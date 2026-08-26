José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas (X/@LigaBBVAMX)

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A falta del anuncio oficial, César Huerta regresaría a Pumas luego de un breve paso por el Anderlecht de Bélgica. Al no entrar en planes del equipo, el mediocampista se vio obligado a buscar opciones para mantenerse en el futbol europeo, pero al no encontrar una buena oferta optó por regresar al club Universidad Nacional.

Luego de que trascendió el acuerdo que ya tendrían ambos equipos, la llegada del Chino Huerta generó una serie de reacciones y opiniones divididas sobre su decisión de volver a la Liga MX. A pesar de que en un inicio buscó mantenerse en el viejo continente, prefirió tener una segunda etapa en el conjunto universitario que ahora dirige Esteban Solari.

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El periodista José Ramón Fernández compartió su reacción en redes sociales luego de que la noticia se diera a conocer en México, por lo que compartió unas breves palabras sobre el tema. Y es que, a pesar de que varios analistas cuestionaron la decisión del canterano de Chivas, Joserra expresó su total apoyo a la decisión del futbolista.

Así reaccionó José Ramón Fernández al regreso del Chino Huerta a Pumas

Así reaccionó José Ramón Fernández al regreso del Chino Huerta a Pumas (REUTERS/Daniel Becerril)

Fue por medio de sus redes sociales que el analista deportivo calificó el fichaje de César Huerta como un “reencuentro” con Pumas, esto por la importancia que tomó el club en su trayectoria, además de que en el Pedregal apoyaron la salida de Huerta para que probara suerte en Bélgica.

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Desde la perspectiva de José Ramón, el Chino Huerta tiene la oportunidad de “regresar a casa” antes de preferir lo económico o algún otro equipo que le ofreciera otro tipo de condiciones laborales.

“Hay contrataciones que no son fichajes, son reencuentros. Hay jugadores que vuelven al lugar en donde fueron felices. Hoy, el Chino Huerta regresa a Pumas, regresa a casa. GOYA UNIVERSIDAD”, compartió en redes sociales.

José Ramón Fernández reacciona al regreso del Chino Huerta con Pumas (X/ @joserra_espn)

César Huerta a detalles de regresar a Pumas

César Huerta habría optado por regresar a Pumas aceptando un salario inferior al que percibía en Bélgica, en el marco de una negociación establecida por tres años, con una cláusula de salida exclusiva para Europa. Esta condición contractual fue determinante para que el jugador rechazara propuestas de América, Cruz Azul y Toluca.

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La operación se habría concretado por un monto aproximado de USD 6 millones, cifra que refleja el esfuerzo económico realizado por Club Universidad Nacional para reincorporar a un futbolista que llegaría como reemplazo tras la salida de Sebastián Córdova.

El retorno del extremo mexicano generó amplia atención en el mercado de fichajes debido al contraste entre las condiciones económicas y deportivas involucradas. Aunque no existe confirmación oficial, diversas fuentes coinciden en que Huerta priorizó el contar con minutos de juego, protagonismo y un contrato que le permitiera mantener abierta la posibilidad de volver al futbol europeo.

La información sobre la negociación fue adelantada por el periodista César Luis Merlo, quien detalló que el acuerdo contempla tres años de contrato y una cláusula de salida exclusivamente para clubes de Europa, condición que habría resultado clave en la decisión final del jugador.

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César Huerta habría optado por regresar a Pumas aceptando un salario inferior al que percibía en Bélgica (REUTERS/Amanda Perobelli)

En cuanto al salario, Huerta habría pasado de percibir USD 3.8 millones anuales en el Anderlecht a ubicarse en un rango de entre USD 1 millón y USD 2 millones por temporada en Pumas. Esta cifra lo situaría por debajo de otras figuras de la Liga MX, como Keylor Navas, quien tendría un salario anual de USD 2.5 millones. La diferencia salarial evidencia la realidad presupuestal del club universitario y la disposición del futbolista para aceptar una reducción de ingresos a cambio de continuidad y protagonismo.

La elección del jugador se habría fundamentado en obtener un papel estelar en Ciudad Universitaria y mantener abierta la vía para regresar al fútbol europeo en el futuro, priorizando el presente deportivo y la flexibilidad contractual por encima de ofertas económicamente superiores.

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El futbolista habría tomado esta decisión tras un paso irregular por Bélgica, marcado por lesiones y falta de minutos, buscando un entorno que favoreciera la recuperación de ritmo competitivo y la regularidad que en su momento lo llevó a la Selección Mexicana.