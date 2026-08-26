México

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

El hígado graso puede avanzar durante años sin mostrar síntomas evidentes, aprende cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde

Infografía sobre el hígado graso dividida en cuatro secciones con texto e íconos explicativos y el logotipo de Infobae en el pie de página.
Factores de riesgo, síntomas y complicaciones del hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sentirse agotado sin razón aparente puede tener una causa subestimada y silenciosa: el hígado graso.

Esta condición, actualmente llamada MASLD (enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica), afecta a millones de personas en el mundo, muchas de las cuales desconocen que la padecen.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) y la American Liver Foundation, la mayoría de quienes tienen hígado graso no presentan síntomas claros, lo que retrasa el diagnóstico y permite que el daño avance sin notarse durante años.

MASLD: redefinición y magnitud de la amenaza

La comunidad médica internacional, incluyendo la Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado y las guías europeas EASL–EASD–EASO, ha reemplazado el antiguo término NAFLD por MASLD para resaltar su vínculo con alteraciones metabólicas como obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión.

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Esta acumulación de grasa en el hígado, no relacionada con el consumo de alcohol, afecta a millones de personas en el mundo, especialmente en países con alta prevalencia de obesidad y vida sedentaria.

La American Liver Foundation estima que solo en Estados Unidos hasta 100 millones de personas pueden tener hígado graso, muchas sin saberlo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, afecta a millones de personas en el mundo, muchas de las cuales desconocen que la padecen. (Conicet)

El síntoma olvidado: fatiga y sus implicaciones

A pesar de su frecuencia, la fatiga rara vez se asocia al hígado graso.

Las fuentes institucionales, como la Mayo Clinic y el NIH, describen la fatiga en MASLD como un agotamiento físico y mental persistente, que no mejora con el descanso y puede ser el único síntoma en etapas tempranas.

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No se trata del cansancio cotidiano, sino de una sensación de falta de energía que afecta la vida diaria y la concentración, y que muchas veces lleva a los pacientes a consultar al médico por otros motivos.

Esta fatiga puede estar presente en más de la mitad de los afectados, según reseña la American Liver Foundation.

La fatiga relacionada con MASLD suele pasar desapercibida porque se confunde con estrés, edad o exceso de trabajo.

Sin embargo, cuando se presenta junto con factores de riesgo metabólico —como obesidad, diabetes o colesterol alto—, debe considerarse una señal de alerta.

Según el NIH, la aparición de cansancio extremo y molestias en el costado superior derecho del abdomen, en personas con riesgo metabólico, justifica una evaluación hepática.

Otros síntomas poco frecuentes o silenciosos en el hígado graso

Además de la fatiga, existen otros síntomas que pueden acompañar al hígado graso y que suelen pasar inadvertidos, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad.

Instituciones como Johns Hopkins Medicine y la Mayo Clinic advierten que muchas personas no presentan molestias evidentes, pero cuando aparecen, suelen ser sutiles y poco específicas.

Entre estos síntomas destacan el malestar general, una sensación de incomodidad difícil de describir, y el dolor leve o molestia en la parte superior derecha del abdomen, donde se sitúa el hígado.

Algunas personas experimentan debilidad o una pérdida de fuerza física que no logran asociar a ninguna causa concreta.

En etapas avanzadas, pueden aparecer signos más graves como ictericia (coloración amarilla de la piel y ojos), picazón persistente, acumulación de líquido en el abdomen (ascitis), hinchazón en las piernas y confusión mental.

Sin embargo, estos síntomas suelen indicar una progresión hacia cirrosis o complicaciones mayores, según advierte la American Liver Foundation.

La presencia de cualquiera de estos síntomas en personas con factores de riesgo metabólico —como obesidad, diabetes o hipertensión— debe motivar una consulta médica, ya que el diagnóstico temprano es clave para evitar daños irreversibles en el hígado y mejorar el pronóstico general.

Infografía con ilustraciones que enumeran síntomas del hígado graso como malestar general, ictericia, picazón y factores de riesgo.
Síntomas sutiles y señales de alarma del hígado graso según especialistas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos fisiopatológicos: cómo el hígado graso genera fatiga

El hígado juega un papel central en la regulación de la energía corporal.

