México

Sol León acepta pelear con Niurka Marcos pero le pone tres condiciones antes de subirse al ring

La creadora de contenido aceptó enfrentarse a la cubana en el ring, pero bajo sus propias condiciones

La creadora de contenido aceptó la propuesta de Niurka Marcos para subirse al ring en alguno de los eventos de boxeo más vistos de México. TikTok: solleon.doll

Guardar

Sol León aceptó la propuesta de Niurka Marcos de subirse al ring, pero puso tres condiciones sobre la mesa, cobrar el triple del pago que reciba la cubana, que Niurka baje 30 kilos para equiparar pesos, y que el evento se realice bajo las marcas Supernova o Ring Royale.

La respuesta de la creadora de contenido llegó después de que Marcos declarara que le “encantaría trompeársela” por considerarla manipuladora.

La empresaria también anunció que llevaría un equipo legal al evento para evitar lo que, a su juicio, le ocurrió al influencer Agustín Fernández en su pelea contra Bruno Espino, novio de Niurka, en La Madre de Todas las Batallas 3, donde el resultado fue cuestionado por Naim Darrechi y otros seguidores.

PUBLICIDAD

La creadora de contenido aceptó la propuesta de subirse al ring con Niurka.
La creadora de contenido aceptó la propuesta de subirse al ring con Niurka Marcos. (TikTok: solleon.doll)

Sol León exige el triple del pago de Niurka

El argumento central de León para justificar la diferencia salarial fue el rendimiento en audiencias.

“Acuérdate que tú no jalas público. Ni siquiera fuiste capaz de poder conseguir mil puntitos. Te sacaron la primera semana, no traes público. En las peleas de box hay que generar, hay que facturar y quedó claro que la que factura, la que tiene público, que paga por ella, soy yo”, declaró la influencer.

La referencia apunta directamente a lo ocurrido en La Mansión VIP, el reality del creador de contenido HotSpanish en el que ambas coincidieron en abril de 2026.

Niurka fue la primera eliminada del programa, en parte porque su base de seguidores, a quienes llama “bebé Nius”, no participó en el sistema de donaciones que determinaba la permanencia en la casa.

PUBLICIDAD

Sol León ganó esa primera temporada y se alzó con el premio del programa, resultado que Niurka cuestionó públicamente al acusar fraude y favoritismo.

HotSpanish inició acciones legales contra de Niurka Marcos por presuntas violaciones a cláusulas de confidencialidad.

Sol León, una mujer de cabello negro liso y blazer blanco, sonríe ampliamente con maquillaje notorio y labios rojos, levantando su mano izquierda
La creadora de contenido puso sus propias condiciones para pelear. (La Mansión VIP)

Pide a Niurka bajar 30 kilos

La segunda condición fue la más directa, León señaló que la diferencia de peso entre ambas es tan amplia que la pelea no sería equitativa.

“Mamá Niu, tú estás un poquito robusta. Tienes que adelgazar unos treinta kilos para que estemos exactamente al mismo peso, porque yo, mi cuerpecito entero es una pata tuya, mi amor. Una pierna tuya soy toda yo”, afirmó.

La empresaria añadió que ambas comparten al menos una característica: “Enanas estamos las dos. Pendejonas para los juegos estamos las dos, porque tú eras de las que peor jugaba igual que yo, pero yo sí jalo público que factura”.

Sol León
Sol León quiere luchar solo en Ring Royal o Supernova. (Facebook Sol León)

Las condiciones finales de Sol León

La tercera condición apuntó a los organizadores del evento. León dejó claro que solo aceptaría pelear bajo dos marcas específicas del boxeo de influencers en México. “Supernova, Ring Royale, y si no, no”, sentenció.

Ring Royale, el evento organizado por el presentador Poncho de Nigris, celebró su primera edición en marzo de 2026 y ya confirmó una segunda para marzo de 2027.

León cerró su respuesta con un ultimátum directo: “Baja los treinta kilos, acepta el trato y le damos, Mamá Niu”.

Sol León -México- 14 abril
Los roces entre ambas vienen desde La Mansión VIP. (Captura de pantalla)

El reto de Niurka que detonó la respuesta

La cadena de declaraciones comenzó cuando Niurka expresó abiertamente sus ganas de enfrentarse a León.

Me encantaría trompeármela por manipuladora, una manipuladora, se hace la víctima y después dice pobrecita de mí, yo no hice nada, yo me llevo lo bueno”, dijo Niurka.

Niurka
Niurka Marcos no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de Sol León. (FOTO: RICARDO CASTELAN/CUARTOSCURO.COM)

La tensión entre ambas no es nueva, en La Mansión VIP, la primera confrontación ocurrió cuando Sol comparó su relación con su pareja y exesposo con el triángulo amoroso que Niurka protagonizó con el productor Juan Osorio y el actor Bobby Larios.

Hasta el momento hay una respuesta por parte de Niurka Marcos, quien formará parte de La Granja VIP para su segunda temporada.

Temas Relacionados

Sol LeónNiurka Marcosmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

El hígado graso puede avanzar durante años sin mostrar síntomas evidentes, aprende cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

En medio de las críticas que recibió el seleccionado nacional por volver a la Liga MX, Joserra defendió su decisión

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

La titular del organismo Celia Maya adelantó que los juzgadores se pondrán al día para hacer frente al delito de la desaparición forzada

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La cinta de David Pablos representará a México en la próxima contienda por el galardón más importante del cine

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

ENTRETENIMIENTO

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La Casa de los Famosos México EN VIVO: primera llamada para la gala

Preocupa estado de salud de Antrax: ex MasterChef podría sufrir necrosis por grave accidente en la cocina

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

DEPORTES

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul

Así fue como Chivas le respondió al Loco Abreu, entrenador de Xolos, tras polémica sobre quién tiene más mexicanos

“Decepcionó profundamente”: Prensa de Bélgica destroza al Chino Huerta ante su regreso al futbol mexicano

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos