días hábiles.

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