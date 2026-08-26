Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

El delito por el que fue sentenciado ocurrió en noviembre del año 2014. Crédito: FGJEM

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Un comerciante en el municipio de Nezahualcóyotl sufrió amenazas de quienes le exigieron dinero bajo intimidación. Más de una década después, la justicia del Estado de México cerró ese ciclo.

Arturo Iván Arvizu Torres recibió una sentencia de 43 años y nueve meses de prisión por el delito de extorsión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante un juez local las pruebas que acreditaron su responsabilidad. Además de la pena de cárcel, el órgano jurisdiccional le suspendió sus derechos civiles y políticos.

Según reportes oficiales, el crimen inició el 6 de noviembre de 2014, cuando dos individuos ingresaron al negocio de la víctima, ubicado en Nezahualcóyotl, y le entregaron un papel con un número telefónico al que debía llamar. Al hacerlo, recibió amenazas directas contra su persona, su familia y su establecimiento, condicionadas al pago de una cantidad de dinero en efectivo.

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Dos sujetos entraron al negocio y entregaron un papel con el número al que debía llamar

La mecánica del delito combinó presencia física e intimidación telefónica. Primero, los dos individuos se presentaron en el establecimiento comercial para dejar las instrucciones. Después, a través de la llamada, un tercero exigió el dinero y dejó en claro las consecuencias de no pagar: daño a la víctima, a su familia o al negocio.

Ante las amenazas, el comerciante tomó la decisión de reportar el hecho a las autoridades mediante la línea de emergencias. Esa denuncia fue el punto de partida de la investigación que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México desarrolló hasta llevar el caso a juicio.

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Policía Federal detuvo al sentenciado cuando fue a cobrar el dinero

Días después de la llamada amenazante, Arturo Iván Arvizu se presentó personalmente en el negocio para recoger el pago exigido. La víctima entregó una parte del dinero, pero en cuanto el sentenciado se retiró del lugar, elementos de la extinta Policía Federal lo detuvieron. Fue trasladado de inmediato a sede ministerial y puesto a disposición de la autoridad judicial.

Fue detenido cuando intentaba cobrar la extorsión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez bajo custodia, Arvizu Torres fue internado en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, donde posteriormente quedó vinculado a proceso.

Durante esa etapa, el agente del Ministerio Público reunió y presentó ante el juez con sede en Nezahualcóyotl las evidencias que sostuvieron la acusación en su contra.

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La Fiscalía Edomex acreditó la culpabilidad y el juez impuso 43 años y nueve meses

Con base en el cúmulo de pruebas aportadas por la Representación Social, el órgano jurisdiccional determinó la culpabilidad de Arturo Iván Arvizu Torres en el delito de extorsión. La pena impuesta fue de 43 años y nueve meses de prisión, acompañada de la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

La Fiscalía habilitó distintos canales para que cualquier persona que reconozca al sentenciado como probable responsable de otro delito pueda denunciarlo. El correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y la línea telefónica 800 702 8770 están disponibles para realizar el reporte.

Diez días antes, un juez de Ecatepec condenó a 40 años a otra extorsionadora

En otros hechos, el pasado 15 de agosto la FGJEM compartió que obtuvo de un juez con sede en Ecatepec la sentencia de 40 años de prisión contra Fernanda Elizabeth García Ruiz, quien se presentó junto a otra mujer en un predio donde la víctima supervisaba la construcción de su vivienda.

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Fernanda Elizabeth García Ruiz fue sentenciada a 40 años de prisión por extorsión agravada en Ecatepec. Crédito: FGJEM

Ambas se identificaron como integrantes de la Confederación de Trabajadores de México y exigieron 5 mil pesos bajo amenaza de clausurar la obra y llamar a un grupo delictivo para causar daño físico.

La propietaria no pagó y pidió ayuda a policías municipales que circulaban por el lugar. Los agentes detuvieron a las dos mujeres en ese momento. La FGJEM aportó las pruebas ante el juzgador, quien además de los 40 años de prisión le suspendió a García Ruiz sus derechos civiles y políticos. La situación legal de la segunda detenida no fue informada por la fiscalía.

Los fallos de Nezahualcóyotl y Ecatepec llegaron con diez días de diferencia y acumularon 83 años y nueve meses de prisión. Detrás de ambos estuvo la misma institución: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que en los dos casos aportó las pruebas que sostuvieron la condena ante el juez.

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