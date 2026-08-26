Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

Katy Perry se presenta hoy en la Fenapo. REUTERS/Valdrin Xhemaj

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El concierto de Katy Perry en la Feria Nacional Potosina se transmitirá completo y de forma gratuita esta noche, este 25 de agosto, a través de las redes sociales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, una decisión anunciada ante la certeza de que el aforo del Teatro del Pueblo no alcanzará para todos los fans que llegaron desde distintos estados del país e incluso del extranjero.

El show de Katy Perry arranca a las 20:00 horas en El Foro-Teatro del Pueblo, ubicado en Francisco Martínez de la Vega 255, colonia Tepeyac. Con base en la duración promedio de los conciertos recientes de Perry en su gira Out Of Office Tour —cerca de una hora con 36 minutos—, el espectáculo concluiría alrededor de las 21:35 o 22:00 horas.

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Katy Perry autorizó que cualquiera pueda ver el show completo sin costo

El show de Katy Perry empieza tentativamente a las 8. REUTERS/Valdrin Xhemaj

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la cantante estadounidense estuvo al tanto de la expectativa generada y dio su visto bueno para que la presentación se retransmita en su totalidad. Gallardo Cardona señaló que Katy Perry es la única artista que ha permitido una transmisión íntegra y gratuita de su concierto en la Fenapo.

La decisión implicó instalar pantallas gigantes en el pasillo central del recinto ferial para que el show pueda seguirse desde prácticamente cualquier punto de la feria, no solo desde el área del Teatro del Pueblo.

Dónde ver el concierto en línea esta noche

El show se transmitirá a través de las redes oficiales de San Luis Potosí. REUTERS/Valdrin Xhemaj

La transmisión estará disponible en los canales oficiales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en redes sociales: Facebook, YouTube y las demás plataformas que el ejecutivo estatal utiliza como canales de comunicación. El acceso es gratuito y no requiere registro ni suscripción.

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Quienes sí lleguen al recinto deben saber que las puertas abren desde las 12:00 horas. El presidente del Patronato de la Fenapo Fernando Rojo Ocejo confirmó que habrá puntos de hidratación y paramédicos distribuidos en el lugar.

Un operativo de seguridad con múltiples corporaciones

REUTERS/Valdrin Xhemaj

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado coordinó el dispositivo junto con la Guardia Civil Estatal, la Policía Vial de la Capital, protección civil, rescate y Cruz Roja Mexicana. El operativo cubre accesos, zonas de concentración, vialidades perimetrales y puntos estratégicos dentro y fuera del predio.

La Cruz Roja habilitó puestos de socorro para atención prehospitalaria inmediata. Protección Civil reportó que la mayoría de las atenciones registradas en la Fenapo durante esta edición han sido por desvanecimientos relacionados con falta de hidratación o alimentación, por lo que recomendó a los asistentes llevar agua e impermeable ante posibilidad de lluvia.

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Vialidad restringida cuando el recinto llegue a su límite

La Policía Vial implementa un circuito especial de circulación en Calzada de Guadalupe, avenida de las Torres, Circuito Potosí y avenida Simón Díaz. Cuando el recinto alcance su capacidad máxima, el acceso vehicular a la zona quedará restringido: solo podrán circular transporte público y taxis.

Los autobuses foráneos y viajes organizados tienen puntos designados de descenso de pasajeros en avenida de las Torres y en América del Sur. Las unidades serán dirigidas a estacionamientos en las inmediaciones de Gran Peñón.

La entrada general al Teatro del Pueblo es gratuita, pero el recinto también ofrece zonas con costo. La Terraza Blanca tiene un precio de 6,500 pesos y la Terraza Verde, de 4,500 pesos. Ambas se adquieren a través de SLP Fest Ticket.

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La Fenapo 2026 inició el 7 de agosto y concluye el domingo 30 de agosto.