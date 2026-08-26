México

Preocupa estado de salud de Antrax: ex MasterChef podría sufrir necrosis por grave accidente en la cocina

El creador de contenido anunció su salida del programa para seguir con su rehabilitación tras entrar a cirugía debido a una cortada en el dedo pulgar

Un hombre joven de cabello oscuro y camisa negra con lágrimas en el rostro.
El streamer mexicano sufrió un grave accidente en el dedo pulgar (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El pasado 20 de agosto, durante la transmisión en vivo de Masterchef, el creador de contenido, Antrax, visitó la cocina más importante de México alegrando tanto a sus compañeros como a los chefs, incluyendo a la conductora del programa Claudia Lizaldi.

Sin embargo, esa emoción duró poco tiempo porque Antrax rompió en llanto al anunciar su salida definitiva de Masterchef México al no estar en condiciones de seguir en competencia tras ser operado a causa de una severa cortada en el dedo pulgar.

“Bueno, buenas noches y primero que nada una disculpa por no haberme podido presentar antes. Estuve concentrado en la recuperación, en poder mejorar para volver a cocinar”, inicia el mensaje de Antrax.

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“El doctor me dijo que va a ser imposible seguir cocinando. Tengo que estar en reposo obligatorio, no puedo cargar cosas pesadas, correr o estar cerca de algo caliente y pues sabemos que eso es imposible aquí”.

“Me pega porque quería que fuera por la cocina y fue por la cocina a final de cuentas. Quería tatuarme algo que me recordara a MasterChef, pero creo que me llevo algo que me lo va a recordar de por vida. La salud es lo más importante y creo que también es un buen mensaje tomarlo de esta forma, de que me retiro para cuidar mi cuerpo y siempre no va a haber competencia o premio que sea más importante que nuestra salud”, remarcó el creador de contenido.

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¿Se podría complicar la lesión de Antrax?

Un hombre vestido de negro abraza a una mujer junto a dos hombres con filipinas verdes en un estudio de televisión
Antrax se abraza a los jueces durante su despedida en el foro de grabación del programa MasterChef México. (Instagram: MasterChef 24/7)

La preocupación aumentó entre los fans de Antrax porque, de acuerdo al exparticipante, necesita estar bajo observación de los especialistas, porque existiría la posibilidad de padecer Necrosis si el tejido afectado no evolucione oportunamente.

En una transmisión en vivo, el streamer mexicano reveló que la cirujana le dio un alto porcentaje de probabilidad de padecer necrosis en su dedo pulgar, pero afortunadamente ha avanzado positivamente a los tratamientos y ahora sólo tiene un 20% de probabilidad que esto suceda.

“No podía irme sin antes despedirme, agradecer a los queridos chefs (Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera),que siempre han sido tan profesionales, siempre tuvieron un mensaje ánimo y se los reconozco y se los agradezco infinitamente”, expresó Antrax.

“Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los chefs de dentro del mundo MasterChef, no tengo palabras y en este momento no me daría el tiempo para mostrarles mi gratitud hacia tan trabajo tan profesional que hacen y todo lo que nos transmitieron”., agregó el creador de videos en internet antes de dirigirse a sus excompañeros.

“A mis queridos compañeros decirles que falta muy poco, no la aflojen, créanme que se ven increíbles y todo lo que hacen, todo el esfuerzo, créanme que se ve afuera, entonces entréguenlo todo, no se guarden nada”, pidió Antrax a cada uno de los cocineros que sigue en MasterChef México.

“Ha sido una experiencia increíble y compartirlo con ustedes ha sido lo más bonito de este mundo. Muchas gracias también a las personas que tal vez no se ven, pero sin ellas sería imposible esto y principalmente también a la gente que que me apoyó e hizo que varias votaciones me eligieran y eso es increíble. Nunca, nunca me lo imaginé”.

“Gracias MasterChef por la oportunidad. Me voy feliz y quiero que sepan que obviamente todo lo hice por mí, por mi familia, pero principalmente por mi ciudad, por Orizaba, y que se haya escuchado a nivel nacional su nombre me hace irme super feliz. Gracias de corazón”, termina el mensaje de Antrax.

¿Qué significa el término Necrosis?

Póster sobre la necrosis con diagramas de piel lesionada, junto a un estetoscopio y botiquines en un consultorio.
Un cartel didáctico en un consultorio detalla las etapas de la necrosis y el proceso de muerte celular en los tejidos del cuerpo humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necrosis es un término médico que describe la muerte de células o tejidos en el organismo debido a una lesión, infección, falta de oxígeno (isquemia), exposición a toxinas o daño físico severo.

Características de la necrosis

  • Irreversible: Una vez que las células mueren por necrosis, no se pueden recuperar.
  • Causa inflamación: El tejido muerto libera sustancias que provocan inflamación en la zona afectada.
  • Puede extenderse: Si no se trata, la necrosis puede afectar áreas más grandes y poner en riesgo órganos o la vida.
  • Aspecto: El tejido necrótico puede verse de color negro, gris o amarillo, dependiendo de la causa y la localización.

Tipos comunes de necrosis

  • Coagulativa: Típica en infartos (como en el corazón), donde el tejido se endurece y pierde estructura.
  • Licuefactiva: Común en infecciones bacterianas y en el cerebro, donde el tejido se vuelve líquido.
  • Grasa: Afecta principalmente al páncreas y tejido adiposo.
  • Caseosa: Se asocia con la tuberculosis, con un aspecto parecido al queso.
  • Gangrenosa: Es una necrosis avanzada, donde el tejido muerto puede infectarse y producir mal olor.

Causas frecuentes

  • Falta de circulación sanguínea.
  • Infecciones severas.
  • Lesiones físicas intensas (como quemaduras o congelamiento).
  • Exposición a sustancias tóxicas.

La necrosis requiere de atención médica, ya que puede provocar complicaciones más graves, como infecciones generalizadas (sepsis) o pérdida de función en el órgano afectado.

El tratamiento puede incluir antibióticos, cirugía para retirar el tejido muerto (desbridamiento) o, en casos graves, amputación. Ante la presencia o sospecha de necrosis, es fundamental buscar atención médica inmediata al poner en riesgo la vida si no se trata de forma adecuada.

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