‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

En el camino buscará ser la "Mejor Película Internacional" de los próximos Premios Óscar (En el camino - David Pablos)

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En el camino busca un lugar entre las nominadas al Óscar a Mejor Película Internacional en la edición 99 de la ceremonia, programada para el 14 de marzo de 2027. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas seleccionó este martes el largometraje del director tijuanense David Pablos como la carta de México para competir por la estatuilla dorada.

La cinta acumula 13 nominaciones a los Premios Ariel 2026 —en igual número de categorías— y encabeza la lista de candidatas de esa ceremonia, que se celebra este 3 de octubre en Ciudad de México en el marco del 80 aniversario de la AMACC.

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David Pablos tardó diez años en llevar esta historia a la pantalla

ARCHIVO - El actor Osvaldo Sánchez, de izquierda a derecha, el actor Víctor Prieto, el director David Pablos, el actor Giovanni Ontiveros y el actor Hemir Causin posan en la alfombra roja de la película "En el camino" en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México, el martes 14 de octubre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista, archivo)

La película nació de una investigación larga. David Pablos pasó una década documentando la vida en las rutas carreteras del norte del país, apoyado en estudios y en entrevistas directas con camioneros que transitan un mundo donde la homosexualidad sigue siendo juzgada y castigada.

El resultado es una road movie de 93 minutos filmada íntegramente en Ciudad Juárez, Chihuahua, producida por Diego Luna a través de Animal de Luz Films y La Corriente del Golfo, empresa que Luna fundó junto a Gael García Bernal.

Veneno y Muñeco: una historia de fuga en el norte de México

En el camino de David Pablos. (Instagram)

La trama sigue a Veneno, un joven errante que sobrevive entre paradores de carretera vendiendo droga al menudeo y ofreciendo favores sexuales a camioneros. Un día convence a Muñeco, transportista solitario, de llevarlo en su tráiler.

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Lo que empieza como un trato de conveniencia deriva en romance. Muñeco tiene esposa e hijos; Veneno arrastra una deuda con los carteles. La huida se convierte en el único camino posible para los dos.

Víctor Prieto encarna a Veneno en su debut absoluto frente a cámara. Pablos declaró que el 99% del reparto son actores naturales y que la esencia de la película vive en los rostros que la habitan. Osvaldo Sánchez, con trayectoria consolidada, da vida a Muñeco y compite al Ariel en la categoría de Mejor Actor.

El director David Pablos de la película "En el camino" posa para un retrato en el Festival de Cine de Morelia en México, el miércoles 15 de octubre de 2025. (Foto AP /Berenice Bautista)

Venecia le dio dos premios; Morelia, dos más

En el camino tuvo su estreno mundial el 4 de septiembre de 2025 en la sección Orizzonti del 82 Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el premio a Mejor Película de esa sección y el Queer Lion Award, galardón que reconoce la mejor película con temática LGBTQ+ del festival.

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Después de Venecia, la cinta viajó a la 70ª Semana Internacional de Cine de Valladolid y al 23 Festival Internacional de Cine de Morelia, donde Prieto y Sánchez se llevaron los premios a Mejor Actor y la fotografía de Ximena Amann se alzó con el de Mejor Fotografía.

13 candidaturas al Ariel

De las 151 producciones inscritas para los Ariel 2026, En el camino acumuló candidaturas en Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor, Mejor Coactuación Masculina, Mejor Revelación Actoral, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Música Original, Mejor Vestuario, Mejores Efectos Visuales, Mejor Maquillaje, Mejor Diseño de Arte y Mejor Edición.

La segunda cinta más nominada es Aún es de noche en Caracas, coproducción entre México y Venezuela producida por Edgar Ramírez, con nueve menciones. La sigue El diablo fuma (y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja), del realizador Ernesto Martínez Bucio, con ocho, entre ellas Mejor Película y Mejor Dirección.

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La AMACC también elige a ‘Moscas’ para los Goya 2027

Osvaldo Sánchez y David Pablos, actor y director de En el Camino. (Instagram)

La misma decisión de la AMACC designó a Moscas, del cineasta Fernando Eimbcke, como la representante de México ante los Premios Goya en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. La edición 41 de esos galardones se celebra a inicios de febrero en España.

Moscas compitió en la Berlinale 2026 por el Oso de Oro junto a otros 22 títulos y obtuvo el Premio del Jurado Ecuménico en la sección Panorama. Eimbcke regresa al blanco y negro —su sello desde Temporada de patos (2004)— con una historia grabada en Ciudad de México que atraviesa la enfermedad y el duelo desde la mirada del pequeño Cristian, interpretado por Bastian Escobar.

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