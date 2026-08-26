Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul

El Conejo respaldó el salto al extranjero tras el gran torneo del Pitbull con la Selección Mexicana, pero insistió en que debe seguir respondiendo en La Noria. (Especial)

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La incertidumbre sobre el futuro de Erik Lira mantiene en gran tensión a Cruz Azul y a la Liga MX. El capitán celeste, tras un destacado Mundial 2026, se encuentra en el centro de negociaciones que lo acercan al AS Mónaco de la Ligue 1.

En medio de los rumores y la presión mediática, la voz de un referente histórico del club apareció para marcar el rumbo de la conversación.

El Conejo Pérez afirma que, mientras no se oficialice la transferencia, Erik Lira debe seguir respondiendo con Cruz Azul. REUTERS/Daniel Becerril

Se trata de Óscar “Conejo” Pérez, quien ofreció un mensaje que combinó experiencia, disciplina y empatía. Sus palabras no sólo fueron dirigidas al mediocampista, sino también al entorno cementero, que atraviesa un momento de aparente crisis deportiva.

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El consejo de un referente cementero a Erik Lira

En entrevista con Claro Sports, el Conejo fue muy claro: mientras la transferencia no se oficialice, Erik debe seguir respondiendo con Cruz Azul: “Mientras no se concrete nada, tengo que seguir jugando con mi club, esa es mi idea”, subrayando la importancia de mantener la concentración y el compromiso.

Además, reconoció que el mediocampista tiene méritos suficientes para dar el salto, pues su actuación en la Copa del Mundo lo colocó entre los mejores de la Selección Mexicana.

Pérez reconoció que el Mundial 2026 coloca a Erik Lira entre los mejores de la Selección Mexicana y respalda su salto a Europa. REUTERS/Daniel Becerril

Para Pérez, esa experiencia internacional es un argumento más que sólido para buscar Europa, aunque insistió en que la disciplina debe prevalecer hasta que el acuerdo sea oficial.

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El Conejo pide calma en medio de la presión

El mensaje del Conejo también apuntó al vestidor cementero. Recordó que “Cruz Azul es un equipo grande”, siempre bajo exigencia, y pidió a los jugadores aislarse de la presión externa.

La Máquina atraviesa un bajón con derrotas consecutivas, pero Pérez confía en que la plantilla tiene calidad de sobra para revertir la situación.

Cruz Azul acumula derrotas consecutivas y el Conejo señaló que la clave está en recuperar la contundencia de un equipo grande. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para él, la clave está en recuperar el orden táctico y la contundencia, factores que han faltado en las últimas jornadas. Así, su voz funciona como recordatorio de que la grandeza del club se sostiene en disciplina y calma, incluso en los momentos más turbulentos.

El sueño europeo como oportunidad generacional

Más allá de la prudencia, Óscar confesó que nunca pudo cumplir el sueño de jugar en el extranjero, por lo que entiende perfectamente lo que significa para Lira tener esa posibilidad: “Ojalá que se pueda concretar… sería un gran representante mexicano fuera del país”.

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Aunque el fichaje con el Mónaco aún dependría de ajustes administrativos y de la liberación de una plaza de extranjero, la narrativa ya se siente como un adiós inevitable.

La inminente salida de Erik Lira mantiene en tensión a Cruz Azul y a la Liga MX ante negociaciones con el AS Mónaco de la Ligue 1. REUTERS/Eloisa Sanchez

Entre nostalgia y orgullo, la afición acompaña al “Pitbull” en sus posibles últimos días en La Noria, mientras la voz del Conejo Pérez se erige como puente entre la tradición cementera y la nueva generación que busca abrirse camino en Europa.