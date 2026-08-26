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Resultados Lotería Nacional Sorteo Mayor 4025: premio mayor y números ganadores del martes 25 de agosto

El plazo para presentar el reclamo del premio abarcará 60 días naturales y comenzará a contarse a partir del día posterior a la publicación de los resultados

Lotería Nacional.
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El Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 25 de agosto de 2026, conmemora la fundación y evolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), destacando su importancia como garante de la legalidad y la protección de los derechos de los contribuyentes en México.

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La emisión reconoce el proceso histórico iniciado en 1936, cuando Lázaro Cárdenas del Río impulsó la creación de un órgano independiente para resolver controversias fiscales, marcando así el inicio de una justicia técnica y especializada.

A través de los años, el Tribunal ha ampliado sus atribuciones y consolidado su autonomía, hasta convertirse en pieza clave dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y en la vigilancia del actuar de la administración pública federal.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4025 de la Lotería Nacional del martes 25 de agosto

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 57963
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 43377
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 17781
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 53355
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 22126
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 24056
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 36090
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 42147
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 16859
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 19936
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 53295
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 44242

Reintegros: 1, 7 y 3.

¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

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Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

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