México

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

La titular del organismo Celia Maya adelantó que los juzgadores se pondrán al día para hacer frente al delito de la desaparición forzada

Celia Maya, titular del TDJ, se comprometió a que habrá mayor capacitación para jueces en materia de desaparición forzada. Crédito: X / @tdjmex
Celia Maya, titular del TDJ, se comprometió a que habrá mayor capacitación para jueces en materia de desaparición forzada. Crédito: X / @tdjmex
Guardar

El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) estudiará mecanismos para llevar a cabo una mayor capacitación en materia de desaparición forzada dirigida a jueces y magistrados, reveló este martes la presidenta del organismo, Celia Maya García.

El anunció fue hecho por el TDJ durante el conversatorio “Desaparición forzada. Justicia, responsabilidad y deber institucional”, celebrado de manera virtual, espacio de diálogo en el que se abordó el rol de los juzgadores y de la disciplina judicial frente a uno de los delitos más graves del país.

Necesario capacitar y sensibilizar a los jueces del país

Uno de los temas que se abordó durante el conservatorio fue la aplicación efectiva de las herramientas legales existentes en materia de búsqueda de personas, entre ellas el amparo buscador y la declaración especial de ausencia.

PUBLICIDAD

Sin dejar de lado, el fortalecimiento de la capacitación y sensibilización de los importadores de justicia y de mejorar la coordinación entre autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia para hacer más eficaces las investigaciones.

Poder Judicial es consciente de la magnitud del problema de desaparición

Durante su intervención, Celia Maya García, magistrada presidenta del TDJ, reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está consciente de la responsabilidad que tiene en esa materia, al tiempo que reconoció la participación de jueces y del activista como un ejercicio que permite visibilizar la magnitud de la crisis.

XALAPA, VERACRUZ, 19ABRIL2019.- Madres de personas desaparecidas integrantes de distintos colectivos en viacrucis recorrieron calles de la colonia 21 de marzo en la capital del estado, cargando una cruz que llevaba imágenes de sus familiares culminaron su recorrido en la iglesia de "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" donde colocaron la cruz junto al Cristo expuesto. Las madres exigían ser parte de las investigaciones y búsquedas, esto tras el nuevo hallazgo esta semana donde anuncio la fiscalía que encontraron al menos 36 puntos positivos que, presuntamente se encontraría en el municipio de Ursulo Galván. Los familiares expusieron "Sin las familias no". FOTO: ALBERTO ROA / CUARTOSCURO.COM
XALAPA, VERACRUZ, 19ABRIL2019.- Madres de personas desaparecidas integrantes de distintos colectivos en viacrucis recorrieron calles de la colonia 21 de marzo en la capital del estado, cargando una cruz que llevaba imágenes de sus familiares culminaron su recorrido en la iglesia de "Nuestra Señora del Sagrado Corazón" donde colocaron la cruz junto al Cristo expuesto. Las madres exigían ser parte de las investigaciones y búsquedas, esto tras el nuevo hallazgo esta semana donde anuncio la fiscalía que encontraron al menos 36 puntos positivos que, presuntamente se encontraría en el municipio de Ursulo Galván. Los familiares expusieron "Sin las familias no". FOTO: ALBERTO ROA / CUARTOSCURO.COM

También indicó que el Tribunal tomará en cuenta los planteamientos expuestos; en especial, aquellos que abordan la necesidad de una mayor coordinación con las autoridades investigadoras, “a fin de que los jueces puedan orientar y fortalecer las investigaciones en casos de desaparición”.

PUBLICIDAD

Prometen contribución para atender este delito

Maya García reiteró que, al interior del Pleno del TDJ, analizarán mecanismos para instrumentar una mayor capacitación en la materia dirigida a juezas, jueces, magistradas y magistrados.

Asimismo, la funcionaria insistió en el compromiso institucional de contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, a la atención de la desaparición de personas en el país.

Por su parte, la magistrada Indira Isabel García Pérez sostuvo que los juzgadores deben mantener y fortalecer el trato digno, la sensibilización y su vocación de servicio.

Tribunal debe evaluar funcionamiento de órganos jurisdiccionales

Juan Carlos Lozada, activista y buscador, precisó que el trabajo del TDJ no es revisar el sentido de las sentencias. Su función es evaluar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y determinar si hay conductas u omisiones que deriven en responsabilidad administrativa.

Mientras que la magistrada Elizabeth Franco Cervantes y la jueza Delia Icela Quiroa Flores Valdez coincidieron en la importancia de la sensibilización.

Personas desaparecidas en México

La desaparición de personas en México es una crisis que parece no tener fin, y que ha experimentado algunos cambios en su registro desde la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.

La familia de las jóvenes pide celeridad en el caso ya que ubicaron a la persona que las contactó Foto: Captura de pantalla
La familia de las jóvenes pide celeridad en el caso ya que ubicaron a la persona que las contactó Foto: Captura de pantalla

Sin embargo, al 25 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 133 mil 398 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que exhibe la magnitud del problema en nuestro país.

Pese a los esfuerzos de las autoridades para minimizar esta crisis, cualquier acción que ayude a prevenirlo y que lleve a la justicia, no se debe de echar en saco roto, como ocurrió con lo hoy presentado por el TDJ.

En consecuencia, toma mayor relevancia lo expuesto por el Tribunal de Disciplina, respecto a que es necesaria una mayor capacitación para jueces sobre uno de los delitos más graves del país, que es la desaparición forzada.

Temas Relacionados

MéxicoTribunal de Disciplina JudicialDesaparición ForzadaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

El hígado graso puede avanzar durante años sin mostrar síntomas evidentes, aprende cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

En medio de las críticas que recibió el seleccionado nacional por volver a la Liga MX, Joserra defendió su decisión

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La cinta de David Pablos representará a México en la próxima contienda por el galardón más importante del cine

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se incendia auto en segundo piso del Periférico

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 25 de agosto: se incendia auto en segundo piso del Periférico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

ENTRETENIMIENTO

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La Casa de los Famosos México EN VIVO: primera llamada para la gala

Preocupa estado de salud de Antrax: ex MasterChef podría sufrir necrosis por grave accidente en la cocina

Sol León acepta pelear con Niurka Marcos pero le pone tres condiciones antes de subirse al ring

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

DEPORTES

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul

Así fue como Chivas le respondió al Loco Abreu, entrenador de Xolos, tras polémica sobre quién tiene más mexicanos

“Decepcionó profundamente”: Prensa de Bélgica destroza al Chino Huerta ante su regreso al futbol mexicano

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos