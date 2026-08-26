Seis de cada 10 aspirantes que presentaron examen de control tendrían lugar en la UNAM, anticipa rector Lomelí

El rector Leonardo Lomelí aseguró que seis de cada 10 aspirantes a licenciatura podrían obtener un lugar en la UNAM. (X: @UNAM_MX)

Guardar

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que tras las dos pruebas realizadas -una en línea y otra presencial- por los aspirantes que buscan un lugar en el nivel licenciatura, los resultados podrían ser favorables para más de la mitad de quienes presentaron la prueba de control.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, el rector comentó ante los medios de comunicación que “aproximadamente seis de cada diez alumnos que presentaron el examen de control” estará en las aulas de la máxima casa de estudios el próximo 31 de agosto.

PUBLICIDAD

UNAM determinará si examen se vuelve a realizar de manera presencial

Este año, el examen de admisión se presentó en línea de manera general, sin embargo, la plataforma registró fallas que lograron “burlar” el sistema, un dato que causó polémica en redes sociales. Tras la evaluación de una Comisión Técnica, se determinó que más de 58 mil aspirantes volvieran a presentar el examen, de manera presencial y solo en tres sedes del país.

Por lo anterior, Lomelí Vanegas detalló que solo se emitirá una determinación sobre los próximos exámenes de ingreso a la licenciatura cuando la comisión entregue las recomendaciones, en la semana del 7 al 11 de septiembre.

UNAM examen de control 2026 licenciatura (foto: UNAM)

Reafirmó que el órgano instaurado se encuentra realizando un informe con lo ocurrido durante la aplicación del examen de ingreso en línea, donde agregará las recomendaciones que deberán tomarse en los próximos aplicativos.

PUBLICIDAD

Ante la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre abrir un mayor número de matrículas en la UNAM, el rector puso como ejemplos más de 300 lugares que se abrieron en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León.

Puntajes “atípicos” en examen del SUAyED

Ante los medios, admitió que los puntajes obtenidos por los aspirantes en la prueba piloto en línea en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), también muestran “comportamientos anómalos”, razón por la que la Comisión Técnica también está revisando los resultados obtenidos en noviembre de 2025.

Dijo que de comprobarse las posibles “trampas” realizadas por los aspirantes que ahora ya forman parte de la Universidad, serán ellos quienes deberán esforzarse al doble, ya que “en un momento dado tuvieron algún tipo de ayuda para ingresar, pues ahora van a tener que hacerlo frente a la exigencia académica que corresponde a los estudios”.

PUBLICIDAD

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, comunica los resultados del Examen de Control para el ingreso a licenciatura. Más de 36 mil aspirantes acudieron a la prueba universitaria. (video: UNAM)

Los resultados que obtenga la comisión ya no tendrá repercusiones que modifiquen la inscripción de los estudiantes ya inscritos a la UNAM, debido a que el marco normativo no lo contempla.

Precisó que tras las denuncias de aspirantes inconformes por la cancelación del examen, confirmó que las irregularidades se encuentran documentadas, “cuando hay algún desvío o alguna actitud que se sale del patrón, no hay una cancelación, hay una llamada de atención y es hasta cierto número de llamadas de atención cuando se cancela el examen”.

Los resultados del examen de control se darán a conocer entre el 29 y 30 de agosto, un fin de semana antes de que los nuevos estudiantes ingresen al nivel licenciatura. Lomelí Vanegas ha reiterado que la segunda prueba aplicada dará mayor certidumbre en los resultados.

PUBLICIDAD