México

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

La cantante se prepara para reencontrarse con sus fans mexicanos en San Luis Potosí

Katy Perry se presenta hoy en la Fenapo. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Katy Perry se presenta hoy en la Fenapo. REUTERS/Valdrin Xhemaj
Guardar

El concierto de Katy Perry en la Feria Nacional Potosina se transmitirá completo y de forma gratuita esta noche, este 25 de agosto, a través de las redes sociales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, una decisión anunciada ante la certeza de que el aforo del Teatro del Pueblo no alcanzará para todos los fans que llegaron desde distintos estados del país e incluso del extranjero.

El show de Katy Perry arranca a las 20:00 horas en El Foro-Teatro del Pueblo, ubicado en Francisco Martínez de la Vega 255, colonia Tepeyac. Con base en la duración promedio de los conciertos recientes de Perry en su gira Out Of Office Tour —cerca de una hora con 36 minutos—, el espectáculo concluiría alrededor de las 21:35 o 22:00 horas.

PUBLICIDAD

Katy Perry autorizó que cualquiera pueda ver el show completo sin costo

El show de Katy Perry empieza tentativamente a las 8. REUTERS/Valdrin Xhemaj
El show de Katy Perry empieza tentativamente a las 8. REUTERS/Valdrin Xhemaj

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la cantante estadounidense estuvo al tanto de la expectativa generada y dio su visto bueno para que la presentación se retransmita en su totalidad. Gallardo Cardona señaló que Katy Perry es la única artista que ha permitido una transmisión íntegra y gratuita de su concierto en la Fenapo.

La decisión implicó instalar pantallas gigantes en el pasillo central del recinto ferial para que el show pueda seguirse desde prácticamente cualquier punto de la feria, no solo desde el área del Teatro del Pueblo.

Dónde ver el concierto en línea esta noche

El show se transmitirá a través de las redes oficiales de San Luis Potosí. REUTERS/Valdrin Xhemaj
El show se transmitirá a través de las redes oficiales de San Luis Potosí. REUTERS/Valdrin Xhemaj

La transmisión estará disponible en los canales oficiales del Gobierno del Estado de San Luis Potosí en redes sociales: Facebook, YouTube y las demás plataformas que el ejecutivo estatal utiliza como canales de comunicación. El acceso es gratuito y no requiere registro ni suscripción.

PUBLICIDAD

Quienes sí lleguen al recinto deben saber que las puertas abren desde las 12:00 horas. El presidente del Patronato de la Fenapo Fernando Rojo Ocejo confirmó que habrá puntos de hidratación y paramédicos distribuidos en el lugar.

Un operativo de seguridad con múltiples corporaciones

REUTERS/Valdrin Xhemaj
REUTERS/Valdrin Xhemaj

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado coordinó el dispositivo junto con la Guardia Civil Estatal, la Policía Vial de la Capital, protección civil, rescate y Cruz Roja Mexicana. El operativo cubre accesos, zonas de concentración, vialidades perimetrales y puntos estratégicos dentro y fuera del predio.

La Cruz Roja habilitó puestos de socorro para atención prehospitalaria inmediata. Protección Civil reportó que la mayoría de las atenciones registradas en la Fenapo durante esta edición han sido por desvanecimientos relacionados con falta de hidratación o alimentación, por lo que recomendó a los asistentes llevar agua e impermeable ante posibilidad de lluvia.

Vialidad restringida cuando el recinto llegue a su límite

La Policía Vial implementa un circuito especial de circulación en Calzada de Guadalupe, avenida de las Torres, Circuito Potosí y avenida Simón Díaz. Cuando el recinto alcance su capacidad máxima, el acceso vehicular a la zona quedará restringido: solo podrán circular transporte público y taxis.

Los autobuses foráneos y viajes organizados tienen puntos designados de descenso de pasajeros en avenida de las Torres y en América del Sur. Las unidades serán dirigidas a estacionamientos en las inmediaciones de Gran Peñón.

La entrada general al Teatro del Pueblo es gratuita, pero el recinto también ofrece zonas con costo. La Terraza Blanca tiene un precio de 6,500 pesos y la Terraza Verde, de 4,500 pesos. Ambas se adquieren a través de SLP Fest Ticket.

La Fenapo 2026 inició el 7 de agosto y concluye el domingo 30 de agosto.

Temas Relacionados

Katy PerrySan Luis Potosímexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

300 sucursales siguen sin apertura desde hace casi un año

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

Ocho de cada 10 adultos mayores en México vive con pocas interacciones sociales y su cerebro lo resiente, el aislamiento eleva hasta en 50% el riesgo de demencia

Los adultos mayores que pasan demasiado tiempo solos tienen un riesgo drástico de deterioro cognitivo, según expertos

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

El exmandatario panista aseguró que respaldará a todas las fuerzas opositoras y llamó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones

Vicente Fox vuelve a la política para apoyar a la oposición contra Morena en las elecciones 2027

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se registra fuerte choque entre dos tráileres en Constituyentes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

Mexicano es acusado de lavar 750 mil dólares para el CJNG mediante una remesadora de Minnesota

Catean una propiedad ligada a “El Tío Lako” en Michoacán: encontraron arsenal bélico y drogas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se relajan antes de la gala

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se relajan antes de la gala

Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro

Belinda revela todo lo que está haciendo para transformarse en Florence Cassez

Diana Golden recuerda con tristeza cómo se enteró de la muerte de Mariana Levy, protagonista de La Pícara Soñadora

Con serenata de Eduin Caz, cohetes y carritos, Ese Pérez celebra su cumpleaños desde el Exilio

DEPORTES

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos

Oficial: Liga MX reprograma el Clásico Regio entre Rayados y Tigres

Esta fue la respuesta de Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante su inminente partida al Mónaco

Chivas y América anuncian Clásico Nacional: fecha, sede y todos los detalles

América vs Columbus Crew: estos son los precios de los boletos para el partido de cuartos de la Leagues Cup