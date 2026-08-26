México

Huelga en Monte de Piedad: qué pasa con el sueldo de sus empleados tras 11 meses de paro

300 sucursales siguen sin apertura desde hace casi un año

Vista desde atrás de personas en una fila dispersa frente a una sucursal cerrada del Nacional Monte de Piedad, con bandera rojinegra y logo institucional visibles.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La huelga en el Nacional Monte de Piedad ha dejado a cientos de trabajadores sin salario durante casi 11 meses, la disputa legal afecta a más de 300 sucursales en todo el país.

El paro laboral comenzó el 1 de octubre de 2025 y durante ese periodo, los trabajadores no han recibido sueldo ni prestaciones, lo que ha impactado de manera directa en su economía.

Las protestas se mantienen vivas, con manifestaciones recientes frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los sindicatos exigen una pronta resolución del conflicto, la judialización del caso para determinar la existencia o no existencia de la huelga podría alargar el proceso un año.

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¿Qué ocurre con el salario y la situación de los empleados tras 11 meses de paro?

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Las personas que integran la plantilla del Monte de Piedad han dejado de percibir salario y prestaciones desde el inicio de la huelga, lo que los ha forzado a buscar otras fuentes de ingreso.

La falta de pago ha sido el principal detonante de la presión social y sindical para que se resuelva el conflicto.

El paro laboral en el Nacional Monte de Piedad, que suma casi un año, ha dejado a los trabajadores sin remuneración ni acceso a sus derechos contratados.

Mientras tanto, la empresa no ha reabierto sus más de 300 sucursales, lo que ha afectado tanto a empleados como a usuarios habituales de la institución prendaria.

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Qué pide el sindicato del Nacional Monte de Piedad

La base trabajadora ha presentado una lista de exigencias que buscan restablecer sus derechos laborales y mejorar sus condiciones:

  • Respeto íntegro al Contrato Colectivo de Trabajo.
  • Oposición a cambios en asignación de plazas y sistema de promociones internas.
  • Garantía de mecanismos transparentes y justos para ascensos.
  • Rechazo a cualquier intento de debilitar o eliminar la representación sindical.
  • Mejora de condiciones salariales y laborales para toda la plantilla.
Infografía con ilustraciones de una fachada en huelga, un mapa de México con marcas, un teléfono, un contrato, una escalera y un mazo judicial.
Una infografía de Infobae explica que la huelga en el Nacional Monte de Piedad en México deja 11 meses sin sueldo a los trabajadores y afecta a más de 300 sucursales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con líderes sindicales, el conflicto se originó por presuntas violaciones al Contrato Colectivo y por la imposición de nuevas reglas que, afirman, afectan la antigüedad y los derechos de los empleados.

El Sindicato Independiente, que agrupa a unos 700 trabajadores, ha señalado que la falta de ingresos ha obligado a sus miembros a buscar otras alternativas laborales fuera de la institución, mientras persiste la incertidumbre sobre una posible solución.

Sheinbaum reacciona al conflicto en el Monte de Piedad

El gobierno federal, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ha intervenido para buscar una salida al conflicto.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó información adicional sobre la huelga y pidió a la Secretaría mantener la comunicación constante con ambas partes.

Las autoridades han propuesto una solución democrática, basada en la votación directa y secreta de los trabajadores respecto a cualquier acuerdo alcanzado.

En caso de no lograrse un consenso, el asunto pasaría al Poder Judicial para determinar la legalidad de la huelga.

En paralelo, la Suprema Corte de Justicia decidió atraer el caso para analizar si la declaratoria de inexistencia de la huelga se ajusta al marco legal.

Qué deben hacer las personas con empeños en el Monte de Piedad

monte de piedad PALABRAS CLAVE: monte de piedad; huelga
La reapertura de sucursales del Nacional Monte de Piedad dependerá de un acuerdo con el sindicato, mientras millones de usuarios permanecen afectados. CRÉDITO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO
  • Conserva siempre la boleta de empeño y revisa periódicamente el estado de tu contrato.
  • Consulta únicamente los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad para verificar información y evitar intermediarios.
  • Las prendas empeñadas permanecen resguardadas en bóvedas, bajo protocolos de seguridad habituales; no podrán ser entregadas hasta que se reanude la atención presencial.
  • Puedes continuar realizando pagos, abonos o refrendos a través de la web, la app, transferencias SPEI, sucursales Banamex y tiendas OXXO.
  • Los intereses del préstamo siguen acumulándose conforme a la tasa original, incluso durante la huelga.
  • Si ya liquidaste el total de tu préstamo, tu prenda seguirá bajo custodia sin cobro extra por resguardo hasta la reapertura.
  • La institución ha extendido los plazos y eliminado temporalmente algunas comisiones para ciertos pagos, además de establecer un calendario extraordinario para la comercialización de prendas.
  • Si deseas recuperar una prenda completamente pagada, puedes iniciar trámites individuales ante Profeco o el Tribunal Laboral, aunque la devolución dependerá de resoluciones legales y del fin de la huelga.

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