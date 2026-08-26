Fans encuentran el Exilio de La Casa de los Famosos 2026 y tienen contacto con Ese Pérez y Luis Chaparro (Redes Sociales)

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Ese Pérez y Luis Chaparro rompieron una de las reglas principales de La Casa de los Famosos México 2026: tener contacto con el exterior. Esto debido a que unos fans encontraron la ubicación exacta donde se encuentra el Exilio, donde actualmente están ambos influencers junto a Yanet García.

Los tres habitantes de la casa fueron llevados al Exilio durante la dinámica de La Mudanza, en la que el público elegía a quienes consideraban que era los “muebles” de la temporada, es decir, los habitantes que no generaban contenido dentro del encierro.

Sin embargo, la producción no contaba con la audacia de los fans, que dieron con el lugar en donde se encontraban estos participantes y lograron tener contacto con ellos, intercambiando algunas palabras a la lejanía.

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Galilea Montijo abrió la votación desde la gala de eliminación y la respuesta del foro fue contundente: cuatro millones de votos bastaron para mandar a tres habitantes directamente al Exilio. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Fans encuentran El Exilio de La Casa de los Famosos México y dan mensaje a Ese Pérez y Luis Chaparro

En redes sociales se viralizó el momento en el que unos fans del reality de Televisa dieron con la ubicación exacta donde está El Exilio de La Casa de los Famosos 2026, y lanzan comentarios a Ese Pérez, Yanet García y Luis Chaparro.

Pérez y Chaparro se percataron de ello y se asomaron para ver a los fans que se encontraban en la parte baja de la zona, lo cual generó conversación en la audiencia del programa, ya que una de las reglas principales del reality es no tener ningún tipo de contacto con el exterior.

¿Qué le gritaron a Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García?

Yanet García, Ese Pérez y Luis Chaparro recibieron carritos con información del exterior. (Captura de pantalla )

Los fans le gritaron a los participantes algunas palabras de aliento:

“Luis te mandó carrito tu mamá, échale ganas Luis, eres el niño bien, tus valores, tu mamá te quiere, tu novia te está apoyando, venga Luis demuestra que el niño bien sí puede”.

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“Ese, te amamos Pérez”.

“Yanet, de Monterrey para el mundo”.

En el video, compartido por la cuenta de Tik Tok El Junket, sólo se observa a Ese Pérez y Luis Chaparro asomados y viendo a las personas en la calle, mientras que no se aprecia si Yanet García también pudo ver a los fans.

El video muestra a dos participantes de La Casa de los Famosos México, Ese Pérez y Luis Chaparro, asomándose entre árboles y vegetación. Se les observa mirando hacia una zona exterior. El contenido registra un momento de comunicación entre los influencers, ubicados en El Exilio, y un grupo de fans. Este contacto rompió las normas de aislamiento del reality show televisivo. (TikTok/@eljunket)

Producción de La Casa de los Famosos México apaga las cámaras del Exilio

Justo cuando todo esto ocurría, la producción decidió quitar las cámaras del Exilio del 24/7 de ViX, para que no se transmitiera el contacto de Ese Pérez y Luis Chaparro con el exterior, aunque el momento se ha hecho viral en redes sociales. Además, la Jefa les pidió que entraran al cuarto del exilio.

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Algunos fans aseguran que esto amerita expulsión para ambos influencers, ya que han roto la regla más importante del encierro y la competencia. De momento, ni Rosa María Noguerón, ni nadie de la producción se ha manifestado al respecto.

Eduin Caz de Grupo Firme le lleva serenata a Ese Pérez por su cumpleaños

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, se presentó en las afueras del foro de La Casa de los Famosos México 2026 a bordo de un camión con bocinas y banda en vivo para cantarle las mañanitas a su amigo Ese Pérez, quien cumplió 27 años este martes 25 de agosto desde el Exilio del reality, lugar al que fue enviado por votación del público la noche anterior.

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El vocalista de Gruppo Firme llevó una serena para Ese Pérez por su cumpleaños. (Captura de pantalla )

El festejo incluyó cohetes, carritos y porras desde el exterior del foro. La celebración llegó en uno de los momentos más difíciles de la participación del creador de contenido en el programa.

Ubicado frente al acceso directo al Exilio, Caz entonó las mañanitas y le dedicó un mensaje a través de una transmisión en redes sociales: “Que sea él nada más, no te enfrasques, no le des foco a la gente, mijo, si tú eres la mera verg* ahí adentro”.

El cantante también tuvo palabras para los aliados de Pérez dentro de la casa: “Tú y todo el team que son tus amigos, ya saben que también los quiero un ching*”.

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El comediante Brincos Dieras acompañó a Caz durante la transmisión, que circuló ampliamente en redes sociales y generó reacciones divididas entre los seguidores del participante.