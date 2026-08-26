Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) estudiará mecanismos para llevar a cabo una mayor capacitación en materia de desaparición forzada dirigida a jueces y magistrados, reveló este martes la presidenta del organismo, Celia Maya García.
El anunció fue hecho por el TDJ durante el conversatorio “Desaparición forzada. Justicia, responsabilidad y deber institucional”, celebrado de manera virtual, espacio de diálogo en el que se abordó el rol de los juzgadores y de la disciplina judicial frente a uno de los delitos más graves del país.
Necesario capacitar y sensibilizar a los jueces del país
Uno de los temas que se abordó durante el conservatorio fue la aplicación efectiva de las herramientas legales existentes en materia de búsqueda de personas, entre ellas el amparo buscador y la declaración especial de ausencia.
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Sin dejar de lado, el fortalecimiento de la capacitación y sensibilización de los importadores de justicia y de mejorar la coordinación entre autoridades jurisdiccionales y de procuración de justicia para hacer más eficaces las investigaciones.
Poder Judicial es consciente de la magnitud del problema de desaparición
Durante su intervención, Celia Maya García, magistrada presidenta del TDJ, reconoció que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está consciente de la responsabilidad que tiene en esa materia, al tiempo que reconoció la participación de jueces y del activista como un ejercicio que permite visibilizar la magnitud de la crisis.
También indicó que el Tribunal tomará en cuenta los planteamientos expuestos; en especial, aquellos que abordan la necesidad de una mayor coordinación con las autoridades investigadoras, “a fin de que los jueces puedan orientar y fortalecer las investigaciones en casos de desaparición”.
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Prometen contribución para atender este delito
Maya García reiteró que, al interior del Pleno del TDJ, analizarán mecanismos para instrumentar una mayor capacitación en la materia dirigida a juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Asimismo, la funcionaria insistió en el compromiso institucional de contribuir, desde el ámbito de sus atribuciones, a la atención de la desaparición de personas en el país.
Por su parte, la magistrada Indira Isabel García Pérez sostuvo que los juzgadores deben mantener y fortalecer el trato digno, la sensibilización y su vocación de servicio.
Tribunal debe evaluar funcionamiento de órganos jurisdiccionales
Juan Carlos Lozada, activista y buscador, precisó que el trabajo del TDJ no es revisar el sentido de las sentencias. Su función es evaluar el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y determinar si hay conductas u omisiones que deriven en responsabilidad administrativa.
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Mientras que la magistrada Elizabeth Franco Cervantes y la jueza Delia Icela Quiroa Flores Valdez coincidieron en la importancia de la sensibilización.
Personas desaparecidas en México
La desaparición de personas en México es una crisis que parece no tener fin, y que ha experimentado algunos cambios en su registro desde la recta final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
Sin embargo, al 25 de agosto de 2026, la Comisión Nacional de Búsqueda reporta 133 mil 398 personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que exhibe la magnitud del problema en nuestro país.
Pese a los esfuerzos de las autoridades para minimizar esta crisis, cualquier acción que ayude a prevenirlo y que lleve a la justicia, no se debe de echar en saco roto, como ocurrió con lo hoy presentado por el TDJ.
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En consecuencia, toma mayor relevancia lo expuesto por el Tribunal de Disciplina, respecto a que es necesaria una mayor capacitación para jueces sobre uno de los delitos más graves del país, que es la desaparición forzada.
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