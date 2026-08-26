Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Pedro Humberto de la Cruz fue detenido la mañana de este 25 de agosto. Crédito: Gobierno de Juchipila

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El director de Seguridad Pública Municipal de Juchipila, Zacatecas, Pedro Humberto de la Cruz Balvanera fue detenido este martes 25 de agosto de 2026 a las 11:16 de la mañana derivado de una orden judicial por el delito de secuestro agravado.

En el mismo operativo fue aprehendido también un elemento de la Policía Municipal. Las detenciones se ejecutaron en el marco del operativo SAGAZ —Seguridad Aguascalientes y Zacatecas— mediante el cumplimiento de dos órdenes de cateo y dos órdenes de aprehensión.

De la Cruz Balvanera figuró como director de Seguridad Pública en el segundo Informe de Gobierno de la administración municipal 2021-2024, encabezada por la presidenta municipal María del Rocío Moreno Sánchez. El funcionario también aparece en el directorio vigente del Ayuntamiento de Juchipila, correspondiente a la administración 2024-2027 del presidente municipal José María Castro Félix.

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El Registro Nacional de Detenciones identifica al director como “Aquiles”

El Registro Nacional de Detenciones, consultado por Infobae México registra a Pedro Humberto de la Cruz Balvanera con el alias “Aquiles”. El documento lo describe como masculino de complexión obesa, moreno, sin tatuajes ni bigote, vestido con pantalón azul marino, playera azul marino tipo polo y bota táctica, por lo que habría estado vestido con el uniforme de la institución al momento de la captura.

El RND señala que la captura fue realizada a las 11 de la mañana con 16 minutos. Crédito: RND

El estatus del funcionario en el sistema era de traslado informativo al momento de la consulta. La hora de detención registrada en el RND es las 11:16 de la mañana del martes 25 de agosto de 2026.

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Fiscal de Zacatecas confirmó las detenciones en entrevista tras sesión de Protección Civil

El fiscal general de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, confirmó las detenciones en una entrevista con medios de comunicación al término de la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil e Instalación del Puesto de Comando. Precisó que las aprehensiones se realizaron en coordinación con la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad del Estado de Zacatecas, dentro del operativo SAGAZ.

El fiscal respondió a preguntas de medios de comunicación luego del encuentro oficial. Crédito: FGEZ

Camacho Osnaya descartó que los detenidos tuvieran vínculo con el caso conocido como “La China”, otro expediente activo en la entidad relacionado con una red de reclutamiento ligada al CJNG. Ante los medios, el fiscal fue directo: “Es un tema totalmente distinto”.

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Según el fiscal, tanto el director de seguridad de Juchipila como el elemento municipal fueron detenidos en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado.

El fiscal detalló que el operativo SAGAZ arrancó hace poco más de un mes y medio. Desde entonces acumuló resultados en distintos frentes: detenciones, aseguramiento de máquinas tragamonedas y acciones de prevención en zonas de interés de grupos delincuenciales. “Se ha tocado diversos puntos sensibles y de intereses de los grupos delincuenciales”, sostuvo Camacho Osnaya.

Operativo SAGAZ suma detenciones de servidores públicos en varios municipios de Zacatecas

Las aprehensiones de este martes en Juchipila no fueron las primeras contra servidores públicos en el marco del operativo SAGAZ. El fiscal mencionó que previamente cayó un funcionario en la zona de Teúl, en otro resultado del mismo operativo.

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Camacho Osnaya señaló que el trabajo de proximidad con la ciudadanía fue determinante. “Ese contacto con la ciudadanía nos ha permitido recabar distintas denuncias y que se han trabajado”, dijo el fiscal.

El operativo contempló también una estrategia de prevención. Además de las acciones contra grupos delincuenciales, SAGAZ incluyó desde su arranque tareas de proximidad social y presencia en puntos considerados sensibles para la seguridad en Aguascalientes y Zacatecas.

Fuerzas federales y estatales desplegadas en Juchipila tras las detenciones

Tras las aprehensiones, las autoridades mantuvieron un despliegue de elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el municipio de Juchipila. El operativo abarcó no solo los puntos donde se ejecutaron los cateos, sino también un centro de seguridad en la localidad.

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El fiscal pidió a la población atender las indicaciones de las autoridades y reportó que la situación en el municipio estaba bajo control total. “Solicitamos a la ciudadanía, a la población, hacer caso de manera muy atenta a todas las autoridades”, indicó Camacho Osnaya en la entrevista con medios.