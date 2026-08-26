México

Seis de cada 10 aspirantes que presentaron examen de control tendrían lugar en la UNAM, anticipa rector Lomelí

El ingreso de los estudiantes de nuevo ingreso a licenciatura será el próximo 31 de agosto

El rector Leonardo Lomelí acudió a la segunda jornada de examen de control de la UNAM
El rector Leonardo Lomelí aseguró que seis de cada 10 aspirantes a licenciatura podrían obtener un lugar en la UNAM. (X: @UNAM_MX)
Guardar

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que tras las dos pruebas realizadas -una en línea y otra presencial- por los aspirantes que buscan un lugar en el nivel licenciatura, los resultados podrían ser favorables para más de la mitad de quienes presentaron la prueba de control.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, el rector comentó ante los medios de comunicación que “aproximadamente seis de cada diez alumnos que presentaron el examen de control” estará en las aulas de la máxima casa de estudios el próximo 31 de agosto.

PUBLICIDAD

UNAM determinará si examen se vuelve a realizar de manera presencial

Este año, el examen de admisión se presentó en línea de manera general, sin embargo, la plataforma registró fallas que lograron “burlar” el sistema, un dato que causó polémica en redes sociales. Tras la evaluación de una Comisión Técnica, se determinó que más de 58 mil aspirantes volvieran a presentar el examen, de manera presencial y solo en tres sedes del país.

Por lo anterior, Lomelí Vanegas detalló que solo se emitirá una determinación sobre los próximos exámenes de ingreso a la licenciatura cuando la comisión entregue las recomendaciones, en la semana del 7 al 11 de septiembre.

UNAM examen de control 2026 licenciatura
UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Reafirmó que el órgano instaurado se encuentra realizando un informe con lo ocurrido durante la aplicación del examen de ingreso en línea, donde agregará las recomendaciones que deberán tomarse en los próximos aplicativos.

PUBLICIDAD

Ante la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre abrir un mayor número de matrículas en la UNAM, el rector puso como ejemplos más de 300 lugares que se abrieron en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León.

Puntajes “atípicos” en examen del SUAyED

Ante los medios, admitió que los puntajes obtenidos por los aspirantes en la prueba piloto en línea en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), también muestran “comportamientos anómalos”, razón por la que la Comisión Técnica también está revisando los resultados obtenidos en noviembre de 2025.

Dijo que de comprobarse las posibles “trampas” realizadas por los aspirantes que ahora ya forman parte de la Universidad, serán ellos quienes deberán esforzarse al doble, ya que “en un momento dado tuvieron algún tipo de ayuda para ingresar, pues ahora van a tener que hacerlo frente a la exigencia académica que corresponde a los estudios”.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, comunica los resultados del Examen de Control para el ingreso a licenciatura. Más de 36 mil aspirantes acudieron a la prueba universitaria. (video: UNAM)

Los resultados que obtenga la comisión ya no tendrá repercusiones que modifiquen la inscripción de los estudiantes ya inscritos a la UNAM, debido a que el marco normativo no lo contempla.

Precisó que tras las denuncias de aspirantes inconformes por la cancelación del examen, confirmó que las irregularidades se encuentran documentadas, “cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón, no hay una cancelación, hay una llamada de atención y es hasta cierto número de llamadas de atención cuando se cancela el examen”.

Los resultados del examen de control se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto, un fin de semana antes de que los nuevos estudiantes ingresen al nivel licenciatura. Lomelí Vanegas ha reiterado que la segunda prueba aplicada dará mayor certidumbre en los resultados.

Temas Relacionados

UNAMExamen de Control PresencialLicenciaturaLeonardo Lomelí VanegasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

El hígado graso puede avanzar durante años sin mostrar síntomas evidentes, aprende cómo detectarlo antes de que sea demasiado tarde

El peligro silencioso del hígado graso: el síntoma que casi nadie toma en cuenta

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de agosto?

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

En medio de las críticas que recibió el seleccionado nacional por volver a la Liga MX, Joserra defendió su decisión

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

La titular del organismo Celia Maya adelantó que los juzgadores se pondrán al día para hacer frente al delito de la desaparición forzada

Reforma judicial en acción: el Tribunal de Disciplina capacitará a jueces en uno de los delitos más graves del país

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La cinta de David Pablos representará a México en la próxima contienda por el galardón más importante del cine

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

Los Rusos amenazan con “baño de sangre” en Mexicali, según NY Post

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de agosto: Emma Coronel quiere su propia serie y pide control creativo

Zacatecas: cae el director de Seguridad Pública de Juchipila y un policía municipal por secuestro agravado

Sentencian a 43 años de prisión a extorsionador de comerciantes en Nezahualcóyotl

Así son los los narcovehículos "monstruo" que los cárteles mexicanos usan como tanques de guerra artesanales

ENTRETENIMIENTO

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

‘En el camino’ es la película mexicana que buscará nominación en los Premios Óscar

La Casa de los Famosos México EN VIVO: primera llamada para la gala

Preocupa estado de salud de Antrax: ex MasterChef podría sufrir necrosis por grave accidente en la cocina

Sol León acepta pelear con Niurka Marcos pero le pone tres condiciones antes de subirse al ring

Transmitirán el show de Katy Perry de la Fenapo completo: dónde y cuándo verlo

DEPORTES

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas

Óscar “Conejo” Pérez envía consejo a Erik Lira antes de partir a Europa y pide calma dentro de Cruz Azul

Así fue como Chivas le respondió al Loco Abreu, entrenador de Xolos, tras polémica sobre quién tiene más mexicanos

“Decepcionó profundamente”: Prensa de Bélgica destroza al Chino Huerta ante su regreso al futbol mexicano

Rafa Márquez analiza nuevos jugadores en su primera convocatoria, ellos serían los elegidos