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Adultas mayores exhiben a policía por no dejarlas entrar gratis al Metrobús CDMX con tarjeta de Inapam

Las mujeres aseguraron que su tarjeta del INAPAM les permitía ingresar gratis, pero la autoridad explicó que no cumplían con los requisitos establecidos para la gratuidad

Las mujeres aseguraron que su tarjeta del INAPAM les permitía ingresar gratis, pero la autoridad explicó que no cumplían con los requisitos establecidos para la gratuidad.

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Un grupo de mujeres de la tercera edad protagonizó una discusión con una elemento de seguridad en una estación del Metrobús de la Ciudad de México, luego de que, según denunciaron en redes sociales, la oficial les impidiera ingresar pese a que contaban con su tarjeta del INAPAM.

El episodio quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en plataformas digitales, donde generó una ola de comentarios. En las imágenes se observa a varias mujeres reunidas en la zona de los torniquetes mientras reclaman a la policía por no permitirles continuar su recorrido.

La escena ocurrió en la Línea 5 del Metrobús, y en la grabación se alcanza a observar a alrededor de una decena de mujeres frente a los accesos. Las pasajeras sostenían que tenían derecho a ingresar de manera gratuita debido a su condición de adultas mayores y a que contaban con sus respectivas credenciales.

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Una de las presentes decidió grabar la situación y cuestionó a las demás mujeres sobre lo que estaba ocurriendo, mientras la oficial permanecía en la zona de acceso.

“La señora policía no nos ha permitido”

Un video mostró la discusión en los torniquetes de la Línea 5, donde varias mujeres reclamaron a una oficial por impedirles el acceso.
Un video mostró la discusión en los torniquetes de la Línea 5, donde varias mujeres reclamaron a una oficial por impedirles el acceso.

En medio de la discusión, una de las mujeres explicó frente a la cámara por qué consideraba injustificada la negativa para ingresar al sistema de transporte.

“Entonces, ustedes, chicas, están de acuerdo en que nos tienen que dejar pasar porque nos han dejado pasar, ¿verdad? Porque somos de la tercera edad y tenemos una credencial que nos permite pasar y la señora policía no nos ha permitido. Yo ya estoy adentro, ya pagué mi boleto, pero, este, para que yo la suba a las redes y para que sepan que la señora no, no respeta”, dice una de las mujeres que graba a las señoras afectadas y también a la policía que se encuentra en el torniquete impidiéndoles el paso.

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El material rápidamente generó indignación entre algunos usuarios, quienes interpretaron inicialmente que las pasajeras estaban siendo privadas de un beneficio por portar una tarjeta del INAPAM.

Sin embargo, la discusión adquirió un nuevo contexto después de que las autoridades capitalinas explicaran las condiciones específicas para obtener acceso gratuito al Metrobús.

SSC aclara por qué no pudieron ingresar

La polémica surgió luego de que varias mujeres aseguraran que su credencial les daba derecho a la gratuidad, pero las reglas del Metrobús establecen otros requisitos.
La polémica surgió luego de que varias mujeres aseguraran que su credencial les daba derecho a la gratuidad, pero las reglas del Metrobús establecen otros requisitos.

Tras la difusión del video, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México explicó que el incidente no se originó porque las mujeres no contaran con una identificación, sino porque no cumplían con los requisitos establecidos para utilizar gratuitamente el sistema.

De acuerdo con la explicación proporcionada por la autoridad, las pasajeras tenían una edad menor a los 70 años y no presentaban alguna discapacidad que las hiciera beneficiarias de la gratuidad contemplada para el Metrobús.

La dependencia señaló que las condiciones para acceder sin costo se encuentran establecidas en los puntos de ingreso, por lo que contar con una credencial del INAPAM no significa automáticamente que cualquier persona pueda utilizar gratuitamente el Metrobús.

Este punto se convirtió en el centro de la controversia, debido a que existe una diferencia entre los criterios aplicados en distintos sistemas de transporte de la capital.

¿Por qué existe confusión con la edad?

Ilustración de hombre adulto mayor sosteniendo una credencial con foto, sello del águila mexicana y texto, junto al logotipo del INAPAM en un fondo geométrico.
Un hombre adulto mayor mexicano sonriente muestra su credencial del INAPAM, con el logotipo de la institución al lado en un fondo abstracto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Parte de la discusión surgió porque los usuarios del Metro de la Ciudad de México tienen condiciones diferentes para acceder gratuitamente.

En el caso del Metro, la gratuidad para personas adultas mayores contempla una edad a partir de los 60 años, situación que puede generar confusión entre quienes utilizan ambos sistemas de transporte.

Por ello, algunas personas pueden considerar que tener 60 años y contar con una identificación del INAPAM es suficiente para acceder sin pagar en cualquier transporte público de la capital.

El caso ocurrido en la Línea 5 del Metrobús terminó evidenciando precisamente esa diferencia entre las reglas de los sistemas.

Aunque las mujeres denunciaron públicamente lo ocurrido y señalaron a la policía por impedirles el paso, la aclaración de la SSC modificó el contexto inicial que acompañó la viralización del video.

La polémica también abrió un debate en redes sociales sobre la necesidad de que los usuarios conozcan las condiciones específicas de cada sistema de transporte para evitar situaciones similares.

Así, lo que comenzó como una confrontación en los torniquetes entre un grupo de mujeres y una oficial terminó convirtiéndose en una discusión sobre la gratuidad para adultos mayores, el uso de la tarjeta INAPAM y las diferencias entre las reglas del Metro y el Metrobús de la CDMX.

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