Cuando se acumula grasa en el órgano, su funcionamiento se altera, dificultando la producción y almacenamiento de glucosa, la metabolización de grasas y la síntesis de proteínas.

Esta disfunción puede provocar fatiga intensa incluso si el daño hepático no es avanzado.

Según la Cleveland Clinic y la literatura médica revisada en PMC, la acumulación de grasa y la inflamación crónica liberan sustancias que afectan tanto al músculo como al cerebro, generando una sensación de agotamiento global.

El componente inflamatorio es clave: moléculas proinflamatorias producidas en el hígado viajan por la sangre y alteran la percepción de energía y motivación en el sistema nervioso central.

El resultado es una fatiga que no responde al descanso, y que afecta tanto el cuerpo como la mente.

Estudios recientes, como el trabajo de Sheptulina y colaboradores, publicado en la revista World Journal of Hepatology, han demostrado que la fatiga en MASLD se asocia con menor fuerza muscular y peor desempeño físico, lo que la convierte en un síntoma objetivo, no solo subjetivo.

Diagnóstico y detección oportuna: el rol de la fatiga

Las principales instituciones médicas, como el NIH y la Mayo Clinic, recomiendan que las personas con factores de riesgo metabólico consulten a su médico si experimentan fatiga persistente.

El diagnóstico de MASLD suele realizarse combinando análisis de sangre y ecografía abdominal, y solo en casos seleccionados se requiere biopsia hepática.

La fatiga, aunque no es exclusiva del hígado graso, puede ser la clave para iniciar el proceso diagnóstico en personas con sobrepeso, diabetes o hipertensión.

El consenso mexicano y las guías europeas sugieren que el cribado de hígado graso en pacientes en riesgo es esencial para detectar la enfermedad antes de que progrese a formas irreversibles como la cirrosis o el cáncer hepático.

En este contexto, la fatiga persistente debe considerarse un síntoma relevante y no una simple consecuencia del estilo de vida.

Una persona sentada en un sillón con la silueta iluminada de un hígado sobre su abdomen, en un salón con libros.
Las principales instituciones médicas recomiendan que las personas con factores de riesgo metabólico consulten a su médico si experimentan fatiga persistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la vida diaria y obstáculos para el manejo

La fatiga vinculada a MASLD afecta la calidad de vida, la capacidad laboral y la participación social de los pacientes.

Según la American Liver Foundation, el cansancio extremo y la debilidad comprometen la funcionalidad y el bienestar emocional, generando dificultades para realizar tareas cotidianas y mantener relaciones sociales.

Además, la fatiga dificulta la adherencia a las recomendaciones terapéuticas —como dieta y ejercicio—, que son las únicas estrategias efectivas para mejorar el hígado graso y reducir la fatiga.

Estrategias para reducir la fatiga y el riesgo hepático

Las instituciones más reconocidas, como la Mayo Clinic y el NIH, coinciden en que la pérdida de peso mediante dieta saludable y ejercicio regular es la clave para revertir MASLD y mejorar los niveles de energía.

Mantener una alimentación rica en frutas, verduras y cereales integrales, limitar el consumo de grasas saturadas y azúcares, y evitar el alcohol son medidas recomendadas.

La actividad física, incluso en sesiones breves y adaptadas, ha demostrado ser uno de los tratamientos más efectivos para la fatiga en el hígado graso.

El manejo del sueño y la organización de las actividades diarias también son útiles.

Mantener horarios regulares, evitar el consumo de cafeína y alcohol por la noche, y planificar las tareas más exigentes en los momentos de mayor energía pueden ayudar a reducir la sensación de agotamiento.

Mujer en bicicleta con casco en un parque, con silueta digital brillante de un hígado sobre su abdomen y otras personas al fondo.
La actividad física, incluso en sesiones breves y adaptadas, ha demostrado ser uno de los tratamientos más efectivos para la fatiga en el hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar la fatiga en una oportunidad de prevención

Reconocer el agotamiento persistente como una posible señal de alerta, especialmente en personas con obesidad, diabetes o factores de riesgo cardiovascular, puede ser la clave para un diagnóstico oportuno y una intervención preventiva.

Las recomendaciones de diversas instituciones de salud subrayan que la detección temprana y cambios en el estilo de vida son fundamentales para frenar el avance del daño hepático y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

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