5 ideas de lunch saludables que son fáciles y rápidos de preparar para este regreso a clases

Tortitas de brócoli con zanahoria, un lunch saludable y divertido para niños, ideal para una merienda nutritiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con el inicio de un nuevo ciclo escolar, madres, padres y cuidadores buscan opciones prácticas y nutritivas para el lunch de las y los estudiantes.

Preparar alimentos saludables no tiene que ser complicado ni llevar mucho tiempo. Existen alternativas sencillas que permiten cumplir con el regreso a clases sin descuidar la alimentación.

Aquí te presentamos ideas de lunch que combinan practicidad y valor nutricional para mantener la energía durante la jornada escolar.

Torta hawaiana, una opción de lonche saludable y deliciosa para niños, con piña, jamón y queso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores ideas de lunch saludables fáciles y rápidos de preparar

Aquí tienes 5 ideas de lunch saludables, fáciles y rápidos de preparar para este regreso a clases:

1. Rollitos de pechuga de pavo y queso

Toma rebanadas de pechuga de pavo y enróllalas con queso panela o queso Oaxaca.

Puedes agregar tiras de pepino o zanahoria dentro del rollito.

Acompaña con uvas o fresas frescas.

2. Sándwich integral de atún

Mezcla atún en agua con un poco de mayonesa baja en grasa, jitomate picado y aguacate.

Coloca la mezcla en pan integral.

Añade hojas de espinaca o lechuga.

3. Tostadas horneadas con frijoles y verdura

Unta frijoles refritos bajos en grasa sobre tostadas horneadas.

Agrega pico de gallo o verduras picadas (jitomate, pepino, zanahoria).

Incluye una porción de fruta como manzana en rebanadas.

4. Ensalada de pasta fría

Prepara pasta corta (fusilli o coditos) y mezcla con cuadritos de jamón, zanahoria rallada, elote y chícharos.

Añade un poco de aceite de oliva y limón.

Puedes agregar cubos de queso fresco.

5. Wrap de pollo

Usa una tortilla de harina integral y rellena con pollo desmenuzado, lechuga, jitomate y un poco de yogurt natural como aderezo.

Enrolla y corta en mitades.

Acompaña con bastones de pepino y zanahoria.

Una infografía de Infobae presenta cinco recetas sencillas y nutritivas de refrigerios escolares para preparar durante el inicio del ciclo lectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para crear lunch saludables para los niños en el regreso a clase

Aquí tienes algunos consejos para crear lunch saludables para niñas y niños en el regreso a clases:

Incluye todos los grupos de alimentos : Procura que el lunch tenga una fuente de proteína (pollo, atún, huevo, queso), carbohidratos complejos (pan integral, tortilla, pasta), grasas saludables (aguacate, nueces, semillas) y frutas o verduras frescas.

Prefiere alimentos naturales y frescos : Limita el consumo de productos ultraprocesados como galletas, jugos industrializados y frituras. Elige opciones como frutas de temporada, verduras en bastones o frutos secos sin azúcar añadida.

Porciones adecuadas : Ajusta la cantidad de alimentos al nivel de actividad y la edad del niño o niña. Un lunch equilibrado no debe ser excesivo ni quedarse corto en energía.

Varía los ingredientes : Cambia los tipos de pan, proteínas, frutas y verduras cada semana para evitar la monotonía y fomentar el consumo de diferentes nutrientes.

Hidratación : Incluye siempre una botella de agua simple. Evita refrescos y jugos azucarados.

Involucra a las y los niños : Permite que participen en la elección y preparación de su lunch. Esto aumenta la probabilidad de que consuman los alimentos y desarrollen hábitos saludables.

Evita alimentos que se echen a perder fácilmente: Selecciona ingredientes que se mantengan frescos durante varias horas sin refrigeración, como frutas enteras, pan integral, queso panela o verduras crudas.