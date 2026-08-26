Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

Celia Maya, titular del TDJ, se comprometió a que habrá mayor capacitación para jueces en materia de desaparición forzada. Crédito: X / @tdjmex

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El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) estudiará mecanismos para llevar a cabo una mayor capacitación en materia de desaparición forzada dirigida a jueces y magistrados, reveló este martes la presidenta del organismo, Celia Maya García.

El anunció fue hecho por el TDJ durante el conversatorio “Desaparición forzada. Justicia, responsabilidad y deber institucional”, celebrado de manera virtual, espacio de diálogo en el que se abordó el rol de los juzgadores y de la disciplina judicial frente a uno de los delitos más graves del país.

Necesario capacitar y sensibilizar a los jueces del país

Uno de los temas que se abordó durante el conservatorio fue la aplicación efectiva de las herramientas legales existentes en materia de búsqueda de personas, entre ellas el amparo buscador y la declaración especial de ausencia.

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Sin dejar de lado, el fortalecimiento de la capacitación y sensibilización de los importadores de justicia y de mejorar la coordinación entre autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia para hacer más eficaces las investigaciones.

Poder Judicial es consciente de la magnitud del problema de desaparición

Durante su intervención, Celia Maya García, magistrada presidenta del TDJ, reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está consciente de la responsabilidad que tiene en esa materia, al tiempo que reconoció la participación de jueces y del activista como un ejercicio que permite visibilizar la magnitud de la crisis.

XALAPA, VERACRUZ, 19ABRIL2019.- Madres de personas desaparecidas integrantes de distintos colectivos en viacrucis recorrieron calles de la colonia 21 de marzo en la capital del estado, cargando una cruz que llevaba imágenes de sus familiares culminaron su recorrido en la iglesia de "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" donde colocaron la cruz junto al Cristo expuesto. Las madres exigían ser parte de las investigaciones y búsquedas, esto tras el nuevo hallazgo esta semana donde anuncio la fiscalía que encontraron al menos 36 puntos positivos que, presuntamente se encontraría en el municipio de Ursulo Galván. Los familiares expusieron "Sin las familias no". FOTO: ALBERTO ROA / CUARTOSCURO.COM

También indicó que el Tribunal tomará en cuenta los planteamientos expuestos; en especial, aquellos que abordan la necesidad de una mayor coordinación con las autoridades investigadoras, “a fin de que los jueces puedan orientar y fortalecer las investigaciones en casos de desaparición”.

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Prometen contribución para atender este delito

Maya García reiteró que, al interior del Pleno del TDJ, analizarán mecanismos para instrumentar una mayor capacitación en la materia dirigida a juezas, jueces, magistradas y magistrados.

Asimismo, la funcionaria insistió en el compromiso institucional de contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, a la atención de la desaparición de personas en el país.

Por su parte, la magistrada Indira Isabel García Pérez sostuvo que los juzgadores deben mantener y fortalecer el trato digno, la sensibilización y su vocación de servicio.

Tribunal debe evaluar funcionamiento de órganos jurisdiccionales

Juan Carlos Lozada, activista y buscador, precisó que el trabajo del TDJ no es revisar el sentido de las sentencias. Su función es evaluar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y determinar si hay conductas u omisiones que deriven en responsabilidad administrativa.

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Mientras que la magistrada Elizabeth Franco Cervantes y la jueza Delia Icela Quiroa Flores Valdez coincidieron en la importancia de la sensibilización.

Personas desaparecidas en México

La desaparición de personas en México es una crisis que parece no tener fin, y que ha experimentado algunos cambios en su registro desde la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

La familia de las jóvenes pide celeridad en el caso ya que ubicaron a la persona que las contactó Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, al 25 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 133 mil 398 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que exhibe la magnitud del problema en nuestro país.

Pese a los esfuerzos de las autoridades para minimizar esta crisis, cualquier acción que ayude a prevenirlo y que lleve a la justicia, no se debe de echar en saco roto, como ocurrió con lo hoy presentado por el TDJ.

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En consecuencia, toma mayor relevancia lo expuesto por el Tribunal de Disciplina, respecto a que es necesaria una mayor capacitación para jueces sobre uno de los delitos más graves del país, que es la desaparición forzada.